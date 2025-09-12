Piccolo, raffinato e allo stesso tempo grintoso, il trago piercing sa catturare l’attenzione con eleganza. Negli ultimi anni è diventato un vero must-have, scelto da chi desidera un gioiello discreto ma pieno di personalità. La sua posizione insolita lo rende unico, e in più si adatta a stili diversi, dal minimal chic al più audace e alternativo. Non è solo un trend estetico, ma un simbolo che afferma il tuo carattere e la tua personalità forte, capace di unire in sé due anime apparentemente opposte: grinta ed eleganza.

Cos’è il trago piercing

Il trago piercing è quello che si inserisce nella piccola cartilagine che sporge davanti al condotto uditivo, che si chiama appunto trago. Discreto e minimal, è diventato popolare a partire dagli anni Duemila fino a diventare uno dei più richiesti.

Come si esegue

Se desideri un trago piercing, è importantissimo evitare il fai da te. Rivolgiti a un operatore qualificato, che operi in un ambiente sterile. Per eseguirlo si utilizza un ago cavo, mentre la pistola potrebbe danneggiare la cartilagine e per questo va evitata. La procedura è rapida e dura solo pochi secondi, poi viene immediatamente inserito il gioiello. Tieni a mente che potresti provare un dolore che, seppur breve, è probabile che sua inteso. Anche rossore e fastidio per alcuni giorni sono normali, ma passano da soli col tempo.

Come prendersi cura del trago piercing

Ci vogliono circa 4 o 6 mesi (ma in alcun casi fino a un anno) perché il trago piercing guarisca completamente e si stabilizzi. In questo lasso di tempo è importante non avere fretta di cambiare il gioiello e rispettare le regole di igiene. Se vuoi prevenire infezioni devi evitare di toccarlo troppo spesso e ogni volta prima di farlo lava le mani accuratamente. Detergi la zona con soluzione salina sterile o acqua salta, e non rimuovere in maniera aggressiva le crosticine che si formano nei primi tempi. Se puoi, evita di dormire sul lato di piercing e anche di portare auricolari. Rivolgiti al medico in caso di dolori persistenti, arrossamenti e pus.

Perché piace

Il trago piercing è amatissimo perché sa unire discrezione e carattere in un unico dettaglio. Valorizza il profilo del viso con un tocco raffinato ma deciso e inoltre è piuttosto versatile adattandosi sia a uno stile elegante che a uno più alternativo. Puoi utilizzare con micro-studs minimal, piccoli brillanti o cerchietti sottili, a seconda del tuo stile, del tu gusto e del messaggio che vuoi mandare. Inoltre, il suo posizionamento insolito rispetto ai classici lobi lo rende un accessorio distintivo, perfetto per chi desidera esprimere la propria personalità attraverso un dettaglio ricercato.

Potrebbe avere effetti benefici

Sebbene non ci siano studi scientifici a supporto di questa teoria, molti ritengono che il trago piercing abbia anche il potere di combattere il mal di testa. Si colloca infatti nello stesso punto su cui gli agopuntori agiscono nella cura di questo disturbo. La pressione effettuata dal piercing pare possa avere l’effetto di alleviare il dolore, come riporta anche il Daily Mail citando alcune persone che hanno riscontrato beneficio. Alcuni lo considerano anche un talismano di protezione e forza interiore, ma è più una suggestione moderna che non il retaggio di tradizioni antiche. Questo comunque non toglie nulla al suo fascino, e al potere attrattivo e seducente che emana.

Leggi anche Piercing e orecchini: guida pratica

Leggi anche Clara sdogana il ritorno dei piercing per capelli