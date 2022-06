Quali sono le persone che dovremmo allontanare in amore?

E sistono delle persone con cui è difficile poter avere una relazione d'amore sana: ecco quali sono e perché dovremmo evitarle

Si sa, ogni relazione è diversa e può avere i suoi alti e bassi; le incomprensioni e le discussioni possono capitare, ma non significa che siamo con delle persone che dovremmo allontanare in amore.

In una relazione di coppia sana, di fondo c'è sempre un senso di rispetto e un forte amore per il partner, che non devono mai mancare. Ma con certe persone è impossibile poter avere un rapporto equilibrato.

Identificare un amore tossico

La cosa peggiore che potrebbe succederci in un rapporto di coppia è incontrare e innamorarci di una persona tossica, ovvero una persona che non ci fa stare bene con noi stesse e gli altri.

Questo senso di attaccamento per qualcuno che ci fa più male che bene, e che spesso è confuso con l'amore, è in realtà un dolore emotivo che può addirittura portare a stati di malessere psicofisico, alla solitudine e persino alla depressione.

Il problema di questo tipo di rapporti è che dall'interno spesso non li si identifica come tossici; si perde il senso della misura e della prospettiva e non ci si rende conto che si sta vivendo una relazione malsana, magari si pensa semplicemente di essere in una relazione complicata.

Le persone che dovremmo allontanare in amore

Esistono diverse tipologie di persone che dovremmo allontanare in amore, e anche se non è corretto fare generalizzazioni, spesso questi tipo di partner non sono in grado di avere un rapporto sano.

Chi ci tradisce

Una persona che ci ha tradito, magari più di una volta, perde il nostro rispetto e può essere difficile recuperarlo. Una coppia che vive serenamente il suo rapporto non cerca emozioni ed esperienze altrove, ad insaputa del partner.

Tradimento non significa però solo infedeltà; a volte significa anche tradire la fiducia del partner in altri modi, ad esempio nascondendogli cose importanti e mentendo sempre e comunque per il puro gusto di farlo.

Chi è troppo geloso

Un partner eccessivamente geloso che controlla ogni nostro movimento non ci ama alla follia; è solo una persona tossica, da cui dovremmo stare alla larga.

Un pizzico di gelosia ogni tanto è normale, ma non poter più vedere le tue amiche, uscire da sola, o persino parlare con la tua famiglia è un sintomo importante di un rapporto molto tossico e potenzialmente pericoloso.

Chi ci paragona sempre all'ex

È normale, le relazioni passate hanno un peso e lasciano degli strascichi emotivi più o meno forti. Ma un partner che non fa altro che paragonarci all'ex, sminuendoci e facendoci uscire perdenti dal confronto non è una persona con cui vale la pena di avere una relazione.

Gli ex esistono, è normale, ma appartengono al passato e come tali non devono minare le basi di una relazione. Un partner che continua a ripensare all'ex forse non ha superato la cosa e quindi non è pronto a un nuovo rapporto di coppia.

Chi non ci rispetta

Un'altra tipologia di persona da allontanare subito è chi non ci rispetta, ci sminuisce e fa sentire una nullità, anche di fronte agli altri.

Un partner davvero innamorato non minerebbe mai la nostra autostima: il disprezzo spesso include anche cinismo, insulti, sarcasmo, mancanza di attenzioni, o prese in giro.

Chi è violento

Sembra scontato, ma a volte capita che chi è vittima di maltrattamenti e violenze all'interno della coppia ha perso a tal punto la fiducia e il rispetto verso sé stessa da riuscire a giustificare anche comportamenti violenti da parte del partner.

Ogni tipo di abuso, verbale, fisico o sessuale non va tollerato, né accettato in nessun tipo di relazione.

Se il partner picchia, umilia, o tratta male, non c'è tempo da perdere e bisogna contattare una persona di fiducia o le autorità al più presto, senza se e senza ma.

Il narcisista

Una persona narcisista ama solo se stessa e si metterà sempre al primo posto, in ogni occasione.

Stare con una persona così è molto difficile, in quanto tende a comportarsi in modo manipolatore; potrebbe anche essere un bugiardo cronico e convincervi a fare o dire cose che non volete per amor suo.

Come allontanare un partner tossico

È impossibile vivere serenamente e in modo maturo una relazione se per prima cosa non stiamo bene con noi stesse e non ci amiamo e rispettiamo come individui.

Per questo motivo stare con un partner tossico o con persone che dovremmo allontanare in amore non potrà mai portare a una relazione sana e soddisfacente.

In un rapporto di amore tossico si nasconde cui le persone si ingannano e illudono, pensando che il loro partner non sia una persona cattiva, ma semplicemente lo giustificano trovando mille scusanti. La realtà è però che la relazione si basa sulla necessità, sull’insicurezza e sulla paura di rimanere soli.

Allontanare un partner tossico può essere difficile, soprattutto se ci illudiamo ancora che il problema non esista. Dopo aver però aperto gli occhi e capito che dovremmo allontanarci da questa persona, la cosa migliore è chiedere aiuto a una persona di fiducia o a un professionista.

Avere un parere al di fuori della coppia e dunque oggettivo può aiutare a prendere le distanze da una persona che non ci fa più stare bene nella coppia.