Cosa regalare in occasione di un evento importante come la prima comunione? È la domanda del momento per nonni, zii e amici, perché indovinare il gusto e le passioni dei nostri bambini non è così facile! Per questo abbiamo pensato a una guida per la scelta del dono che celebri questo giorno. Può essere un gadget o un regalo importante, come un grande classico o un accessorio hi-tech, qui troverete la soluzione per trovare l’idea giusta, originale e utile anche per un pensierino.

Regali prima comunione: i grandi classici

Ha ancora senso oggi regalare il classico orologio o il gioiello in oro da indossare e conservare come ricordo? Assolutamente sì, i regali “importanti”, non passano certo di moda. Puntiamo su proposte colorate o su modelli non troppo seriosi.

Regali prima comunione evergreen: orologi e set

Per lei: il set Petite Mini & Zodiac Bracelet Rose Gold Set di Daniel Wellington

Invece del solito modello d’oro o argento, la vostra festeggiata apprezzerà un tocco di rosa: non rinuncia all’eleganza, ma nemmeno si piega alle leggi del mondo degli adulti! Il tocco di classe è il bracciale abbinato, da scegliere in base al suo segno zodiacale.

Per lui: Classic Mesh + Elan Bracelet Black di Daniel Wellington

Un modello classico che unisce eleganza e comodità e, abbinato al gioiello, diventa la prima occasione per sfoggiare il proprio stile. Perfetto per un festeggiato che affronta la Comunione, prima prova di fronte a Dio, con maturità e serietà.

Il perfetto modello pensato per bambini e ragazzi, ma adatto all’occasione, arriva da Lacoste. Con l’immancabile logo del brand e i colori che lo rappresentano, è il regalo perfetto per bambini che amano distinguersi senza rinunciare all’eleganza.

Un gioiello che dura

Per lei: Portami a ballare, la collana di Lil Milan

Ispirata ai ricordi dell’estate, il modello Portami a ballare di Lil Milan è uno spettacolo per gli occhi e un augurio per la fortunata festeggiata: un invito a godersi ogni momento, amare con tutto il cuore, e cercare un po’ di estate tutto l’anno.

Per lui: il bracciale a catena Punkish di Nove25

Il bracciale di Nove25 è adatto per tutti i piccoli ribelli (ma solo per finta): chiaramente ispirato all’eredità punk, il bracciale Punkish è una catena dalle maglie multidecorate, con pattern puntinato e piccole borchie in argento. Proprio come lo stile, il punk non muore mai.

Un accessorio prezioso

La prima Comunione è il primo traguardo del bambino: con un accessorio importante ed elegante come uno dei set Pneider si regala l’augurio che sia solo il primo di una serie. Un giorno quella penna così importante non resterà nel cassetto né servirà per i compiti, ma sarà l’accessorio perfetto per firmare i documenti che gli cambieranno la vita.

Regali prima comunione evergreen: Bibbia e Vangelo

Un’idea sempre valida, poi, è quella di regalare ai bambini che si apprestano a ricevere la loro prima comunione, il libro del Vangelo: un modo intelligente per accompagnarli alla scoperta della religione cristiana, attraverso una lettura fondamentale. In questo caso, però, meglio puntare su un’edizione adatta all’età dei bambini, ancora meglio se illustrata.

Bibbia e Vangelo sono i regali più classici, ma perché non ricordare al giovane festeggiato che la religione è parte della vita, e può essere anche divertente? Le pubblicazioni che aiutano a memorizzare i versi più belli o entrare in confidenza con i Santi sono tantissime, noi ti consigliamo questo libro da colorare.

Regali prima comunione: le idee hi-tech

I regali tecnologici sono apprezzatissimi anche dai bambini, anzi soprattutto! A fare la comunione quest’anno è una generazione super high-tech, ma piano piano arriveranno i cosiddetti GenBeta: la comunione potrebbe infatti essere l’occasione giusta per regalare la prima macchina fotografica, o magari le sue prime cuffie e altoparlanti bluetooth. In entrambi i casi si tratta di proposte assolutamente in linea con l’età, che ti permetteranno di fare centro.

La prima fotocamera

Il modello più iconico e pop, dai mille colori, è quello di instax. Le polaroid insegnano l’importanza della pazienza, perché il risultato non è immediato, ma è sempre un bellissimo ricordo. Quale miglior modo di ricordare ai ragazzi gli insegnamenti su pazienza e impegno della Comunione?

Cuffie di qualità

Il modello Eclipse del brand Cellularline è il regalo perfetto: comodo, facilissimo da utilizzare, ma che allo stesso tempo permette di distinguersi.

