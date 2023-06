G razie a shampoo e balsamo con pigmenti blu e verdi è possibile spegnere i riflessi caldi dei capelli tinti, e ottenere un bel castano freddo

L'estate non è certo una stagione propizia per i capelli castani, soprattutto se sono colorati. Il sole rischia di farli diventare rossicci o aranciati. Un inconveniente che incombe anche sui capelli castani mai tinti, ma che è senz'altro più probabile dopo tinture o schiariture.

Perché i capelli castani assumono riflessi rossi

Dopo qualche settimana dal servizio in salone, i capelli colorati o schiariti con tecniche di decolorazione, tendono a perdere brillantezza o a virare verso indesiderati riflessi caldi. Quando invece si desidera mantenere un bel castano freddo, a prescindere dall'intensità del colore, cioè più o meno scuro.

Di solito i capelli castani scuri tendono ad assumere riflessi rossicci; invece, i capelli castani chiari o con schiariture virano più all'arancione. Perché? Questo succede perché i capelli colorati contengono nella fibra un mix di pigmenti che con il tempo, e dopo numerosi lavaggi, tendono ad ossidarsi reagendo con agenti atmosferici. È così che si presenta l’arancio sui capelli chiari o il rosso sulle basi scure.

Come eliminare i riflessi rossi dai capelli castani

Fortunatamente è possibile togliere i riflessi rossi o arancione dai capelli castani senza dover ricorrere a una nuova tinta. In alcuni casi, l'errore è proprio ritingere i capelli di un colore più scuro nel tentativo di uniformare la chioma. Il rimedio più efficace? Si chiama “neutralizzazione” e consiste nell'utilizzo di shampoo o balsamo con pigmenti specifici che appunto neutralizzano i riflessi indesiderati.

Per la precisione, i prodotti haircare con pigmenti verdi correggono i riflessi rossi dai capelli castani scuri o medi. I pigmenti blu, invece, sono più indicati per i capelli castani chiari, anche con schiariture, come balayage o colpi di sole. Di solito, la presenza di pigmenti (e quali) è indicata sulla confezione. Ma poi basta aprire il flacone e ci si rende conto del colore del contenuto!

Come funzionano i prodotti anti-rosso o anti-arancio

Innanzitutto va precisato che gli shampoo e i balsami anti-rosso o anti-arancio non colorano i capelli, semmai li tonalizzano un po', ma giusto superficialmente. Neutralizzano i riflessi rossicci o arancione dai capelli perché rivestono la fibra di un colore opposto al colore al colore indesiderato. Per la teoria dei colori, il verde annulla il rosso, e il blu annulla l'arancione. Ecco perché, basta usare i prodotti con tali pigmenti.

Come si usano? Come un normale shampoo e balsamo, con l'accortezza di tenerli in posa circa 5 minuti prima del risciacquo, o più tempo se indicato sulla confezione. Si consiglia di usarli tutte le volte che ci si lava i capelli sino a sospendere non appena si nota di aver eliminato il rosso o l'arancio. E poi riprendere il trattamento ai primi segni di riflessi che non piacciono.

I prodotti per capelli che eliminano il rosso o l'arancio