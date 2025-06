Sarà perché sono più “comuni” rispetto agli occhi verdi e a quelli azzurri, ma troppo spesso gli occhi marroni sono sottovalutati. Intensi e profondi, bastano pochi accorgimenti per poterli esaltare con il make-up. Vuoi sapere quali? Ecco come truccare gli occhi marroni.

Come truccare gli occhi marroni

Gli occhi marroni sono per natura molto profondi e magnetici, tuttavia è possibile renderli ancora più affascinanti e irresistibili con il make-up giusto. Gli occhi scuri si adattano praticamente a ogni tipo di trucco di contorno. Come gli occhi chiari, anche quelli marroni possono avere varie tonalità e sfumature nell’iride: possono tendere verso il dorato e il verde, verso il nocciola o verso il nero. A seconda delle loro caratteristiche, il trucco per valorizzarli cambia. Non tutte le donne forse sanno che per valorizzare al meglio lo sguardo è necessario come prima cosa tener conto del colore dei propri occhi poiché solo partendo da questo elemento si possono individuare le tinte che ci donano di più e, quindi, come truccare gli occhi marroni in modo impeccabile!

Make up naturale

Ciò che è importante ricordarsi quando si trucca un occhio marrone scuro, è che lo sguardo, già intenso di per sé, deve essere valorizzato e mai spento con make up eccessivi o non bilanciati. In che senso? Facciamo qualche esempio: se per la mattina avete scelto un trucco molto naturale e con nuances nude o leggermente marroni, utilizzate solo un lip gloss trasparente e luminoso. Infatti un rossetto molto carico rischierebbe di spegnere lo sguardo. Dopo aver applicato e fissato il correttore, utilizzate un mascara volumizzante per intensificare le ciglia e renderle maggiormente lunghe e visibili. Con un ombretto luminoso, illuminate l’angolo interno dell’occhio e la parte appena sotto l’arcata sopraccigliare e il gioco è fatto. Di sera, invece, sì al rossetto rosso – siete fra le poche che possono permetterselo in maniera disinvolta – accompagnato da un trucco intenso.

Come truccare gli occhi marroni: i colori

Come detto gli occhi marroni non sono tutti uguali, quindi bisogna tener conto della diversa intensità e sfumatura di colore. Vediamo quindi quali colori scegliere in base alle proprie sfumature.

I colori sì

Per gli occhi marroni molto scuri sono da preferire colori come il verde in tutte le sue tonalità, in quanto questa tinta riesce a risaltarli al meglio. Se vuoi esaltare le iridi più scure, sono ideali le sfumature dell’oro e del bronzo e make-up dai colori accesi e vibranti. Per gli occhi color cioccolato sono invece da prediligere il blu, l’azzurro ghiaccio e l’azzurro puro, mentre se avete gli occhi color nocciola, i colori più adatti sono il viola, dall’iris sino al lilla chiaro. Se gli occhi marroni presentano sfumature dorate e verdi, optate per toni caldi e intensi, come le sfumature del rosso, del rame e del verde smeraldo. Se non riuscite a individuare con precisione il colore dei vostri occhi, non dovete fare altro che guardare al colore dell’iride; in questo modo vi sarà più facile scegliere i colori che possono esaltare al meglio il vostro sguardo.

I colori no

Esistono anche tonalità che non valorizzano gli occhi marroni, incapaci di illuminarne i riflessi. Quali? Le sfumature pastello di qualsiasi colore (verde, rosa, lilla o blu) non sono per niente d’aiuto.

Come truccare gli occhi marroni: eye-liner

Se avete gli occhi marroni potete evidenziarli utilizzando un semplice eye-liner nero. Che sia a penna, a gel o liquido poco importa: scegliete un eye-liner long lasting extra-black e applicatelo tracciando una linea di medio spessore lungo tutta la palpebra mobile dell’occhio, partendo dall’angolo interno e allungandovi verso l’alto. Completate il look con un mascara nero incurvante e volumizzante, per uno sguardo più naturale potete utilizzare anche un eye-liner marrone.

Come truccare gli occhi marroni: matita nera

Qualsiasi make-up tu scelga di fare, una matita nera nella rima inferiore dell’occhio può fare la differenza. In particolare, applicando una matita nera è possibile intensificare lo sguardo ed esaltare le naturali sfumature degli occhi marroni. Ricordatevi di fissare la matita utilizzando un ombretto nero (o marrone scuro) da sfumare appena sotto la rima inferiore dell’occhio. Per look più audaci, potete osare utilizzando le matite colorate: con gli occhi marroni risultano essere maggiormente indicate quelle sui toni del blu, verde e borgogna.

Come truccare gli occhi marroni: smokey eyes

Vi piacciono i make-up glamour e rock? Allora optate per uno smokey eyes sui toni del marrone e del nero. Applicate una matita nera o marrone sulla palpebra mobile e sfumatela utilizzando un ombretto dello stesso colore. Fate attenzione a non applicare troppo prodotto e cercate di creare una sfumatura omogenea e ben strutturata. Potete aiutarvi utilizzando un ombretto color nude verso l’esterno dell’occhio, in questo modo la sfumatura sarà più naturale e meno netta.

Come truccare gli occhi marroni: cut crease

Siete in cerca di qualcosa di più sofisticato per il trucco dei vostri occhi marroni o scuri? Reinventate il cut crease, tecnica molto in voga negli anni ’60 e ora tornata in auge grazie ai make up retrò delle amanti del vintage come Adele e Lana del Rey.

Sebbene il vero cut crease sia abbastanza netto e difficile da portare, la loro variante sfumata è decisamente elegante e moderna, abbinata a una palpebra molto chiara e con la riga non netta ma delicatamente sfumata sull’arcata sopraccigliare.

Il segreto, e vale per tutti i tipi di trucco occhi marroni o scuri, è ricordarsi che il make up dell’occhio deve vincere su tutto: è quindi da questo che dovremo partire nella costruzione del nostro maquillage, modulando poi il trucco del resto del viso di conseguenza.

Come truccare gli occhi castano scuro

Gli occhi castano scuro possono apparire a volte addirittura neri e questo perché si tratta di un colore molto intenso e profondo. Per truccare gli occhi castano scuro, preferite ombretti, matite ed eyeliner dalle tinte decise e intense; ricordate però sempre di creare dei punti luce sia sull’angolo interno dell’occhio sia sotto l’arcata sopraccigliare e di sfumare gli ombretti più chiari al centro della palpebra.

Come truccare gli occhi castano medio e chiaro

Le donne che hanno gli occhi di questo colore possono sbizzarrirsi, in quanto è possibile creare make-up con colori che spaziano dal malva al viola o al prugna; in questi casi è inoltre possibile adoperare la matita come se fosse un vero e proprio ombretto, divertendosi a creare dei make-up anche abbastanza intensi e appariscenti. Per gli occhi castano chiaro, che al sole tendono ad assumere dei riflessi dorati, preferite make-up che mescolano il giallo chiaro con il marrone; ricordate però di utilizzare i colori più scuri solo nella piega dell’occhio in modo tale da non correre il rischio di “spegnere” il colore dei vostri occhi.

