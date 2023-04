Relazioni tossiche: 5 campanelli d’allarme da non trascurare

S tate insieme da pochi giorni e già ti ha detto che ti ama. Un giorno ti riempie di complimenti e quello dopo ti paragona alla sua ex. Oggi vorrebbe sposarti e domani non risponde al telefono. Sicura che tu non stia vivendo una di quelle relazioni tossiche delle quali sentiamo spesso parlare? Ecco alcuni segnali che ti aiutano a metterti in salvo

Hai trovato l'uomo che sembra fatto apposta per te: è premuroso, gentile, ti dice subito che fa sul serio. Però, nella tua testa suona un campanello d'allarme: e se fosse una di quelle relazioni tossiche delle quali senti parlare sempre più spesso? Lui è troppo perfetto, ma a volte si comporta in modo strano, e tu ti senti irrequieta. Spesso il nostro istinto ci mette in guardia, ma non sempre sappiamo ascoltare le nostre sensazioni più profonde. Eppure, se lo facessimo potremmo scoprire per tempo i segnali che ci avvisano che quello nel quale ci stiamo avventurando è un amore malsano. Ma quali sono questi segnali?

Se non ti senti felice, stai vivendo un amore tossico

Esistono diverse situazioni che ci fanno capire che quella che stiamo vivendo è una relazione tossica. Certamente, se stiamo male, se ci sentiamo infelici, se non ci sentiamo libere di essere noi stesse, vuol dire che nel rapporto c'è qualcosa che non va. Se lui non ti rispetta, non ti apprezza, ti sminuisce o sminuisce le tue parole e le tue sensazioni, se ti fa stare male, cerca di manipolarti e di farti sentire in colpa per qualsiasi cosa, stai vivendo un amore tossico. Sarebbe bene scappare subito a gambe levate, anche se lasciarlo non è facile. Spesso, infatti, si rimane vittime di una sorta di dipendenza affettiva, che ci spinge a cercare giustificazioni per i suoi comportamenti o a illuderci di poterlo cambiare o di cambiare le cose. Per questo è importante capire per tempo quando una relazione è sbagliata, per poter prevenire invece di curare. Ecco cinque campanelli d'allarme che segnalano che stiamo vivendo un amore tossico.

Relazioni tossiche: lui brucia le tappe

Vi conoscete da poco, eppure lui corre alla velocità della luce. State insieme da pochi giorni e già ti considera la donna della sua vita. Ti ricopre di regali, di fiori, pensieri dolci, messaggini. Dopo neanche una settimana, già ti ha detto che ti ama. Non che il colpo di fulmine non sia possibile, tutt'altro. Ma se lui corre troppo, se ti travolge con le sue attenzioni all'ennesima potenza, faresti bene a stare un po' in guardia. Spesso le relazioni tossiche iniziano con comportamenti un po' sopra le righe, con un vero e proprio bombardamento d'amore e la tendenza a saltare tutte le tappe. Così lui ti fa perdere la testa e poi ti tiene in pugno. L'amore vero, quello sano, non corre così veloce, ma si costruisce col tempo, dandosi il tempo di conoscersi l'un l'altro. Diffida di chi corre e ti dice subito ti amo: potrebbe essere un narcisista che vuole solo manipolarti.

Ti paragona alla sua ex, e tu ti senti insicura

Fino a ieri era dolcissimo e ti ricopriva di regali e complimenti. Oggi, all'improvviso, ti paragona alla sua ex. Ovviamente, lei era meglio di te. Non lo fa direttamente, si limita a buttare qualche frecciatina qua e là. Una parola adesso, una più tardi. E, intanto, insinua dentro di te il dubbio che tu non sia alla sua altezza. Ti fa sentire insicura, in competizione, cerca di scatenare la tua gelosia. Se reagisci, e magari litigate, è probabile che ti chieda scusa. Per qualche giorno torna a essere amorevole come all'inizio, poi di nuovo ti dice che lei era così perfetta. Il che non ti fa bene. Inutile dirtelo: è una di quelle relazioni tossiche di cui hai letto o hai sentito parlare magari in tv. Scappa subito.

Relazioni tossiche: lui ti controlla

Una cosa è la gelosia, un'altra la mania di controllo. Se ti senti perennemente osservata, se pretende di sapere tutto ciò che fai durante il giorno, con chi parli, con quale collega esci a pranzo, con chi scambi messaggi su WhatsApp, non è geloso: sta cercando di controllarti. Se durante il giorno ti manda decine o centinaia di messaggi pieni di domande su cosa stai facendo, pretende di videochiamarti per accertarsi che tu stia davvero con le tue amiche, si irrita se non gli rispondi al telefono appena squilla, non è un eccesso di attenzioni: vuole controllarti, per poi magari manipolarti. È un segnale che sei alle prese con un amore tossico. Salvati.

Cerca di isolarti dai tuoi amici e dalla tua famiglia

Passare tutti i weekend insieme è bello, ma non avere mai la possibilità di uscire con le amiche è tossico. Se cerca di isolarti, ti dice che le persone che frequentavi prima di conoscerlo non gli piacciono, cerca scuse per tenerti lontana dai tuoi genitori e dalle tue sorelle o fratelli, stai in campana: potrebbe essere un segnale che stai vivendo una di quelle relazioni tossiche che fanno tanta paura alle tue amiche. Una cosa è volerti tutta per sé e farti capire quanto tiene al vostro amore, un'altra è cercare di isolarti dal mondo per poterti controllare e manipolare. Fermalo subito.

Relazioni tossiche: vivi come sulle montagne russe

Davvero non lo capisci: ieri era innamoratissimo, ogni non ha tempo per uscire con te. Il giorno dopo è tutto rose e fiori e magari ti parla di matrimonio, quello successivo non risponde nemmeno al telefono. Non è confuso, è un narcisista che cerca di tenerti sulla corda per farsi rincorrere e avere tutta la tua attenzione. Ti fa vivere sulle montagne russe perché sa che, così facendo, tu cadrai sempre più nella rete, fino a non poterne uscire più. Lascialo, e magari chiedi aiuto ai tuoi amici, alla tua famiglia o una esperta per tirarti fuori da questo amore tossico.