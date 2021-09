D al set di allenamento portatile ai gadget più divertenti, ecco 10 regali che faranno la gioia di qualsiasi tennis lover

Sei a caccia di un’idea perfetta per soddisfare un patito delle racchette? Allora capiti proprio nel posto giusto, perché abbiamo pensato a una super selezione di regali per appassionati di tennis.

Per fare felici gli amanti dello sport più longevo e aristocratico di sempre, niente paura, non serve spendere una fortuna: dai piccoli gadget spiritosi agli immancabili accessori per tennisti DOC, le proposte sono molte e adatte a qualsiasi tasca.

Borsoni sportivi, maglie tecniche, asciugamani tascabili ma anche libri per ripercorrere la storia del tennis, speciali set di allenamento per principianti e persino simpatici accessori da tavola come le posate da insalata... a forma di racchetta.

Curiosa? Ecco 10 idee regalo per appassionati di tennis con cui non potrai sbagliare!

Il set da allenamento

Per fare pratica e allenarsi anche da soli, l'idea giusta è il set con una base antiscivolo e 2 palline da tennis dotate di corde elastiche lunghe che consentono di effettuare semplici palleggi. Pratico e leggero, può essere portato sempre con sé e farà felici tanto i più esperti quanto i principianti.

L'asciugamano tattico

Per chi gioca a tennis l'asciugamano è un accessorio indispensabile. Quello di Gearlifee è super tattico perché, oltre ad essere racchiuso in una pratica custodia in silicone con moschettone, combina tre strati di tessuto di cui uno con funzione di assorbimento dell'acqua, in grado di produrre un effetto rinfrescante.

Il libro sulla storia del tennis

Un regalo che farà felici gli appassionati di tennis è anche il libro edito da De Vecchi che ripercorre la storia di questo sport dalle origini fino ai match del 2018 con uno straordinario corredo fotografico in bianco e nero.

Il borsone sportivo

Anche il nuovo zaino Tour Team di Head può essere un regalo molto gradito da chi ama il tennis. Dotato di uno scomparto per le racchette e di uno integrato per le scarpe, permette di tenere separate le calzature sporche dal vano principale in cui mettere una t-shirt di ricambio. In più ha due tasche, una frontale e una laterale, per raccogliere gli oggetti più piccoli.

La t-shirt tecnica

Dello stesso brand, perfetta anche la t-shirt in cotone effetto seta con girocollo a costine e logo sul davanti. Puoi sceglierla in 6 varianti di colore e sarà l'alleata numero uno per tutte le sessioni di allenamento.

La statuina iconica

Vuoi puntare su un regalo spiritoso? Scegli la statuina Funko Pop Vinyl dedicata a Roger Federer. Alta 9cm ed inserita all'interno di una scatola trasparente da collezione, farà la gioia di tutti gli appassionati. Nella stessa serie Tennis Legends trovi anche la statuina dedicata ad altri volti iconici del tennis, tra cui BjöRN Borg, Maria Sharapova e John McEnroe.

Il portachiavi divertente

Un'idea simpatica può anche essere il portachiavi con pallina da tennis in miniatura realizzata con vero feltro. Arricchito dalla scritta "Roland Garros" stampata sulla superficie, permette di inserire facilmente le chiavi, fissandole in modo sicuro.

Le posate da insalata... a tema

Il regalo più divertente? Le posate da insalata in legno di faggio a forma di racchetta da tennis. Un accessorio spiritoso ma anche molto utile in cucina. Perfette per l'amica appassionata di tennis che ha appena inaugurato casa...

I gommini anti-vibrazione

Se non vuoi spendere una fortuna ma fare comunque un regalo gradito, scegli il set di gommini anti-vibrazione per racchette da tennis. Decorati con il design ufficiale Roland Garros 2020, sono pensati per ridurre le vibrazioni delle corde, agevolare il gioco e ottimizzare la sensibilità ai colpi.

Il biglietto spiritoso

A volte anche un semplice biglietto può fare la differenza. Quello perfetto per gli appassionati di tennis nasconde una sorpresa: una volta aperto si trasforma infatti in un mini campo da gioco con tanto di tennista...

