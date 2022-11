Lo amo ma ha il pene piccolo

U na lettrice scrive alla scrittrice Stella Pulpo che il suo partner è affetto da micropenia, cioè ha il pene piccolo. Che fare?

«Cara Stella, vivo una relazione con un ragazzo che amo, ma ha il pene troppo piccolo e io sento poco. Non so come fare» Viola, Firenze

La questione, che a uno sguardo superficiale potrebbe apparire spinosa e antipatica, in realtà ha un peso specifico rilevante nell’equilibrio sessuale di una coppia perché, se è vero che le dimensioni non contano in senso assoluto, è vero anche che il desiderio si fonda su un’intesa che è insieme mentale e fisica.

A questo proposito, sarebbe utile ricordare che i nostri corpi si assomigliano ma sono tutti diversi, e nelle loro diversità sono tutti validi, per cui potremmo provare a ragionare non tanto in termini di “troppo piccolo/troppo grande” (o “troppo stretta/troppo larga”) ma più di compatibilità anatomica (che è comunque secondaria, a mio modesto avviso, alla compatibilità mentale). Guardiamo, comunque, qualche dato: solo il 65% delle donne raggiunge l’orgasmo facendo sesso (!) e di queste appena il 18% lo raggiunge mediante la penetrazione. Ironicamente, il pene, dispositivo centrale dell’identità virile, non è così utile quando si tratta di far godere la partner (a ulteriore prova di ciò: le donne lesbiche raggiungono l’orgasmo nell’86% dei casi).



La maggior parte delle volte nelle relazioni eterosessuali si ricorre a

stimolazioni alternative della clitoride che, lo rammentiamo, è l’organo preposto al piacere femminile e può essere “sollecitata” nei modi più creativi, interni ed esterni. Cosa puoi fare, dunque, insieme a un partner che non dispone di un equipaggiamento da pornodivo? Tutto. Puoi godere? Eccome! Il primo passo, però, propedeutico al resto, è uscire dalla

logica del sesso coitocentrico, e abbracciare le infinite possibilità di una sessualità più varia e più libera, nella quale riuscire a comunicare i propri desideri e a sentirsi più appagata insieme al partner.