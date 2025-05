Non sempre è facile trovare le parole giuste per fare gli auguri di buon compleanno a un’amica a cui vogliamo molto bene, eppure ci sono tante frasi belle con cui farlo.

E se la festa in questione è proprio quella dell’amica più cara? Scrivere un biglietto speciale che esprima tutto il nostro affetto e sottolinei il legame profondo che ci unisce diventa una priorità, ma purtroppo spesso in queste situazioni la creatività viene meno e ci si ritrova a buttare giù qualche parola banale che poco ci rappresenta, magari pensando che basti il regalo di compleanno.

Auguri di buon compleanno per un’amica

Per un’amica speciale però un biglietto di auguri scritto con il cuore è più importante del regalo stesso, perché la dice lunga sul bene che le vogliamo. Vale quindi la pena impegnarsi seriamente e provare a scriverne uno davvero unico con frasi e aforismi a tema!

Ecco allora che abbiamo pensato a una selezione di frasi di auguri originali, auguri di compleanno simpatici e divertenti o cariche di emozioni, dalle quali prendere spunto per dire buon compleanno alla migliore amica di sempre in modo speciale. Potete eventualmente dedicarle anche delle frasi sull’amicizia e, nel giorno giusto, anche le frasi di auguri di buon onomastico.

Auguri di buon compleanno divertenti per la tua bff

Quante risate ti sei fatta con l’amica del cuore? Sicuramente moltissimo, quindi perché non farle un bel biglietto con degli auguri divertenti? Qui ti proponiamo 10 frasi simpatiche e leggere, ideale per chi vuole festeggiare con una buona dose di umorismo e con il sorriso sempre sulla bocca!

“Le date di nascita delle vere amiche sono giorni speciali perché ci ricordano quanto siamo state fortunate ad averle incontrate. Auguri di buon compleanno amica mia!”

“Se chi trova un amico trova un tesoro, allora io posso ritenermi la ragazza più fortunata e ricca dell’Universo. Buon compleanno amica mia!”

“Se avessi dovuto scegliere la mia migliore amica, avrei scelto te. Per fortuna la vita mi ha regalato questo dono senza alcuno sforzo! Ti voglio bene, buon compleanno!”

“Le amiche si vedono nel momento del bisogno, quindi non preoccuparti se le candeline da spegnere sono troppe. Sono qui come sempre per darti una mano!”

da spegnere sono troppe. Sono qui come sempre per darti una mano!” “Oggi è un giorno speciale: è quello che ha regalato al mondo una persona meravigliosa e a me la migliore amica che si possa desiderare! Tanti auguri, ti voglio bene!”

“Buon compleanno amica mia! Esprimi un desiderio e soffia forte, io sarò sempre qui a fare il tifo affinché tu riesca ad afferrare tutti i tuoi sogni più belli!”

Frasi di compleanno per un’amica di 60 anni

Compiere 60 anni è un traguardo importante, che va festeggiato nel modo più spensierato e divertente possibile. Rispetto a qualche anno fa, chi compie 60 anni non è più considerato ‘anziano’. Al contrario, in molti casi le persone a questa età vivono una seconda giovinezza. È quindi un momento da festeggiare con una frase speciale!

Da 60 anni hai portato la felicità e il tuo sorriso su questa terra: buon compleanno amica mia!

I capelli bianchi e qualche ruga sono un piccolo prezzo da pagare per la saggezza e la bontà d’animo che ti contraddistinguono

Hai vissuto sei magnifici decenni: ti auguro di trascorrerne altrettanti insieme a me, amica mia!

Sei così stupenda che fai sembrare i 60 anni un’età fantastica!

Non hai 60 anni: ne hai 40 con altri 20 di esperienza!

Frasi di compleanno per un’amica a distanza

Quando una persona ci rende migliori è proprio qualcuno di speciale. Se la persona con cui abbiamo condiviso tanti momenti della nostra vita, la nostra amica di sempre è lontana da noi nel giorno del suo compleanno, è importante farle sentire la nostra presenza attraverso parole che vadano a sostituire il nostro abbraccio, ma che siano così intense da toccare il suo cuore come una carezza.

Possiamo prendere spunto da queste frasi di compleanno per un’amica a distanza.

Abbiamo passato tanti bei momenti insieme, ma tanti altri ci aspettano e non vedo l’ora di passarli al tuo fianco. Buon compleanno amica mia!

Oggi è un giorno speciale, e non solo perché è il tuo compleanno. È speciale perché tu sei speciale, e rendi tutto bello. Tanti cari auguri. Mi manchi!

Non c’è distanza che possa separare una vera amicizia. Forti legami rimangono e sfidano il tempo perché hanno una sola casa:

La vera amicizia resiste al tempo, alla distanza e al silenzio. (Isabel Allende) Ci ritroveremo e festeggeremo insieme! Intanto auguri!

