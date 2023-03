Odi le ex del tuo fidanzato? Ecco perché lo fai

I l tuo compagno ti parla sempre della sua ex. Vorrebbe anche presentartela. Ma tu non hai nessuna intenzione di conoscerla: ti sta "antipatica a pelle". Non c'è nulla di strano: può succedere. Ma se ti stai chiedendo perché odi le ex del tuo fidanzato, continua a leggere. Potresti rimanere stupita...

Siete usciti insieme e avete incontrato una sua ex. Lui te l'ha presentata, ma la cosa ti ha dato fastidio: ti sta antipatica. Più ci pensi, e più ti rendi conto che odi le ex del tuo fidanzato. Può succedere. Come può capitare di incontrare persone che ci stanno “antipatiche a pelle”. È un istinto naturale che abbiamo tutti. Secondo alcuni esperti, succede quando nell'altro riconosciamo inconsciamente una parte di noi stessi che non ci piace. Se, però, a farci innervosire sono le ex del nostro fidanzato, beh, le cose stanno diversamente. I motivi sono, forse, più profondi. Come la gelosia, per esempio. O l'insicurezza. Pensaci un attimo: le sue ex potrebbero essere le persone più gentili del pianeta, ma tu le odi pur non conoscendole di persona. Perché succede?

L'odio di Hailey Bieber per Selena Gomez

Provare antipatia per le ex del proprio fidanzato è una cosa piuttosto comune. Ne sa qualcosa Hailey Bieber. Nel 2018 la modella ha sposato il cantante Justin Bieber che, fino a quel momento, era stato fidanzato con Selena Gomez. Da quel momento, Hailey non ha mai nascosto la sua antipatia per la ex di suo marito. Nel gennaio scorso, Hailey Bieber ha pubblicato un video dove sorseggia un drink con le amiche Kendall Jenner e Justine Skye, mentre una voce in sottofondo dice: «Non sto dicendo che se lo meritasse, ma sto dicendo che il tempismo di Dio è sempre giusto». Una frecciatina per Selena Gomez? La modella ha negato. Ma l'ex di Bieber ha detto: «Va tutto bene! Non mi lascio abbattere da queste cose». Da quel momento le frecciatine social non si sono più fermate. Eppure stiamo parlando di una donna sposata che, a distanza di anni, ancora odia la ex di suo marito. Perché lo fa? E perché accade anche a noi?

Odi le ex del tuo fidanzato? Colpa dell'insicurezza

Le vere ragioni per cui non ci piacciono le ex del nostro fidanzato possono essere diverse: insicurezza, competizione, gelosia. Le persone insicure, per esempio, tendono a idealizzare le ex del proprio partner. Pensaci bene: magari ti sei fatta un'immagine della tua "rivale" che non corrisponde alla realtà. Pensi che sia una donna eccezionale, attraente, perfetta. Di conseguenza, il confronto con lei ti fa sentire meno brava, meno sexy, meno tutto. Finisce che ti senti minacciata e inizi a chiederti perché il tuo fidanzato ti abbia scelto o se ti ami veramente.

Mai entrare in competizione

Idealizzare la ex del tuo partner, ti porta a sentirti meno brava e bella di lei. A questo punto, potresti entrare in competizione con lei. O meglio: con l'immagine che di lei hai creato nella tua mente. Così, potresti cominciare a mettere in atto comportamenti o azioni tese a dimostrare la tua superiorità. Nel farlo, però, potresti non sentirti a tuo agio con te stessa. Inoltre, il tuo fidanzato potrebbe notare questi tuoi strani atteggiamenti. La vostra relazione potrebbe risentirne. Fermati: stai permettendo alla ex del tuo fidanzato di occupare troppo spazio nella tua testa e nella tua relazione. Questo continuerà a perpetuare la tua antipatia, ma avrà anche ripercussioni sul vostro rapporto. Meglio evitare. Piuttosto, comincia a chiederti perché l'hai idealizzata tanto. E perché ti stai comportando così.

Odi le ex del tuo fidanzato? Colpa della gelosia

Cosa sta facendo o non facendo il tuo partner per farti sentire sicura della vostra relazione? Se il vostro rapporto non è “saldo”, potresti essere molto più vulnerabile a sentimenti di sfiducia e gelosia. Se il tuo partner non ti sta aiutando a sentirti sicura nella vostra relazione, potresti proiettare sentimenti di gelosia verso le sue ex. Invece di cedere a questi sentimenti, esamina le azioni del tuo fidanzato e le conseguenze che queste azioni stanno innescando in te. La mancanza di sicurezza porta alla sfiducia. Sii onesta con te stessa e con lui. Chiediti: che cosa sta scatenando queste emozioni e sentimenti? Sono razionali? In cosa sono radicati? Sto creando un'immagine di questa persona che è falsa? Parla con il tuo partner di come ti senti. Se ti accorgi che lui ti paragona alle sue ex, metti dei paletti. Digli: «Non voglio che tu mi paragoni a lei». Oppure: «Non mi sento a mio agio quando mi racconti le tue esperienze passate con la tua ex». O, anche: «Preferirei non andare a un evento al quale sappiamo che parteciperà anche lei». Odiare le ex del tuo fidanzato non è sbagliato in sé, ma può essere malsano e improduttivo per il successo della tua relazione e per il tuo benessere emotivo. Niente di buono viene dall'odio, soprattutto se deriva da gelosia, competizione, insicurezza o un sentimento simile. Meglio correre ai ripari.