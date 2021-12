C he siano grandi o piccoli, tutti amano ricevere un pensiero per Natale e, per questo motivo, abbiamo selezionato 10 idee per tutti i budget da donare alle persone che ci circondano.

Pensierini natalizi last minute

Come procede la ricerca dei regali di Natale? I più efficienti di noi si organizzano con grande anticipo, perché oltre ai regali più importanti (in genere quelli per il partner, le amiche strette e i bambini), è il momento di pensare anche ai cosidetti "pensierini di Natale". Regali piccoli e simbolici per dire ti voglio bene alle persone che abbiamo vicino.

I pensierini natalizi sono fondamentali per chi ama vedere la sorpresa negli occhi di amici e conoscenti senza dover spendere troppo e rispettare il budget prefissato. Idee originali e divertenti, ma anche utili, per strappare un sorriso, anche a distanza, alle persone a noi più care. Indecisa su cosa prendere e a chi? Qui trovi la nostra gift guide sui regali per grandi e piccoli budget dedicati a tutti, ma proprio tutti.

Per il papà smemorato

Questo non è solo un pensierino di Natale, ma un regalo decisamente utile specialmente per quei genitori, spesso i papà, che pensano di avere una memoria infinita ma scordano tutte le password di casa. L'idea in più: consegnare il quaderno già compilato.

Per l'amica amante degli accessori

L'amica che non rinuncia mai a collane, anelli e bracciali apprezzerà sicuramente questo piccolo portagioie da avere sempre con se. Da tenere in un cassetto, in valigia o sopra il comodino: questo portagioielli unisce lo stile alla comodità dei tre scomparti perfettamente organizzati.

Mini kit profumato

Le candele sono un regalo sempre gradito, ma per chi è alla ricerca a di un piccolo pensiero di altrettanto valore può sempre optare per un mini kit natalizio di tart profumate. La proposto per le feste di Yankee Candle è il dono perfetto da aggiungere anche come addobbo di Natale.

Per chi va a vivere da solo

Tutti abbiamo l'amico o l'amica che sta per intraprendere una vita in solitaria e la cui paura più grande sono i fornelli. Ecco, in questo caso il regalo perfetto è il libro Cucinare stanca. Manuale pratico per incapacy di Sofia Fabiani. Non solo vi farete due risate, ma sarà la spinta perfetta per prendere in mano pentole e padelle.

Per i tè addicted

Tè, copertina e serie tv: per noi questo è il piano perfetto su come trascorrere le vacanze di Natale. Se anche i tuoi amici tè lover, non possono fare a meno questo kit con una selezione dei migliori tè di Pukka è il regalo ad hoc per loro.

Il plus: aggiungere anche una mug, qui le più belle.

Per i più piccoli

La magia del Natale passa anche dalle letture e, per questo motivo, il pensiero perfetto per i bambini più piccoli è un libro cartonato. Ma non una semplice storia di Natale, ma un libro sonoro che accompagnerà le immagini a piccole canzoni e suoni del periodo. Perfetto per i bimbi fino ai 3 anni.

Per i dog lover

I cani sono meglio delle persone, tutti abbiamo quell'amic* che non si allontana mai dal suo amico a quattro zampe e, per questo, non puoi negargli un regalo a tema. Questo set di calze non solo sarà super utile per l'inverno, ma sarà un divertente accessorio a tema per tutti i dog lover.

Il regalo per chi sogna il mare

Un solo regalo con doppia funzione: scaldare negli inverni più gelidi e per sognare l'arrivo dell'estate. Coloratissima e calda, la coperta a forma di coda di sirena è il pensiero di Natale perfetto per grandi e piccoli che non smettono mai di sognare.

Per i beard addicted

Per l'amico barbuto o il fidanzato che ama curarla in modo maniacale: questo mini set per la cura della barba di Gilette è il pensiero di Natale da aggiungere sotto le l'albero. Crema idratante, detergente e balsamo: tre mini size dal look elegante e super efficaci.

