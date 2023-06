5 consigli per far durare molto di più l’eyeliner

E yeliner che passione! Ma come fare per assicurarsi un make up a lunga tenuta? Ecco alcuni consigli utili per un trucco impeccabile da mattina a sera

Quando si parla di come rendere il proprio sguardo il protagonista assoluto del nostro beauty look, la parola d’ordine è una soltanto, eyeliner. Nelle sue mille versioni e in ogni colore possibile (anche se diciamocelo, il classico e intramontabile nero è davvero imbattibile).

Perché si, l’eyeliner è uno di quei prodotti beauty che se non ci fossero bisognerebbe inventarlo nel più breve tempo possibile. L’unico in grado di donare allo sguardo quel tocco di fascino e magnetismo capace di lasciare tutti senza fiato anche dopo un solo sbattere di ciglia. Ma come fare per assicurarsi che il nostro make up resti invariato, preciso e bellissimo il più a lungo possibile nell’arco della giornata? Semplicemente seguendo qualche piccolo ma essenziale accorgimento. Per un trucco impeccabile sotto ogni punto di vita. Provare per credere.

Eyeliner, certo che sì…ma che sia waterproof e a lunga durata

Il consiglio più semplice che si possa dare quando si parla di lunga tenuta del make up, soprattutto in una stagione in cui si passa dal sole alla pioggia in pochissimo tempo, è quello di prevenire che il trucco possa essere preso alla sprovvista da eventuali agenti esterni imprevisti.

Come? Optando per un make up e un eyeliner waterproof o a lunga durata. Un prodotto in grado di resistere all’acqua in qualsiasi circostanza vi troviate (pioggia, vento, piscina, momento di malinconia, ecc.) e che vi garantisce un trucco impeccabile e che saprà durare davvero a lungo.

Usate sempre il primer

Un altro consiglio utilissimo per far durare molto di più il vostro eyeliner, e quindi anche l’effetto occhi magnetici che tanto vi e ci piace, è quello di utilizzare il primer come step che precede l’applicazione del prodotto vero e proprio.

Per farlo è sufficiente passarlo sulla palpebra mobile dell’occhio, stendendone un velo sottile di modo che si crei una patina leggera. Lo scopo? Far scorrere meglio il make up sull’occhio e permettere un’adesione maggior e più precisa dei pigmenti dell’eyeliner sulla pelle. Ottenendo un effetto super cool e a lunga tenuta.

No primer? Si cipria

Nel caso in cui non aveste il primer a portata di mano, poi, niente paura. Il modo per far durare più a lungo il vostro eyeliner c’è ed è molto più semplice di quanto possiate immaginare. Avete presenta la cipria che utilizzate solitamente sul volto? Benissimo, prendetela subito e usatela al posto del primer. Nello stesso identico modo, stendendola con un pennellino sulla palpebra mobile, avendo cura di non esagerare e di non tralasciare nessuna parte.

In questo modo formerete una patina in grado di far aderire maggiormente il colore dell’eyeliner sulla zona, permettendogli di durare molto di più. In modo super semplice e con un prodotto che avete già in casa.

Eyeliner, no ai prodotti troppo liquidi

Uno dei modi migliori per far durare più a lungo possibile il vostro eyeliner, poi, riguarda la scelta del prodotto da utilizzare. Ma come? Uno non vale l’altro? Assolutamente no! Per garantirsi una tenuta massima e super strong, infatti, è meglio optare per un eyeliner in crema o a penna.

Evitando quelli troppo liquidi, più facilmente inclini alla sbavatura. Due soluzioni che oltre a durare più a lungo e ad asciugare prima una volta applicati, sono anche più semplici da utilizzare. Lasciandovi maggior campo di azione per potervi sbizzarrire nella creazione di make up grafici da lasciare senza fiato. Un mix di vantaggi che vale davvero la pena di provare.

Come fissare il trucco occhi

Infine, per un ultimo tocco da vere make up artist e per assicurare al vostro trucco la massima tenuta, dopo l’eyeliner potete utilizzare un po' di spray fissante. Un valido aiuto per sigillare il make up e per garantirgli di durare il più a lungo possibile. E a voi di non dover correre ai ripari con ritocchi non programmati e sempre poco graditi.

Il fissante, infatti, non è solo utile in estate come spesso si pensa, ma può essere usato in qualsiasi momento si voglia. E in qualunque stagione. Ovviamente ricordandosi sempre di non esagerare con il prodotto. Una buona regola che vale sempre quando si tratta di make up e che vale doppio nel caso si parli di eyeliner.

Come non far sciogliere il trucco

Per non far sciogliere il trucco, né sugli occhi né sul resto del viso, scegliete innanzitutto un make up leggero. In estate, infatti, è meglio prediligere texture poco pesanti, che consentono alla pelle di respirare. Un ‘trucchetto’ da seguire: prima di stendere i prodotti, passate sul volto un cubetto di ghiaccio; questo donerà alla pelle la sensazione di freschezza e consentirà al make up a fissarsi meglio e ad avere quindi una tenuta maggiore. Infine, non dimenticate lo spray fissante: una spruzzata di questo prodotto vi aiuterà.

Eyeliner che si stampa sulla palpebra

Un altro problema che riguarda l’eyeliner è che spesso il nero sbava e si ‘stampa’ sulla parte più alta della palpebra. Questo può dipendere dal fatto che non avete messo la giusta base trucco o perché avete la palpebra oleosa, oppure ancora perché non avete atteso che il prodotto si asciugasse. In ogni caso, utilizzate della cipria o del primer per evitare che l’eyeliner si stampi sulla palpebra e attendete l’asciugatura prima di procedere con la stesura degli altri prodotti.

Eyeliner occhi semipermanente

Mettere l’eyeliner, si sa, non è semplice: occorrono una mano ferma e tanta precisione. Una soluzione innovativa è quella dell’eyeliner semipermanente. Questo trattamento consente di riprodurre in modo duraturo la linea nera sulla palpebra: bastano un paio di sedute, a distanza di un mese l’una dall’altra, per ottenere l’effetto desiderato. Dopo circa un anno occorre però sottoporsi a nuove sedute di rinforzo, poiché il colore piano piano sbiadisce e va quindi rinforzato.

Che dire, avete solo l’imbarazzo della scelta per trasformare il vostro beauty look in un esempio di tenuta da far invidia a chiunque. Assicurando al vostro eyeliner la massima precisione e al vostro sguardo un’intensità unica, da mattina a sera.