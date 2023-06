S e curare i tuoi capelli ti sembra una lotta persa in partenza perché non noti effettivi miglioramenti. Prova a seguire questi preziosi consigli.

Se contassi le ore annue che passi a curare i tuoi capelli, probabilmente, ti metteresti letteralmente le mani tra le ciocche. Tra lavaggi, appuntamenti dal parrucchiere e altro, infatti, la dedizione che spesso si ha verso la propria chioma è encomiabile.

Nonostante ciò, ammettilo, non sempre sei soddisfatta e quello che vedi allo specchio non è esattamente quanto sognato o ti aspetteresti dopo tale attenzione.

I motivi possono essere tanti e tutti diversi per ognuna di noi perché i capelli, esattamente come la pelle, hanno infinite caratteristiche ed esigenze, molto soggettive e che devono essere ascoltate e assecondate il più possibile, per permettere loro di esprimersi al meglio.

Anche perché, i fattori che contribuiscono a indebolirli sono davvero moltissimi, come ad esempio umidità, smog, temperature troppo alte o troppo basse, stress e cambio di stagione.

Fortunatamente però esistono alcune azioni che possono davvero rappresentare la svolta e rivelarsi molto utili per curare i tuoi capelli.

Ecco quindi cinque consigli da segnare subito e mettere in pratica in men che non si dica.

Lava i capelli meno frequentemente

Molto probabilmente stai lavando la chioma troppo spesso.

Ogni capello ha tempistiche diverse e stabilire un calendario ufficiale dei lavaggi è difficile, anche perché non di rado ci si mettono di mezzo impegni improvvisi che necessitino di una piega appena fatta. Se vuoi curare i tuoi capelli al meglio ed evitare che si sfibrino però, tieni conto che non dovresti mai superare i due lavaggi a settimana.

Se proprio tra questo intervallo di tempo non resisti e ti sembra di non essere in ordine, invece di portare i capelli sciolti opta per un raccolto: la tua immagine sarà ok e i capelli salvi.

Scegli bene shampoo e balsamo

Il lavaggio è un passaggio fondamentale nella cura dei tuoi capelli e oltre alla frequenza, i prodotti ai quali ti affidi non sono da sottovalutare. Uno shampoo troppo aggressivo potrebbe infatti danneggiare la tua chioma, così come la presenza di siliconi. Meglio optare per formule il più possibile naturali.

Attenzione anche a quanto ne utilizzi, una quantità grande come una noce è più che sufficiente per capelli di lunghezza media.

Il balsamo, infine, andrebbe applicato solo sulle lunghezze e mai sul cuoio capelluto, onde evitare di appesantirlo e far sembrare i capelli sporchi anche appena lavati.

Cura l’alimentazione

Una dieta corretta è alla base del benessere di ogni parte del corpo e i capelli non fanno eccezione.

Spesso si tende a sottovalutare questo aspetto perché non ci si rende conto dell’incidenza diretta sulla bellezza delle chiome, ma fidati, se inizierai a prestarci attenzione ti accorgerai di quanto fino ad ora tu abbia sbagliato.

Cos’è in

Per curare i tuoi capelli dovresti fare il pieno di proteine e vitamina B5, fondamentali per fortificare il cuoio capelluto e la radice dei capelli. Uova, noci e formaggio contengono grandi quantità di proteine amiche dei capelli, mentre per assumere vitamina B5 dovresti orientarti verso riso naturale non raffinato, cereali integrali e fagioli.

Migliorano la lucentezza, invece, le vitamine contenenti in frutta e verdura.

Cos’è out

Di contro, esistono anche sostante nemiche dei capelli.

Oltre all’alcol, purtroppo, dobbiamo puntare l’indice contro il caffè, che stimola la produzione di sebo rendendo i capelli più grassi, e aumenta la forfora.

Non asciugarli in modo aggressivo

Una volta uscita dalla doccia, uno dei gesti più automatici è di prendere una salvietta e strofinare energicamente i capelli per togliere l’acqua in eccesso. Sappi però che per curare i tuoi capelli non esiste mossa meno idonea. Il risultato, infatti, è quello di renderli incredibilmente crespi e sfibrati.

