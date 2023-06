Come prendersi cura dei capelli mossi

S e avete i capelli mossi, siete perfettamente consapevoli di quanto sia impegnativo trattarli. Parliamo, infatti, della tipologia di capello più difficile da gestire: la via di mezzo tra il liscio e il riccio.

I capelli mossi sono indubbiamente impegnativi da gestire. Seguendo alcuni accorgimenti, però, trarrete sicuramente notevoli benefici e riuscirete a risaltare le vostre onde nel modo più corretto. Vediamo cosa fare.

Nutriteli a sufficienza e ricorrete alle maschere

Solitamente, i capelli mossi sono secchi. Per questo se non vengono nutriti a sufficienza tendono a diventare crespi. Per contrastare questo effetto, quando li lavate (ricordate di non farlo troppo spesso!), è importante applicare una maschera nutriente. Le migliori sono quelle a base di ingredienti naturali. Un esempio? Mescolate due cucchiai di miele e due di olio d'oliva e poi massaggiate delicatamente il composto sul cuoio capelluto. Lasciatelo agire per 10 minuti e poi risciacquate con acqua non troppo calda.

Risciacquate i capelli con elementi naturali

Se volete ottenere risultati ancora migliori, una volta ogni due lavaggi fate dei risciacqui con elementi naturali come tè (preparatelo, fatelo raffreddare e versatelo sulla testa), acqua gassata o aceto di mele.

Asciugateli sempre con il diffusore

Il getto diretto del phon appattisce i capelli, per cui è necessario asciugare sempre i capelli con il diffusore.

Raccogliete i capelli usando forcine per la notte

Per far durare i capelli mossi almeno due giorni ed evitare che le onde si appiattiscano durante le notte, dopo averli lavati e asciugati, passate una piccola quantità di gel di Aloe Vera su tutta la chioma (soprattutto sulle punte), poi dividete i capelli in ciocche, arrotolatele su loro stese con le dita e fissate i cerchietti che avete ottenuto con delle piccole forcine. La mattina, una volta tolte le forcine, la piega dovrebbe risultare intatta.

Rivestite il cuscino con una federa di seta

Ricordate sempre di usare una federa di seta invece di una di cotone. La seta, infatti, assorbe l'umidità e contrasta l'effetto crespo, nemico dei capelli mossi.