D agli accessori super utili alle proposte più originali, ecco le idee che ti risolveranno subito la scelta del regalo per un neonato

Meglio puntare su qualcosa di utile o osare su un dono originale? In fatto di regali per neonati la scelta non è sempre facilissima, specie se non sei in confidenza con i genitori o se non hai dimestichezza con l’universo baby-friendly.

Per facilitarti la vita, abbiamo preparato una maxi guida alle idee regalo a misura di bebè con cui non potrai sbagliare: originali, classiche, super utili... ce n’è per tutti gusti ma anche per tutte le tasche. Così, se volessi scegliere un semplice pensierino, potrai cavartela con una spesa contenuta.

Ecco allora la nostra guida definitiva alla scelta del regalo giusto per il baby.

Regali per neonati: i grandi classici, sempre utili

Se vuoi andare sul sicuro, punta su accessori pratici che possano essere utili ai genitori durante i primi mesi con il bebè. Un esempio? I set con prodotti per la cura del neonato - di cui c’è sempre un gran bisogno - ma anche pratici fasciatoi da viaggio per cambiare il pargolo on the road, o ancora mussoline in cotone che possono essere usate in mille modi diversi. Temi il rischio di un doppione? In realtà si tratta di regali talmente utili che saranno apprezzati anche come "scorta" per i mesi successivi.

Il set per la baby manicure

Un simpatico gufetto custodisce al suo interno 4 accessori indispensabili per la beauty routine del bebè: c'è il tagliaunghie, la lima morbida, le forbici a misura di neonato ma anche la pinzetta per il muco. Il tutto a un prezzo smart!

La borsa-fasciatoio da viaggio

Destreggiarsi con il cambio del piccolo, quando si è fuori casa, può risultare una mission impossible. Ecco allora il regalo giusto: la borsa che si trasforma in un pratico fasciatoio. Dotata di scomparto porta pannolini, ha anche una tasca interna impermeabile per riporre salviette e creme, e una esterna per gli oggetti personali di mamma e papà. Perfetta anche da lasciare in macchina per le emergenze.

La borsa con i prodotti per bebè

Tra le idee utilissime c'è anche il set con tutti i prodotti per la cura quotidiana del piccolo. Lo zaino di Mustela, oltre ad essere esteticamente accattivante e pratico da portare in giro, è super organizzato perché contiene un detergente delicato, uno senza risciacquo, la pasta per il cambio, le salviette multiuso e l'hydra bebè viso.

Le mussole in cotone

Possono sembrarti oggetti qualsiasi ma in realtà le mussole in cotone sono utilissime con i bebè perché possono essere utilizzate in tanti modi diversi: per ricoprire la seduta del passeggino quando fa caldo, per allattare, per il cambio del pannolino quando si è fuori casa ma anche per cullare il piccolo senza tenerlo a contatto con gli indumenti. Il set di Cuddlebug è perfetto per essere regalato perché contiene 4 mussoline in fantasie diverse.

Regali per neonati: le idee romantiche

Se invece non vuoi scegliere qualcosa di utile per mamma e papà ma piuttosto un regalo che sia davvero per il bebè, puoi puntare su proposte classiche ma al tempo stesso tenerissime, come il primo doudou da portare sempre con sé o il dolce carillon con cui fare la nanna...

Il tenero doudou

Il doudou è sempre un regalo gradito perché può diventare l'inseparabile compagno del piccolo. Il coniglietto con copertina di Nature è morbido e perfetto per essere regalato perché racchiuso in una bellissima confezione.

Il carillon

Anche il carillon può essere un ottimo regalo: attaccato alla carrozzina o vicino al lettino, può infatti aiutare il bebè ad addormentarsi attraverso dolci melodie. Quello di Clementoni è in morbido tessuto e dotato di una pratica fascia in velcro per appenderlo facilmente alla culla ma anche al passeggino.

Regali per neonati: le idee più originali

I regali classici non fanno per te? Non preoccuparti: abbiamo qualche dritta utile anche in questo caso. Tra le idee regalo più originali, puoi trovare infatti la simpatica cornice in cui mamma e papà possono custodire anche le impronte della manina e del piedino del bebè, o ancora le carte dei momenti importanti: un modo divertente per celebrare i primi traguardi del piccolo.

La cornice con impronte

Ci si può custodire le foto del bebè ma anche... le impronte della sua manina e del suo piedino. È la cornice dotata di un originale kit con argilla grazie al quale realizzare le impronte del piccolo come dolce ricordo.

Le carte dei ricordi

Per un regalo un po' diverso dal solito, puoi puntare anche sulle carte dei ricordi con le quali mamma e papà possono custodire nella memoria i primi traguardi del bebè. Le carte possono infatti essere usate per scattare foto-ricordo delle sue tappe importanti: dal compimento del primo mese al primo gattonamento fino al primo assaggio di cibo.

Regali per neonati: i classici deluxe

Infine, se l’idea è quella di puntare su un regalo importante e più impegnativo, delle idee utili e azzeccate possono essere la sdraietta di design o ancora il baby monitor hi tech. In questo caso, però, il consiglio è quello di informarsi con i neo genitori così da evitare doppioni ingombranti... mentre se preferisci andare sul sicuro, puoi sempre puntare su una card regalo con cui mamma e papà potranno scegliere quello di cui ha bisogno il piccolo.

La sdraietta di design

Se hai un budget maggiore, punta sulla classica sdraietta, un oggetto che sarà apprezzatissimo dai neo genitori. Tra quelle più gettonate c'è la sdraietta di design di BabyBjörn: caratterizzata da una forma sagomata ed ergonomica, dondola in modo naturale e divertente, senza l'uso di batterie.

Il baby monitor

Tra i must dei regali per neonati anche il baby monitor. Quello di Heimvision è super tecnologico perché consente di visualizzare sul dispaly LCD contemporaneamente due telecamere diverse e include la visione notturna e 8 ninne nanne per calmare il piccolo.

