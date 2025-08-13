Il mascara è un fedele alleato di bellezza per tutte le donne. Grazie al suo utilizzo è possibile donare grande intensità al proprio sguardo, esaltando maggiormente il fascino delle ciglia. Per dare il massimo, però, un mascara deve essere in buono stato. Un prodotto secco, infatti, diventa inevitabilmente inutilizzabile. Eppure non è per niente complicato rimediare all’eccessiva secchezza del mascara. Continuate a leggere per scoprire come recuperare un mascara secco.

Mascara secco

Il mascara solleva le ciglia, le scurisce e in questo modo dona allo sguardo una maggiore intensità; proprio per questo è per molte donne uno dei trucchi più amati. A volte pur non rifacendosi il totale make-up, il mascara non può mancare, è l’elemento a cui non si può rinunciare. Purtroppo a quante di noi sarà capitato almeno una volta di trovare tra i nostri trucchi un mascara che magari non abbiamo mai utilizzato per un po’ di tempo, ma che ormai è diventato vecchio? Il mascara, ad esempio, diventa secco quando viene lasciato aperto per troppo tempo, questo errore le donne lo commettono più volte, ma ci sono dei rimedi per ovviare a questo inconveniente. Ovviamente il primo pensiero che sorge è quello di buttarlo via, ma visti questi tempi duri, risparmiare e riciclare è considerata decisamente un’ottima idea. Oltretutto, se è ancora buono e riutilizzabile, perché buttarlo?

La scadenza

Prima di procedere con qualunque metodo per recuperare un mascara secco, è necessario capire quanto sia vecchio il prodotto, quindi non deve aver oltrepassato la data di scadenza. Nel caso si è ancora in tempo e ci siamo assicurate che il mascara sia ancora utilizzabile, allora si può procedere. Come possiamo notare, come primo particolare, il composto del mascara si presenterà estremamente secco e ricco di grumi. Ma niente panico. In effetti ci sono alcuni rimedi per recuperarlo: con questa guida vedremo come recuperare il mascara secco. In questo modo eviterete di comprare uno nuovo e di spendere soldi inutili.

Come recuperare un mascara secco: collirio

Il mascara quando è diventato secco si presenta sotto forma di grumi e va ad incollare le ciglia dandone così un aspetto antiestetico oltre che arrecare fastidio. Una soluzione è quella di usare del collirio per gli occhi; si potrà sia acquistare che controllare se in casa se ne ha già uno in uso: basterà versare poche gocce di collirio (4-5 sono sufficienti) nel tubetto del mascara. Questo metodo per diluire il mascara va fatto non immediatamente prima dell’utilizzo: si capisce che unendo del liquido, il rischio è che le prime pennellate siano eccessivamente liquide. Quindi, una volta chiuso il flacone del mascara, esso andrà riposto dove sono collocati tutti gli altri cosmetici che vengono utilizzati, però dovrà stare chiuso almeno per tre o quattro ore, volendo anche per un tempo maggiore se si preferisce. Il consiglio che viene facile dare è svolgere quest’azione nelle ore notturne così il flacone di mascara ha tutta la notte per riposare. Al mattino seguente poi sarà pronto per un nuovo utilizzo. Questo metodo è decisamente sicuro, in quanto le sostanze presenti nel collirio sono anti-batteriche e sterili. Esistono molte gocce artificiali in commercio, le ideali sono quelle anti-allergiche o rinfrescanti per gli occhi.

Come recuperare un mascara secco: olio di ricino

Se il nostro mascara è eccessivamente secco, oppure abbiamo già provveduto una volta o due a diluirlo con il collirio, per poterlo utilizzare, ma non ci soddisfa più di tanto il risultato che si va via via ottenendo, mettiamo al suo interno qualche goccia di olio di ricino. Con un cucchiaino, facciamo calare nell’interno del flaconcino del mascara alcune gocce di olio di ricino. Azioniamo lo scovolino ed applichiamo qualche passata sulle ciglia. In questo modo, avremo riutilizzato un flacone di mascara non più utilizzabile, trasformandolo in un trattamento intensivo per le nostre ciglia. L’olio di ricino, infatti, fa molto bene alle ciglia perché le rinforza e le aiuta a crescere. Ma fate attenzione: aggiungendo un olio il vostro mascara farà più difficoltà ad asciugarsi quando lo applicherete. Per questo motivo questo metodo, pur dando ottimi risultati, non è molto consigliato, soprattutto se si è alle prime armi o si tende a combinare pasticci durante l’applicazione del make up.

