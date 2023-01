Parlare con i regali: l’arte di donare al tuo partner un segno di vera presenza

C 'è chi ama dimostrare i propri sentimenti facendo regali e chi, invece, li fa solo nelle occasioni importanti. Chi va dritta allo scopo e chi non sa mai cosa comprare. Ecco una guida per non sbagliare

Ciascuna di noi ha un proprio modo di amare e dimostrare i propri sentimenti. Anche quando si tratta di fare regali. C'è chi riempie di doni il proprio partner, chi fa un “pensierino” solo nelle occasioni importanti, chi invece preferisce riceverli. Una cosa è certa: fare un regalo non è facile, a volte si rischia anche di sbagliare o essere fraintese.

I regali che facciamo parlano di noi

Per l’antropologo Marcel Mauss “nulla è meno gratuito del dono”. Infatti, da un lato i regali rappresentano un sostituto simbolico di noi stesse, poiché nella scelta mettiamo la nostra identità. Dall'altro sono un modo per esprimere quanto sia importante per noi la persona alla quale facciamo un dono. Infine, sono anche uno strumento per tessere relazioni affettive o raggiungere un obiettivo. Regalando qualcosa a una persona da un lato cerchiamo di farci volere bene, dall'altro cerchiamo di stabilire un legame o renderlo più forte. Doniamo affetto e ci aspettiamo di riceverne.

Le aspettative dietro il dare e ricevere

Saper fare i regali è importante, per qualcuno è addirittura un'arte. Infatti, ogni dono si porta dietro un carico di aspettative ed emozioni, sia quando siamo noi a farlo e sia quando ne riceviamo uno. Nel primo caso ci aspettiamo la gratitudine dell'altro, la sua attenzione, il suo affetto, ci piace sentirci dire che il dono è stato gradito. Quando, invece, siamo noi a ricevere, commisuriamo il dono alla considerazione che l'altro ha nei nostri confronti. In pratica, ci aspettiamo che quel regalo sia proprio per noi, e che chi lo fa dimostri di conoscerci e tenere alla nostra amicizia o al nostro amore. In fondo, lo scopo di un regalo è fare felice l'altro. Ecco una guida su come fare regali al partner nel modo giusto.

Scopri le preferenze del tuo partner

Scegliere i regali giusti per qualcuno che hai appena iniziato a frequentare può essere difficile, soprattutto se non hai avuto molto tempo per conoscerlo. Quindi, devi fare uno sforzo significativo per imparare ciò che quella persona vorrebbe ricevere. Scopri quali sono le sue preferenze, senza chiedere direttamente che cosa amerebbe ricevere. Il tuo lui apprezzerà di più se ti impegni a conoscere i suoi gusti, cosa gli piace e cosa invece no. Puoi raccogliere indizi dalle sue cose e dai suoi interessi. Ama una squadra di calcio, un cantante particolare, adora andare in palestra, ha un hobby? Lasciati ispirare da quelle che sono le sue passioni.

Ascolta il tuo partner

Se decifrare gli interessi del destinatario si rivela troppo impegnativo, ascoltarlo con attenzione mentre parla potrebbe fornirti informazioni sulle sue preferenze. Ad esempio, se parla costantemente di quanto gli piaccia un particolare musicista o un programma televisivo, potrebbe apprezzare ricevere regali associati a queste passioni. Puoi fare regali ispirati al cinema o alle serie tv, come magliette, poster e così via. Tieni a mente ogni parola che dice e usala come cornice di riferimento per il regalo. Sarà sicuramente felicissimo di ricevere qualcosa che desiderava, soprattutto se l'ha menzionata di sfuggita e non pensava che te ne saresti ricordata.

Mai comprare regali all'ultimo minuto

Se fare regali è il tuo modo preferito di mostrare amore, allora sicuramente conosci tutte le occasioni significative in cui potresti fare un dono, come compleanni o anniversari. Ricorda che non dovresti mai comprare regali all'ultimo minuto. Invece, dovresti prepararti in anticipo per assicurarti che il tuo partner, ma anche i tuoi cari, apprezzi il regalo che hai scelto per lui.

Regali costosi? Non è necessario

Solo perché ti piace fare regali non significa che devi spendere molto. Anche se dai la priorità al destinatario rispetto al prezzo, questo non esclude il fatto che tu possa fare regali poco costosi. Devi solo assicurarti che ciò che doni non abbia prezzo a causa dell'amore che entrambi associate a quel dono. Ad esempio, puoi registrare i bei momenti che hai condiviso con la persona amata su piccoli pezzi di carta. Alla fine dell'anno, puoi metterli in un barattolo e presentarli come regalo. In alternativa, puoi comprare i suoi snack preferiti e attaccare piccoli bigliettini con scritto "ti amo". Questi regali modesti parlano decisamente del tuo affetto per lui. Non potrà non gradirli.