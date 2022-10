Ecco perché in amore desideriamo spesso ciò che non abbiamo

P erché in amore desideriamo ciò che non abbiamo? Solo curiosità o c'è di più? Ne parliamo in questo articolo

Vi è mai capitato di iniziare quella che sembra una storia idilliaca e poi trovarvi a navigare in una relazione molto lontana dai vostri desideri? Vi è mai successo di non riconoscere più il vostro partner come se lo aveste idealizzato troppo? Queste situazioni sono piuttosto comuni e ci portano a desiderare qualcosa che non abbiamo. Ma è davvero più verde il prato dei vicini? In questo articolo vogliamo svelarvi perché in amore desideriamo spesso ciò che non abbiamo.

C’è chi ha una relazione felice, stabile ed equilibrata ma invidia l’amica con la storia d’amore a montagne russe e piena di emozioni. C’è chi vive in una famiglia allargata e sogna una famiglia tradizionale, c’è chi desidera più passione e si trova invece in una relazione più stabile ma in cui non c’è più il brio iniziale. Vi riconoscete in uno di questi scenari?

Perché cerchiamo qualcosa di diverso da ciò che abbiamo?

L'amore ci fa fare cose che in quel momento hanno poco senso per il nostro senso logico. Gran parte dell'amore, come lo intendiamo noi, è motivato da ciò che non abbiamo. In altre parole, poiché desideriamo ciò che non abbiamo in un'altra persona, spesso ci troviamo ad innamorarci di persone che non sono assolutamente adatte a noi.

Lo vediamo continuamente, anzi, forse anche voi state vivendo una situazione simile (se state leggendo queste righe, evidentemente non siete troppo occupati per uscire con qualcuno). Nella fase dell'amore ci sono alcune cose che affliggono molti di noi. Perché in amore, per quanto desideriamo ciò che non abbiamo in un'altra persona, in sua presenza troviamo quasi sempre qualcosa che ci irrita o ci respinge.

Irrazionalità dell'amore

Vi chiederete: perché qualcuno dovrebbe innamorarsi di una persona che non va bene per lui? Ebbene, una delle ragioni principali è che l'amore è spesso molto irrazionale. Non ci innamoriamo di qualcuno perché è la nostra anima gemella, ha un favoloso senso dell'umorismo e ci fa sentire completi, ma perché ha un certo aspetto, un certo modo di muoversi o il colore dei capelli.

Il nostro amore è spesso molto irrazionale e a volte è un'attrazione che si basa su ben poco. Un altro motivo per cui possiamo innamorarci di qualcuno che non va bene per noi è dovuto alle nostre esperienze passate, alle ferite dell'infanzia e ai problemi che bloccano la nostra capacità di riconoscere qualcuno che ci tratterà bene. Alcuni di noi si innamorano di persone che non vanno bene per noi perché ne sono sempre stati attratti o perché hanno un modello di scelta di partner che non vanno bene per noi.

Desiderio di ciò che non abbiamo

Quando amiamo persone che non vanno bene per noi, spesso cerchiamo qualcosa che loro hanno, qualcosa che noi non abbiamo dentro di noi. Spesso la persona che non va bene per noi ha qualità che a noi mancano. Possiamo innamorarci di una persona perché ha una grande carriera e noi siamo in cerca di una crescita professionale, possiamo innamorarci di un grande viaggiatore perché ha girato il mondo ecc…

Possiamo innamorarci di qualcuno che ha un carattere libero, mentre noi siamo molto conservatori, abbiamo genitori severi o viviamo in una società molto rigida, ecc. Questo può accadere se non ci sentiamo a nostro agio con ciò che siamo, o se pensiamo di non essere abbastanza bravi così come siamo. Può essere anche il caso in cui cerchiamo qualcuno che finisca ciò che abbiamo lasciato in sospeso.

Quando amiamo persone che non vanno bene per noi

Ci possono essere momenti nella nostra vita in cui ci innamoriamo di qualcuno che non va bene per noi. È abbastanza comune farlo e non c'è nulla di cui vergognarsi. Tuttavia, è importante sapere che ci sono modi per evitare di farlo in futuro.

Per cominciare, possiamo rafforzare la nostra autostima e la fiducia in noi stessi. L'autostima e la fiducia in se stessi sono estremamente importanti, perché ci permettono di sentirci bene con chi siamo, di amarci e di conoscere il nostro valore. Quando non siamo in pace con noi stessi, la prima cosa che facciamo è giudicare e criticare noi stessi e poi le persone che ci circondano. E quando siamo critici con noi stessi e con gli altri, è molto probabile che ci innamoriamo di qualcuno che non va bene per noi.

Quando l’amore influisce sull’autostima

Molte persone che si innamorano di una persona che non va bene per loro spesso vedono diminuire l'autostima e la fiducia in se stesse. Questo può essere dovuto al fatto che la persona che non va bene per loro non ci tratta bene, non ci apprezza e non ci ama. Può anche essere perché sentiamo di non essere abbastanza per quella persona o di non essere degni del suo amore.

Quindi, se vogliamo davvero avere una relazione sana (romantica o di altro tipo), è molto importante iniziare a rafforzare la nostra autostima e la fiducia in noi stessi. Non è sempre facile, ma ci sono molti modi per farlo. Per esempio, possiamo iniziare a trascorrere del tempo con persone positive ed edificanti, a leggere libri e articoli sull'autostima e a meditare.