Se hai capelli ruvidi e spenti non disperare, bastano pochi semplici gesti per renderli luminosi e scintillanti

Perché i miei capelli sono ruvidi?

Le più fortunate possono vantare chiome fluenti e luminose senza sforzi ma molte di noi, purtroppo, devono fare i conti con capelli ruvidi e spenti. Se ti rivedi in questa seconda descrizione, sappi che non è detto che i tuoi siano così perché rovinati.

A volte effettivamente può essere questa la causa, ma molte altre si tratta semplicemente di una tipologia che necessita di alcune accortezze particolari per sprigionare tutta la sua bellezza. I capelli ruvidi sono causati dalla scarsità di sebo nel tessuto capillare: questa carenza provoca l’aridità dei capelli. I fattori che concorrono a questa situazione possono essere ambientali, ormonali, legati all’alimentazione o ad abitudini scorrette quando si lavano i capelli.

Non pensare però che la tua situazione in testa sia disperata. Esistono infatti molti semplici modi per far splendere i tuoi capelli. Basta solo armarsi di un po’ di pazienza e costanza.

Capelli ruvidi e porosi

Quando si parla di capelli ruvidi e porosi, in realtà si identificano le chiome secche e crespe. Se queste caratteristiche sono presenti da sempre, spesso i capelli sono anche ricci o mossi e piuttosto spessi. Raramente, infatti, quelli fini sono crespi, anche se non è impossibile. I capelli porosi, invece, sono quella tipologia che, avendo le squame aperte, faticano a trattenere l’acqua e tutti i prodotti utilizzati, come maschere e sieri. Questo significa che non mantengono le sostanze nutritive che apporti loro e, di conseguenza, si spezzano più facilmente. I capelli ricci e mossi soffrono spesso di questa condizione.

Questa tipologia di capello però non ha solo svantaggi ma anche qualche piccolo vantaggio rispetto ad altre. Ad esempio solitamente mantiene più a lungo la piega, e difficilmente è priva di volume.

Esistono inoltre anche fattori esterni in grado di determinare i capelli ruvidi e porosi, come l’assunzione di alcuni tipi di farmaci, uno squilibrio ormonale, alcune condizioni della tiroide o trattamenti troppo aggressivi.

Capelli ruvidi rimedi

Qualunque sia il tuo caso, è sicuramente possibile migliorare la situazione dei capelli, utilizzando prodotti specifici e mettendo in atto strategie ad hoc.

Ecco quali.

Usa creme condizionanti

Creme e sieri condizionanti anti crespo possono aiutare il fusto del capello a distendersi e ammorbidirsi. Inoltre, se arricchiti con siliconi e proteine, proteggono dai segni di danneggiamento esterno e infondono lucentezza.

Evita i prodotti per capelli a base di alcol

L'alcol è un ingrediente presente in molti prodotti per capelli, in particolare lacche e gel. Sebbene questi prodotti possano temporaneamente domare la tua criniera, rischiano al contempo di asciugarla ancora di più, incentivando l’effetto crespo.

Per lo styling, quindi, molto meglio dirigersi verso formule senza alcool o a bassa gradazione alcolica.

Dormi su una federa di seta

Poggiare i capelli sulla seta è molto meglio che farlo sul cotone perché quest’ultimo assorbe l’umidità, che nei capelli ruvidi e secchi è già minore rispetto alle altre tipologie. Inoltre, generando meno attrito, la seta risulta molto più delicata.

Quando vai a dormire, quindi, se puoi scegli federe di questo materiale. In alternativa in commercio esistono graziose cuffie fatte in questo materiale, create appositamente per tale scopo.

Limita l'uso di piastre

Sfoggiare una piega sempre perfetta è il sogno di tutte e la tentazione di usare costantemente la piastra è forte ma meglio non abusarne. L'uso eccessivo di strumenti per lo styling che utilizzino il calore, infatti, può privare i capelli di umidità, rendendoli più secchi e crespi.

Lo stesso vale per il phon, che non andrebbe mai tenuto a una distanza minore di 15 cm dal cuoio capelluto.

Fai maschere regolari

Le hair mask sono un ottimo mezzo per nutrire, idratare e ammorbidire i capelli ruvidi e secchi. In commercio ne esistono tantissime, per ogni esigenza e tutte le tasche.

Se invece vuoi divertirti a creare una maschera fai da te super naturale, puoi mixare questi elementi: olio di cocco, d'oliva, di jojoba o cocco, miele, Aloe Vera e avocado.

Inizialmente, se i capelli si presentano in una condizione piuttosto critica, fai la maschera ogni 3 giorni, quando invece la situazione si sarà stabilizzata, una volta a settimana sarà più che sufficiente.

Fatti aiutare dalle vitamine

Sia attraverso l’assunzione di integratori alimentari, ma in questo caso solo con l’ok del vostro medico, sia tramite l’uso di prodotti che le contengano, le vitamine possono dare quell’iniezione di benessere in più della quale i tuoi capelli hanno bisogno.

Quelle particolarmente indicate a questo scopo sono le A, C, D ed E. Altri elementi preziosi per combattere i capelli ruvidi e spenti sono biotina, niacina e ferro.

Tagliali regolarmente

Spuntare le lunghezze con frequenza è il modo migliore per mantenere la chioma in salute.

Bastano anche pochissimi centimetri, ma se eliminati ogni 10 o 12 settimane, con il tempo i capelli ruvidi e spenti saranno solo un ricordo, visto che tale caratteristica è solitamente più accentuata sulla parte finale, rispetto alla radice.

Questa buona abitudine, inoltre, aiuta a sbarazzarsi delle doppie punte e dei capelli danneggiati da asciugatura a phon, strumenti termici per lo styling, colorazioni e altri trattamenti.

Scegli la spazzola giusta

Può sembrare un dettaglio irrilevante ma lo strumento che si usa per districare le chiome dovrebbe avere caratteristiche precise. Chi ha capelli ruvidi e spenti, dovrebbe optare per una spazzola piatta o rotonda che abbia ampio spazio tra le setole.

Inoltre, evita di pettinare eccessivamente i capelli e se puoi fallo quando sono bagnati, in modo da minimizzare l'effetto crespo.

Cosa fare quando i capelli sembrano paglia

Dopo aver visto come risolvere il problema dei capelli ruvidi, vediamo ora cosa fare quando i capelli sono molto secchi. L’effetto paglia, infatti, si crea quando le chiome sono parecchio disidratate e crespe. Questo inestetismo può essere generato da diversi motivi e spesso è solo questione di genetica.

Cosa fare quindi per migliorare la situazione? Innanzitutto bisogna utilizzare prodotti delicati e nutrienti per lavare i capelli. Poi, alla fine di ogni lavaggio, è consigliabile applicare un balsamo nutriente. Infine, è fondamentale applicare almeno due volte alla settimana maschere idratanti, con principi fortificanti. In questo modo, l’effetto paglia sarà meno accentuato.