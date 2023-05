Sei un’anima rock? Il taglio mullet è perfetto per te

T aglio audace, grintoso e dal sapore vintage: diffuso negli anni Ottanta, il mullet cut torna in tendenza (e le star lo sanno bene)

David Bowie ne ha fatto uno stile indiscusso, ma la moda del taglio mullet non tramonta mai e le vip di oggi non riescono a farne a meno. Se vuoi rivoluzionare il tuo look, perché non pensare al mullet cut? Ecco di cosa si tratta.

Taglio mullet, lo stile senza tempo amato dalle star di ieri e di oggi

Se hai deciso di darci un taglio, il mullet cut potrebbe rivelarsi un’ottima soluzione. È ideale se sei un’amante delle acconciature corte, ma si addice benissimo anche alle donne che non rinunciano ai capelli lunghi. Non solo: si abbina facilmente a diversi tipi di frange, dalla versione wispy alle forme più tradizionali.

È un taglio sfilato, scalato e iconico, che incarna alla perfezione un’anima rock alla David Bowie. È sbarazzino e va sfoggiato con disinvoltura. Corto, medio o lungo che sia, il taglio si caratterizza per ciocche più corte sui lati e più lunghe nella parte posteriore della chioma. Affonda le sue radici negli anni Ottanta e se inizialmente veniva considerato un taglio prettamente maschile, nel tempo il mullet da donna è diventato una tendenza gettonatissima. Oggi è assolutamente unisex. Prendi spunto da Jon Bon Jovi, Patty Smith, Mike Jagger, Paul McCartney, Phil Collins o Tina Turner.

Se fai parte invece della Gen Z e i tuoi idoli sono altri, segui l’esempio di Francesca Mesiano, la cantante dei Coma Cose.

Puoi trarre ispirazione da un’icona della musica pop contemporanea, Miley Cyrus, che tra le numerose acconciature sfoggiate ha optato anche per un mullet cut dai toni punk.

Invece Ursula Corberó, star de “La casa di carta”, ha scelto un look mosso e semplice, che sfoggia con grinta ed eleganza.

Ha optato per il mullet cut anche Rihanna, proponendo una versione più audace con una frangia molto piccola e la rasatura laterale. Demi Lovato ha preferito una versione messy dal gusto tipicamente anni Ottanta.

Al suo taglio mullet l’attrice Zendaya ha aggiunto una frangia che le copre tutta la fronte, mentre nella parte posteriore i capelli restano lunghi.

Insomma, non è di certo un taglio fuori moda, anzi. Non è obsoleto né antiquato, ma giovanile, cool e carismatico. È un taglio che non passa inosservato e per questo non sta bene proprio su tutte… Bisogna saperlo portare. Serve grinta e disinvoltura e al tuo stile devi aggiungere un tocco sauvage. Se preferisci non essere al centro dell’attenzione, forse è meglio lasciar perdere.

A chi dona il mullet cut

Sta bene sul viso dalla forma leggermente rettangolare oppure a diamante, meno sulle forme troppo tondeggianti. Si tratta di un taglio versatile, perfetto sia con i capelli lisci sia con i ricci, per una chioma morbida e voluminosa (ma senza esagerazioni). Se i tuoi capelli sono particolarmente sottili, evita di accorciarli troppo. Trattandosi di un look che fa delle scalature il suo cavallo di battaglia, vi è il rischio di alleggerire eccessivamente, impoverendo il capello. Attenzione perché l’effetto “piatto” è dietro l’angolo…

Il taglio mullet è l’ideale per le donne a cui piace osare, per chi ama un certo gusto vintage e non ha paura di sperimentare. È perfetto per le donne che non hanno alcuna intenzione di passare inosservate e per quelle più estroverse può essere una splendida ciliegina sulla torta. E in fatto di colori? Se non rinunci alle tinte più vivaci, sappi che con il mullet cut puoi creare un binomio sorprendente. Il taglio però si abbina anche ai colori naturali e più sobri. E perché non puntare su un sofisticato gioco di luci e ombre? Per farlo, ti basta schiarire le lunghezze e tenere le radici più scure. Per esempio, perché non provi il balayage? Piccoli dettagli possono impreziosire il tuo look, ma sappi che qualsiasi sia la tua versione preferita l’effetto “wow” è assicurato. Stile audace e rock and roll, amato da cantanti e sfoggiato anche oggi sulle passerelle più prestigiose: il segreto per un taglio mullet di successo è la scalatura netta tra radici e lunghezze.