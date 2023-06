Come prendersi cura dei capelli lisci

I capelli lisci, come tutte le tipologie di capelli, hanno bisogno di attenzioni quotidiane per risultare sempre setosi e lucenti.

I capelli lisci sono sicuramente più facili da gestire rispetto ai capelli ricci o mossi, ma hanno bisogno anche loro di alcune cure. Ecco come fare per mantenerli idratati e nutriti.

Partite dal lavaggio

Per prima cosa lavate i capelli con uno shampoo adatto. Prediligete quelli formulati con ingredienti naturali, dall'effetto lisciante e nutriente. L'olio di semi di lino, per esempio, grazie alle sue proprietà anti-crespo è uno dei più indicati per i capelli lisci, specialmente se sono fragili e sottili. Ricordatevi di lavare i capelli ogni 2/3 giorni. Usate solamente acqua tiepida, distribuite lo shampoo e massaggiate la cute per qualche minuto. Dopo lo shampoo applicate un balsamo indicato per i capelli lisci, che li ammorbidisca. Anche in questo caso, optate per uno balsamo con olio di semi di lino, che rende i capelli più forti e morbidi. Potete aiutarvi con un pettine a denti larghi per distribuirlo più agevolmente su tutta la chioma.

Come asciugare

Prima di azionare il phon, tamponate delicatamente i capelli con un panno in cotone o microfibra per eliminare l'acqua in eccesso. Non strizzate mai i capelli per non rischiare di spezzarli. Pettinateli poi con l'aiuto di una spazzola con setole naturali o un pettine antistatico e asciugateli con il phon senza esagerare con la temperatura.

Come lisciare

Se per ottenere una piega perfetta utilizzate la piasta, ricordate che i capelli devono prima essere perfettamente asciutti. Prima di usarla potete anche applicare sui capelli dei prodotti termoprotettivi per tutelarli dalle alte temperature. In generale, non abusate della piastra e optate il più possibile per asciugature e pieghe naturali, che non stressano i capelli.

Come dare volume

Se i vostri capelli sono fini, in fase di lavaggio usate il balsamo solo sulle lunghezze e quando li asciugate, fatelo a testa in giù.

Come nutrire i capelli

Almeno una volta alla settimana applicate una maschera per capelli all'olio di semi di lino. E dopo l'asciugatura e la spazzolatura, passate sulle lunghezze qualche goccia di olio ai semi di lino.

Come mantenere i capelli lisci durante la notte

Potete provare a legarli in morbide code basse o laterali: usate elastici fatti con materiali delicati, come la spugna, e non stringete troppo. Oppure avvolgeteli in cuffie come quelle per la doccia.