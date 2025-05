Con l’arrivo delle giornate più lunghe e luminose, la voglia di estate e libertà si riflette anche nello stile. E a dare una spinta alle nuove tendenze della bella stagione ci pensa la musica, con artisti e cantanti che non solo lanciano le prime hit dell’estate, ma ne dettano anche le mode. Tra loro spicca Clara, reduce da un nuovo progetto musicale insieme a Fedez: il brano Scelte Stupide. Ma più della canzone, a catalizzare l’attenzione del pubblico è stato il look sfoggiato dalla cantante durante un’esibizione in Puglia, dove ha anticipato uno degli hair trend che si annunciano protagonisti dell’estate 2025: i piercing per capelli.

Un nuovo stile per Clara

Dopo l’apparizione ad Amici di Maria De Filippi, Clara è salita sul palco del programma Road to Battiti ad Andria, dove ha stupito tutti con un’immagine completamente rinnovata. Abbandonato il suo stile più elegante e sobrio, la cantante ha scelto un look audace: minigonna in pelle, crop top e sandali alla schiava. Ma il dettaglio più originale è stato l’hairstyle. Con i capelli lasciati sciolti, Clara ha inserito in alcune ciocche dei piccoli anelli decorativi, veri e propri piercing per capelli.

Cosa sono gli hair piercing

Gli hair piercing, letteralmente piercing per capelli, sono piccoli gioielli pensati per decorare la chioma. La loro popolarità è cresciuta negli ultimi anni, complice l’influenza dello stile boho tipico dei festival musicali. Si tratta di accessori come anellini, perline, conchiglie, charms e pendenti di vario tipo, facili da applicare su acconciature come trecce, code alte, chignon o semplici ciocche lasciate libere. Il risultato è un look fresco, originale e perfetto per l’estate, soprattutto quando i capelli sono al naturale, magari dopo una giornata di sole e mare.

Clara e il ritorno del boho-chic

Il dettaglio sfoggiato da Clara non è solo un elemento estetico, ma anche una dichiarazione di stile: un ritorno al boho-chic in chiave contemporanea. I piercing per capelli uniscono, infatti, l’estetica rilassata e naturale del bohemian style con un tocco moderno e personalizzabile. Si possono scegliere nei metalli più disparati, dorati o argentati, oppure arricchiti da piccoli cristalli o elementi colorati. Sono versatili, adatti a ogni tipo di capello e facilmente rimovibili, perfetti quindi per chi ama cambiare spesso look.

Come si indossano i piercing per capelli

L’applicazione degli hair piercing è semplice: si possono agganciare direttamente su una ciocca di capelli o su un’acconciatura già pronta. Alcuni sono dotati di piccoli ganci o clip che li rendono facilmente posizionabili e rimovibili. Si possono usare per arricchire le acconciature da giorno o per dare un tocco luminoso a un look da sera. La tendenza, oltre a essere estetica, è anche funzionale: un modo veloce per cambiare il proprio stile senza ricorrere a tagli o tinte permanenti.

L’accessorio dell’estate 2025

A giudicare dal successo dell’apparizione di Clara, gli hair piercing sono destinati a diventare un accessorio irrinunciabile per chi vuole distinguersi nella prossima stagione estiva. Sono economici, creativi e lasciano spazio all’inventiva. E non è necessario avere un parrucchiere a disposizione: basta uno specchio e un po’ di fantasia. D’altronde, la moda capelli dell’estate 2025 punta tutta su naturalezza e personalizzazione, e i piercing per capelli si inseriscono perfettamente in questo scenario. Con la loro capacità di unire il fascino bohémien a un look contemporaneo e metropolitano, gli hair piercing sembrano fatti apposta per interpretare la voglia di leggerezza e creatività che accompagna ogni estate. Clara, ancora una volta, si dimostra attenta interprete delle tendenze, capace di giocare con l’immagine e anticipare i gusti del momento.

Leggi anche Da Lily Rose Depp ad Ariana Grande, tutte vogliono i capelli creme brulée