Come recuperare un mascara secco: acqua calda

Un altro rimedio potrebbe essere quello di posizionare il mascara dentro una tazza di acqua calda. Il calore riesce a sciogliere i grumi del composto. Collochiamo la boccetta del cosmetico a bagno in un bicchiere contenente dell’acqua lievemente calda. Lasciamola per circa 20 minuti, dunque apriamola e mescoliamo bene. Girando diverse volte il pennellino dentro il contenitore del mascara, questo prodotto di bellezza dovrebbe risultare immediatamente più fluido. Qualora fosse necessario, dobbiamo procedere alla ripetizione della procedura appena descritta.

Come recuperare un mascara secco: soluzione salina

Per rinnovare il mascara possiamo anche impiegare la soluzione salina, il cloruro di sodio in acqua purificata. Mettiamone alcune gocce nel tubetto del cosmetico e mescoliamo bene con il pennellino lasciato prima a bagno nell’acqua tiepida. La soluzione salina viene adoperata per sciacquare lenti a contatto, compiere irrigazioni nasali o detergere le piaghe. Naturalmente dobbiamo valutare bene che il prodotto non risulti aperto da molto tempo e scaduto. Annusiamolo tentando di capire se olfattivamente mantiene le sue caratteristiche originarie. Qualora avessimo dubbi sull’integrità della soluzione salina, evitiamo di usarla per non subire fastidiose irritazioni.

Come recuperare un mascara secco: latte

Un rimedio tipico della nonna per risolvere questo problema è quello di aggiungere al mascara tre gocce di latte precedentemente riscaldato. Bastano pochi minuti sul fornello: il latte non deve bollire, deve solo raggiungere una temperatura tiepida; in alternativa lo possiamo riscaldare nel forno a microonde per 30 secondi. Mescoliamo il tutto con lo scovolino e voilà: il mascara apparirà decisamente più fluido e i grumi si scioglieranno.

Come non far seccare il mascara

Prevenire è meglio che curare, dice un proverbio. In effetti, ci sono alcune accortezze da seguire per evitare che il mascara diventi secco. Il mascara è un cosmetico che tende a seccarsi facilmente se viene a contatto con l’aria; per questo molto spesso capita che dopo pochi utilizzi inizi a fare i grumi e a diventare troppo “denso” e difficile da stendere sulle ciglia. Vediamo come prevenire il problema.

Come usare lo scovolino

Nel momento in cui si adopera il mascara per truccare le ciglia, si deve evitare di muovere lo scovolino su e giù perché così facendo entra aria nel flaconcino. L’azione giusta da fare che evita tale problema è quella di far roteare lo scovolino nel tubetto stesso, in questo modo raccoglie il mascara in maniera più semplificata e di certo l’aria non riuscirà ad entrare. Ciò però non toglie che bisognerà prestare attenzione una volta finito di utilizzare il mascara, cercando di non lasciare aperto il tubetto.

Pulire il flaconcino

Con lo struccante per occhi ed un batuffolo di ovatta o cotone, si potranno rimuovere i residui del mascara che ci sono sul tubetto facendo sì che il tappo riesca ad avvitarsi per bene. Utilizzando tale accorgimento si andrà ad ovviare al problema descritto finora, quindi senza l’aria che entra all’interno del tubetto, il mascara eviterà di seccarsi. Di conseguenza, non ci sarà il rischio di sporcarsi le dita mentre si apre il flacone, anche perché il trucco in genere è l’ultima fase che svolgiamo proprio prima di uscire, quindi meglio evitare accuratamente questo tipo di impiastro.

Pulire lo scovolino

Altra operazione fondamentale è la pulizia dello “scovolino”. Infatti se questo non è pulito, i tentativi per recuperarlo risulteranno praticamente inutile. Prendete un panno in microfibra e bagnatelo con un po’ di acqua tiepida. Iniziate a pulire le setole dello scovolino, in maniera molto delicata e senza esercitare troppa pressione per non deformarne le setole. Terminata la fase di pulizia, e quindi rimosso il mascara presente, asciugatelo utilizzando un panno morbido.