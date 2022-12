Quanto (e quando) è bene che i partner si influenzino a vicenda?

I n una relazione è normale che i partner si influenzino a vicenda: ma quali sono i confini da non superare?

Chiunque ha mai vissuto una relazione più o meno breve lo sa bene: vivere in coppia significa anche lasciarsi influenzare – più o meno consapevolmente – dal partner. Non importa quanto tu sia decisa a mantenere la tua indipendenza, condividere la quotidianità, momenti importanti, emozioni e progetti per il futuro, significherà subire l’influenza dell’altra persona.

Non a caso gli psicologici e chi si occupa di relazioni, parlando di rapporti d’amore fanno spesso riferimento a due concetti importanti: interdipendenza e codipendenza. Si tratta di modalità differenti di vivere il legame con il partner, in grado di condizionare la tua storia d’amore.

Codipendenza o interdipendenza?

Il termine codipendenza fa riferimento a una modalità relazionare in cui la tua esistenza ruota totalmente intorno alla love story che stai vivendo. L’amore per il partner ha origine dalla necessità di “riempire un vuoto” e soddisfare un tuo bisogno. Ami l’altro perché ne hai un estremo bisogno e questo tende a portarti in direzione di una dipendenza psicologica ed emotiva.

Di solito questo meccanismo si accompagna a una sensazione di disagio, al pensiero di non riuscire mai ad essere all’altezza e ad una bassa autostima. Queste mancanze ti spingono a rifugiarti nella tua relazione in cerca di quel “pezzo mancante”, portandoti ad attaccarti ad essa come se fosse un’ancora di salvezza. Si tratta – senza ombra di dubbio – di un errore. Avere un’alta stima di sé, amarsi e curarsi come individui ancora prima di vivere in coppia è essenziale.

Se la codipendenza, di fatto, conduce verso un rapporto squilibrato, l’interdipendenza agisce in modo differente. In questo caso i partner sono assolutamente autonomi, ma ciò non significa che non si influenzino a vicenda. Al contrario, alla base del loro legame ci sono fiducia e un sostegno emotivo. Dietro tutto non c’è il bisogno, ma l’amore, ciò cosa significa? Che se scegli l’interdipendenza sarai in grado di camminare con le tue gambe e di soddisfare da sola i tuoi bisogni, ma sceglierai volutamente di avere qualcuno accanto senza però sacrificare in alcun modo te stessa.

In questo tipo di rapporto quando il partner interviene lo fa solo per influenzare positivamente la tua vita, rendendola migliore di come sarebbe in caso contrario. Quello che provi ti fa capire che sei nella relazione giusta: libertà, stabilità, sintonia e condivisione ti fanno vivere l’amore che meriti.

Quando l’influenza è troppa

Come capire se sei nella relazione giusta oppure se ti stai lasciando influenzare troppo dal partner? Esistono alcuni segnali a cui è essenziale prestare attenzione per non cadere nella codipendenza.

I bisogni dell’altro sono sempre più essenziali dei tuoi – Dalle cose più piccole sino alle scelte fondamentali, le necessità dell’altro per te sono importanti molto più delle tue. Metti in primo piano i bisogni reali del partner, mentre i tuoi restano irrimediabilmente insoddisfatti. Ciò che vuoi e desideri è importante e non devi mettere in secondo pino i tuoi bisogni individuali e psicologici.

Non sai cosa vuoi – Ciò significa che, al di fuori della relazione, non sai espletare e spiegare i tuoi desideri e i tuoi sogni. Se hai messo gli altri sempre davanti a te ciò significa che non hai mai avuto il tempo di guardarti dentro e comprendere quello che vorresti nella tua esistenza.

Temi l’abbandono – L’idea che il partner si allontani, che possa non essere più nella tua vita, è semplicemente insopportabile. Il pensiero ti crea un’ansia incontrollabile e sei certa che non riusciresti mai a superare la rottura.

Come trovare un equilibrio

Trovare l’equilibrio e vivere un rapporto di interdipendenza è possibile? Assolutamente sì! Esistono alcune strategie che sono essenziali perché l’influenza reciproca si trasformi in uno scambio positivo, rendendo la tua relazione sana.

Per prima cosa impara a trascorrere del tempo con la persona più importante: te stessa! Per una volta prova a spostare il focus su di te. Pensa a cosa ti piacerebbe fare, quali sono i tuoi hobby e cosa desideri davvero? Se imparerai a nutrire la tua autostima sarai più sicura di te e vivrai con maggiore sicurezza la relazione.

Impara a dire qualche volta di “no”, impostando dei confini mentali, sessuali, emotivi e fisici. Prova ad ascoltarti, per una volta, seguendo il tuo istinto e facendo quello che davvero ti fa stare bene. Allo stesso tempo mantieni attiva la tua sfera sociale. È fondamentale costruire dei rapporti al di fuori di quello della coppia con la famiglia e gli amici, trovando il proprio posto al di là della love story che si sta vivendo.

L’interdipendenza è un obiettivo difficile da raggiungere, ma assolutamente possibile. Se imparerai a comunicare con il tuo partner, a capire quello che vuoi davvero e a costruire la tua indipendenza, potrete influenzarvi a vicenda in modo positivo, migliorandovi, un giorno dopo l’altro, la tua relazione.