Gli amici sono connessi cuore a cuore. Tempo e distanza non possono allontanarli. Intanto colleghiamoci perché devo cantarti tanti auguri!

Un amico lontano è a volte più vicino di qualcuno a portata di mano. Tu lo sai bene e ti ringrazio! Buon compleanno amica mia

È vero o no che la montagna ispira più riverenza e appare più chiara al viandante della valle che non all’abitante delle sue pendici?(Khalil Gibran) Buon compleanno amica mia!

Una parte di te è cresciuta in me, saremo sempre insieme, mai lontane, forse nella distanza ma non nel cuore. (Hakan Massoud Nawabi) Auguri amica mia!

Non importa dove sei, starai sempre guardando la stessa luna che sto guardando io. Buon compleanno amica!

Distanza significa così poco quando qualcuno significa così tanto. Buon compleanno!

Non c’è una distanza troppo grande tra gli amici, perché l’amicizia mette le ali al cuore. Il mio vola da te per augurarti buon compleanno

Frasi di compleanno per un’amica morta

La perdita di un’amica è un evento traumatico. Quando ricorre il giorno del suo compleanno è impossibile non pensare a lei e all’affetto che vi legava. È importante lasciare spazio ai sentimenti e celebrare questa giornata come se lei fosse ancora con voi, anche dedicandole una frase speciale.

Guardo il cielo e, in questa giornata, voglio che tu sappia che nessuno potrà mai sostituirti

Ovunque tu sia, spero possa arrivarti il mio pensiero in questo giorno così speciale: buon compleanno amica mia, sei sempre nel mio cuore

Spero che oggi tu possa festeggiare con gli angeli, lassù in cielo

Il giorno del tuo compleanno è un’occasione per ripensare a tutti i momenti magnifici che abbiamo trascorso insieme: ti voglio bene e spero che gli angeli ti organizzino una festa come te l’avrei organizzata io!

Ogni anno, in questa giornata, guardo il cielo e sorrido. E so con certezza che anche tu mi stai sorridendo. Non ti dimenticherò mai, buon compleanno

Frasi di compleanno per un’amica conosciuta da poco

Chi dice che un rapporto di amicizia nato da poco sia meno importante di quelli che durano da una vita? Se hai un’amica conosciuta da poco a cui vuoi comunque augurare buon compleanno in modo speciale, leggi le frasi qui sotto.

È come se ti conoscessi da sempre, ma la meraviglia è che ti ho incontrato da poco: tanti auguri!

Non abbiamo condiviso l’infanzia e nemmeno gli anni difficili dell’adolescenza. Ma stiamo condividendo il presente e voglio vivere insieme a te il futuro, questo mi basta: buon compleanno amica mia

Sarò sempre grata alla vita per avermi fatto incontrare, nel corso dell’esistenza, un’amica speciale come te. Ti auguro di trascorrere una giornata fantastica!

Non ci legano anni di amicizia, ma i valori e l’affetto reciproco. Anche se ci siamo incontrate da poco, sei una delle persone più importanti della mia vita: buon compleanno!

Frasi di compleanno originali per un’amica

La nostra più cara amica compie gli anni, come non dedicarle delle frasi di auguri originali e bellissime? Se non sai trovare le parole giuste, ma hai già uno splendido biglietto che attende solo una frase di auguri di compleanno, consulta questa nostra raccolta che ti darà tanti spunti e ti aiuterà a dire buon compleanno nella maniera migliore. Se vuoi farla sentire speciale, prova anche con delle frasi sulla bellezza.

Tanti auguri alla mia amica più cara, ogni anno vissuto da amiche è stato un dono unico

Gli anni passano, ma le migliori amiche restano. Sempre

Auguri per una giornata speciale, che tutti i tuoi desideri si avverino

Auguri di buon compleanno a te con cui condivido ogni gioia e ogni successo!

Non riesco a trovare la parola giusta per dirti quanto ti voglio bene e quanto il tuo compleanno sia un momento speciale anche per me

Tantissimi auguri di compleanno, spegni le tue candeline ed esprimi il tuo desiderio

Auguri di compleanno, non importa come sono ma come li hai vissuti

Auguri a chi dal primo giorno in cui ci siamo conosciute è stata sempre vicina a me

Tanti auguri di buon compleanno all’amica migliore del mondo: sei l’altra metà della mela!

Tanti auguri di compleanno mia carissima amica, nessuno ti vuole più bene di quanto te ne voglio io

Buon compleanno all’amica che tengo sempre vicino al mio cuore

Il mio pensiero vola a te ogni giorno, ma oggi più che mai: tanti auguri di compleanno amica mia!

Gli auguri migliori sono per te che sei l’amica migliore di tutte

Auguri di buon compleanno dolce e insostituibile amica

Auguri all’amica migliore del mondo, imbattibile sempre e comunque

