Scegliere il regalo di compleanno azzeccato per la propria dolce metà non è sempre cosa facile. Ecco allora i nostri consigli per trovare l’ispirazione e fare centro

Idee regalo di compleanno per fidanzato, marito o compagno



Fidanzato, marito o compagno: cosa regalargli al compleanno?! Se sei alle prese con la fatidica domanda, abbiamo stilato una guida su misura per te.

Scovare il perfect gift, si sa, non è cosa facile, specie se state insieme da molto tempo e se la lista delle cose che gli hai già regalato ti sembra interminabile. La soluzione? Prendere spunto dalle sue passioni, (che siano i viaggi, la cucina o l'elettronica) stabilire un budget e puntare su qualcosa di essenzialmente utile. In questo articolo ti diamo tutti i consigli per scegliere bene e tante idee regalo originali. (Se cerchi altre idee puoi riciclare anche le idee regalo di Natale e quelle per San Valentino o addirittura i regali di laurea)



Regali di compleanno per lui: le idee hi-tech

Puntare sulla tecnologia è sempre una scelta vincente: che il tuo lui sia un patito di elettronica o meno, un regalo hi-tech potrà sempre soddisfare le sue esigenze.

Cosa ne dici, per esempio, di rottamare il suo vecchio smartphone, regalandogliene uno nuovo di ultima generazione? La scelta è ovviamente vastissima. In alternativa, largo alle idee più originali come la super sveglia smart, compatibile con Alexa e Google Home, che consente di svegliarsi in modo soft e naturale, riproducendo le primi luci dell’alba.

Regali di compleanno per lui: gli intramontabili

Tra i regali da fare al tuo lui, anche alcuni grandi classici che non passano mai di moda. Un esempio? L’orologio da polso con cronografo, o il set da barba super accessoriato per l’hipster convinto. Ed ancora la borsa organizer per il marito sempre al lavoro oppure la gift box di calze fantasia per il compagno glamour che non ama prendersi troppo sul serio.

Regali di compleanno per lui: le idee per assecondare le sue passioni

Infine, un asso nella manica sempre vincente è quello di puntare sulle sue passioni. È uno sportivo? Largo alla giacca con cappuccio in tessuto impermeabile per il tempo libero e per le gite fuori porta. Ama viaggiare? In questo caso scegli per lui il maxi borsone che può usare come valigia ma anche come zaino: pratico e capiente sarà il bagaglio a mano di cui non riuscirà più a fare meno. Vuoi sorprenderlo con un’idea furbissima? Scegli una speciale gift box per regalargli un week-end di relax insieme: in un colpo solo, premierai anche te!

Ecco allora alcuni regali di compleanno per il fidanzato, il compagno o il marito che puoi acquistare subito su Amazon. Non hai che da scegliere quello più adatto.

La giacca tecnica per il fidanzato sportivo

Se il tuo lui è un tipo sportivo ma sempre attento ai dettagli di stile, scegli una giacca easy chic perfetta per il tempo libero. Rainforest del celebre marchio Napapijri può essere la soluzione ideale perché ha una linea inconfondibile e caratteristiche tecniche perfette anche per affrontare il freddo. Idrorepellente e resistente ha un pratico cappuccio con sistema di regolazione e chiusura laterale a zip. Il plus? Puoi sceglierla in tantissime varianti di colore.





Lo smartphone per il fidanzato sempre connesso

Per i patiti di tecnologia ma non solo, il regalo top può essere uno smartphone di ultima generazione. Samsung Galaxy A50 ha un design sottile ed elegante ma è anche dotato di funzionalità all'avanguardia: dal super display perfetto per guardare video o navigare in rete, fino alla tripla fotocamera posteriore per realizzare scatti perfetti in qualsiasi situazione. Il tuo lui sarà felice di rottamare il suo vecchio cellulare.

Il cofanetto per il marito appassionato di vini

Se hai un marito che ama stupire i vostri ospiti stappando bottiglie d'eccezione, ecco il regalo perfetto: il set che include tutto il necessario per aprire e servire una bottiglia di vino. Dal classico cavatappi al tagliacapsule fino termometro: non manca davvero nulla. Il tutto in una confezione elegante e ricercata.

La sveglia smart per il fidanzato assonnato

Il tuo lui fa fatica ad lazarsi dal letto la mattina? Ecco il regalo che lo farà felice: la sveglia smart compatibile con Alexa e Google Home con la quale svegliasri in modo soft. Wake-up Light di HeimVision riproduce infatti la luce naturale dell'alba oltre al suono del cinguettio di uccellini. Non solo: può essere utilizzata anche per addormentarsi sfruttando la funzione radio che si attenua gradualmente con la luce.

Il set da barba per l'aspirante hipster

Per il compagno un po' vanitoso che non rinuncia alla sua barba-routine quotidiana, l'idea giusta può essere il kit contenente tutto il necessario per una rasatura impeccabile: dall'olio per la barba al pennello, dal pettine al balsamo, fino al rasoio e alle forbici per regolare i baffi. Più di così...

Il borsone per il compagno travel addicted

Se il tuo lui ama viaggiare il regalo con cui farlo felice al compleanno sarà il borsone tattico firmato The North Face che può essere utilizzato sia come valigia che come zaino, grazie alla presenza degli spallacci imbottiti. A renderlo ancora più funzionale, una piccola tasca dove riporre chiavi o altri piccoli oggetti, la chiusura a cerniera e il materiale impermeabile.

La fuga romantica per due

E se ancora non hai trovato l'sipirazione giusta, ecco la scelta furba: il cofanetto Smartbox per regalare a lui (ma anche a te) una pausa super romantica. Con "Fuga e Relax" avrete diritto a una notte fuori con colazione inclusa, più un'esperienza benessere. Facilissima da utilizzare, può essere il regalo più adatto anche per il marito a cui hai già regalato di tutto e di più.