Per tamponare l’acqua avvolgili invece nell’asciugamano, ancor meglio se di microfibra, forma un turbante e non aprirlo per circa cinque minuti.

Dopo questo passaggio non pettinarli perché l’incontro tra capelli bagnati e spazzola potrebbe spezzarli. Se riesci fallo durante il lavaggio, mentre applichi il balsamo e aiutandoti con un pettine a denti larghi. Altrimenti inizia ad asciugarli e fermati a metà, quando sono solo umidi ma non del tutto bagnati puoi pettinarli.

Per fare questa operazione scegli la spazzola più idonea al tuo tipo di capelli. Le migliori sono in legno e con setole naturali o miste, perché scivolano facilmente tra i capelli e ne aumentano la lucentezza.

Attenta al calore

Usando phon e styler, attenta al calore. Per evitare di bruciare i capelli, tieni il phon ad almeno 20 centimetri di distanza, muovilo costantemente e non usarlo a temperature troppo elevate. Prima di passare alla piastra, invece, ricorda di usare un termo protettore.

Proteggili dagli agenti esterni

Anche i capelli sono sensibili agli agenti esterni come lo smog e, soprattutto gli effetti nocivi del sole.

Se passi molte ore durante il giorno all’aria aperta, quindi, ricordati di applicare una soluzione protettiva verso i raggi UVA e UVB.

I prodotti in commercio sono tantissimi ma i più gettonati sono spray a base di oli, del tutto simili alle protezioni solari per la pelle, ma appositamente formulate per curare i tuoi capelli.

Consigli per la cura dei capelli lisci

I capelli lisci possono talvolta apparire crespi, per questo è importante prendersene cura in modo mirato. Innanzitutto utilizzando uno shampoo specifico, delicato e con ingredienti naturali: in questo modo appariranno setosi e morbidi. Per quanto riguarda l’asciugatura, dopo averli tamponati delicatamente, utilizza il phon, dirigendo il getto di calore a partire dalla radice, quindi dall’alto al basso. Prima asciugarli del tutto è bene pettinarli: i capelli lisci vanno spazzolati quando sono umidi. Infine, per mantenerli sani e lucenti, in commercio esistono impacchi e maschere ad hoc.

Cosa fare per i capelli rovinati

Tinte, meches e decolorazioni possono rovinare i capelli. Ma non disperare, non tutto è perduto. Il rimedio più immediato per ‘nascondere’ le parti rovinate è tagliare i capelli, ma non tutti sono disposti a intervenire in maniera così drastica. Se vuoi ricorrere a un trattamento, il più diffuso è quello alla cheratina: insieme al tuo parrucchiere scegli il numero di sedute in base a quanto è rovinata la chioma. La cheratina può essere applicata sotto forma di maschere o fluidi e, se le cuticole non sono troppo danneggiate, il problema si risolverà. Sappi però che ci vogliono tempo e pazienza: il risultato non è immediato.

Cura capelli secchi

Anche i capelli secchi possono essere un bel problema, ma in commercio esistono diverse soluzioni per aiutarti a risolverlo. Lava la cute con uno shampoo delicato e dopo il lavaggio applica una maschera o una crema idratante ed emolliente. Per spazzolare i capelli, utilizzate un pettine a denti larghi: in questo modo non li tirerete. Visto che andiamo incontro all’estate e al caldo, il consiglio è quello di applicare sui capelli secchi spray protettivi contenenti filtri solari per non seccarli ulteriormente.

Cura dei capelli per farli crescere

Far crescere i capelli più velocemente si può? Certo che sì, basta seguire alcuni trucchi. Usare shampoo delicati e senza parabeni aiuta, così come massaggiare il cuoio capelluto quando si applicano le lozioni: questo gesto stimola la circolazione sanguigna e i follicoli. Inoltre, non dimenticare di applicare una maschera idratante e nutriente tutte le settimane e di spazzolare i capelli ogni giorno, con grande attenzione (in questo modo il cuoio capelluto viene stimolato). Aiutano la crescita dei capelli seguire un’alimentazione sana, una vita poco stressata e bere molta acqua.