La tua migliore amica compie gli anni ma non hai ancora pensato a cosa regalarle? Ecco qualche idea utile e carina per farla felice

Idee regalo per un'amica: cosa regalare

Scegliere i regali di compleanno per le amiche, specie quelle di vecchia data, non è sempre facilissimo. Anche se ci si conosce bene non è sempre facile capire cosa regalare a un'amica, ancora di più se si tratta di cosa regalare a un'amica che ha tutto.

Se ti sembra di aver già esaurito tutte le buone idee negli anni precedenti non cedere al panico: le idee regalo per lei non ti mancheranno dopo aver letto la nostra selezione. Scoprirai che puoi fare ancora sorprese originali di compleanno alle tue amiche, o perchè no, optare per un'idea regalo di compleanno davvero utile a cui proprio non avevi pensato. E alla fine non dimenticare un biglietto con una bella frase di auguri per la tua amica.

Leggi i nostri consigli: troverai senza dubbio l’idea che fa per te!

LEGGI ANCHE: Regali di laurea

Regali di compleanno: idee originali per le amiche

Punta su idee regalo di compleanno fuori dagli schemi, come ad esempio un’esperienza da vivere insieme. Dalla giornata super rilassante da trascorrere in una spa alla serata gourmet con tanto di degustazione, non dovrai fare altro che scegliere l’esperienza che meglio si adatta alle inclinazioni della tua amica.

Ha una passione particolare? Regalale un corso: le offrirai non solo la possibilità di coltivare appieno i suoi hobby ma anche una divertente occasione di svago. Oppure pensa a un regalo in linea con le sue passioni: che si tratti di viaggi, di libri, di cucina, dei gatti, o del Giappone o di ecologia (se invece è una futura mamma abbiamo una guida ai regali fatta apposta)

E se il compleanno è di quelli super speciali, o se si tratta di un regalo per la migliore amica per cui hai a disposizione un discreto budget, un’altra idea infallibile può essere quella di prenotare un weekend fuori città tra amiche.

Regali di compleanno economici ma belli per le amiche

Non sempre abbiamo a disposizione il budget e il tempo che vorremmo per trovare il regalo giusto per le amiche, e in questi casi lo shopping online è l'arma per trovare regali azzeccati per il compleanno delle amiche senza spendere tanto.

Puoi trovare su Amazon le idee regalo più originali: noi abbiamo fatto per te una selezione super completa di regali donna per tutte le fasce di prezzo. Buona lettura e buono shopping!

Leggi anche: Idee regalo per la casa

Regali beauty: la crema corpo

Per l'amica che ama curare la sua beauty routine quotidiana, ecco un'idea che sicuramente apprezzerà: la crema corpo Elizabeth Arden dalla delicata profumazione a base di miele e tè verde. Perfetta anche nel caso di pelle secca ha proprietà energizzanti, tonificanti e antiossidanti. Non potrà più farne a meno!

Qui altre idee di questo tipo:

La tazza da passeggio per l'amica sempre di corsa

Per l'amica perennemente di fretta che non rinuncia al suo caffè della mattina, ecco il regalo perfetto: la tazza caffè-to-go pratica e colorata. Realizzata in bambù oltre ad essere resistente e duratura, è anche ecologica. Dotata di un coperchio in silicone che aiuta a mantenere in caldo la bevanda e impedisce che il liquido possa fuoriuscire, è disponibile in tante fantasie super glam.

Il bracciale per l'amica speciale

Una dedica affettuosa da portare sempre al polso: il regalo perfetto per la tua amica storica può essere il bracciale Kidult in acciaio con incisione. Sul ciondolo a forma di cuore, una bellissima frase di Aristotele che celebra il valore dell'amicizia. Impossibile non fare centro.

Il calendario filosofico per l'amica riflessiva

Pensieri filosofici, frasi ironiche e perle di saggezza: con il Calendario Geniale puoi regalare ogni giorno alla tua amica uno spunto motivazionale da cui lasciarsi ispirare. Realizzato su carta ecologica, dispone di un supporto in legno così da poterlo tenere sempre sulla scrivania e possiede una confezione regalo perfetta.

La borsa sportiva per l'amica fitness-dipendente

Non sai cosa regalare all'amica patita di fitness? Un'idea carina può essere una nuova borsa per la palestra. Quella di Adidas è piccola ma funzionale, ha una pratica tracolla e due manici per portarla in tutta comodità. Il plus? L'irresistibile tonalità rosa Barbie.

Il kit da dolci per l'amica appassionata di cucina

Per l'amica che ama rilassarsi ai fornelli preparando dolcetti di ogni tipo, il regalo giusto è il maxi set con 39 accessori per decorare le torte. All'interno, oltre a un supporto girevole, anche 24 punte per la glassa, 2 sac à poche, due spatole, una livelattrice ed altri pratici strumenti da alta pasticceria.

Il caricabatterie per l'amica sempre connessa

Infine, se la tua amica non si separa mai dal suo amato smartphone forse è il caso di regalarle la powerbank per scongiurare il rischio di ritrovarsi a terra con la batteria. Quello di Bonai ha una linea compatta, perfetta per la tasca della borsa, e due ingressi diversi. Ad un prezzo decisamente easy assicura una lunga durata della batteria. La chicca in più? Il colore rosa metallizato adatto anche alle più modaiole.

Regali di compleanno per le amiche: le idee fatte a mano

Se invece sei a caccia di piccoli pensieri, capaci comunque di colpire nel segno, perché non puntare su regali hand made?

Candele, saponette profumate, cioccolatini: sono tante le idee da realizzare in casa, seguendo qualche tutorial dettagliato. Il vantaggio? La tua amica avrà un regalo unico e per te potrà essere un modo non solo per risparmiare ma anche per coltivare una nuova passione e per allontanare lo stress con un’attività manuale rilassante. Potresti scoprire di essere particolarmente portata per il fai-da-te!

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.