Odi il fidanzato della tua migliore amica? Ecco cosa fare

P uò capitare: la tua migliore amica ti presenta il suo nuovo fidanzato, ma ti sta antipatico. Di più: lo odi. Come comportarsi in questi casi? Ecco che cosa puoi fare per evitare di rovinare la vostra amicizia

Hai appena scoperto che odi il fidanzato della tua migliore amica. Lei è innamoratissima, ma la persona con la quale esce a te proprio non piace. Non che tu non ci abbia provato a dargli una chance. Ma è inutile: ti sta proprio antipatico, più passa il tempo e più lo trovi odioso. Come comportarsi in casi del genere? Esistono modi per superare questi sentimenti senza ferire la tua amica, e senza mettere a rischio la vostra amicizia o la sua relazione? Ecco cosa potresti fare.

Scopri cosa non ti piace di lui

A volte odiamo qualcuno senza motivo. E magari non riusciamo a capire che cosa rende quella persona così speciale agli occhi della nostra più cara amica. Potresti non essere d'accordo con le sue opinioni politiche. Oppure, è un'antipatia a pelle. Questi, però, non sono motivi validi per odiare qualcuno. Chiediti cosa non ti piace davvero di lui. Arriva sempre in ritardo? Ti mette a disagio? Non rispetta i confini? È scortese? Hai l'impressione che stia bombardando di amore la tua migliore amica? Se hai un motivo valido per non amarlo, continua a leggere. Altrimenti, prima di odiarlo, prova a stringere un'amicizia e vedi come va a finire.

Odi il fidanzato della tua migliore amica? Parlane con lei

La tua migliore amica non capirà mai perché ti comporti in modo così strano con lui, se non le dici il perché. Se sei a un punto in cui ti senti davvero a disagio in questa situazione, è probabilmente arrivato il momento di parlarne. Ma assicurati di farlo in modo delicato. Ricordale quanto tieni a lei e spiegale che stai solo cercando il suo bene. Dille che confidi nel fatto che lei sappia che cosa sta facendo e ti fidi del suo giudizio.

Scopri se avete interessi comuni

Il modo più semplice per farti piacere qualcuno è trovare qualcosa di cui potete parlare in modo coerente. Forse vi piace la stessa musica. Oppure entrambi avete frequentato un corso di cucina, amate lo stesso sport, vi appassionano i film dell'orrore. Non sai mai quali hobby o interessi condividi con qualcuno finché non inizi a parlarne. Quindi, quando ti viene data l'opportunità di conoscere questa nuova persona, coglila e vedi dove porta.

La tua amica è libera di scegliere con chi stare

Non puoi controllare la tua amica. Deve fare le proprie scelte su chi uscire e con chi passare il tempo, proprio come fai tu. Se hai fatto tutto il possibile per conoscerlo e ancora non ti piace, potrebbe essere il momento di lasciar perdere e accettare che lei sia felice con una persona e in una nuova relazione con la quale potresti non essere d'accordo.

Odi il fidanzato della tua migliore amica? Esci solo con lei

Uscire con la tua amica e il suo nuovo fidanzato ti mette in crisi, perché lui proprio non lo sopporti. Se non vuoi perdere l'amicizia, fai in modo di uscire ogni tanto da sola con lei. Vi riporterà alle radici della vostra amicizia e vi ricorderà che c'è altro di cui parlare oltre al suo partner. E se lei ti dice che vuole portarsi dietro anche lui? Metti un limite e rispondi "no". Spiegale che è un'uscita a due.

Non dirle mai "te l'avevo detto"

Potrebbe arrivare un momento in cui la tua amica capisce che avevi ragione e ti chiede consigli su come affrontare qualcosa che non va nella sua relazione o chiuderla del tutto. Quando ciò accade, non ridacchiare e dire: "Te l'avevo detto". Sii lì per lei e dalle consigli come faresti in qualsiasi altra situazione.

Aspetta che sia lei a parlartene

Odi stare seduta a parlare tutto il giorno con il partner della tua migliore amica. Ma non puoi farci niente: ogni volta che vi incontrate, lui c'è. Cerca di evitare di dirglielo, a meno che non te ne parli lei. Certo, vuoi farle sapere che può confidarti qualsiasi cosa. Ma se parlare di lui ti dà i nervi, meglio evitare di farlo tu per prima.