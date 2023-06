Come prendersi cura dei capelli ricci

I capelli ricci sono bellissimi ma certamente non facilissimi da trattare. Seguendo alcuni accorgimenti, però, avere ricci sani e definiti è possibile. Ecco alcuni consigli utili per voi.

Non esagerate con i lavaggi

I ricci tendono a diventare crespi, quindi non lavateli troppo spesso. Ogni 3-4 giorni è l'ideale. Dopo lo shampoo, ricordate sempre di applicare il balsamo: migliorerà la consistenza dei ricci, ostacolando l'effetto crespo. Due volte a settimana usate anche una maschera idratante per nutrire i tuoi capelli. Ricordatevi di farlo quando sono ancora bagnati o non otterrete l'effetto desiderato.

Usate un pettine a denti larghi

I pettini a denti larghi sono perfetti per i vostri ricci. Infatti, aiutano a distribuire gli oli naturali lungo la lunghezza delle ciocche durante l'asciugatura, preservando la morbidezza e riducendo l'effetto crespo.

Asciugate i capelli sempre con il diffusore

Il diffusore è il migliore amico dei capelli ricci. Quindi ogni volta che asciugate i capelli non dimenticate di utilizzarlo. Diffonde il calore in modo uniforme e ridurre al minimo l'effetto crespo. Nelle calde giornate estive, potete optare per l'asciugatura all'aria.

Come dormire per preservare i ricci

Intanto usate una federa di seta: è più liscia del cotone e quindi protegge la struttura dei vostri ricci. Tenete sempre sollevati i capelli legandoli con la "tecnica dell'ananas". si tratta di una coda di cavallo molto alta, legata con un elastico morbido a ridosso della fronte, che fa in modo che i ricci siano accentrati sulla parte alta della testa così da proteggerli durante la notte. Se avete dei boccoli finissimi che tendono ad attaccarsi tra loro, provate a legarli in trecce prima di andare a letto.