Simbolo intramontabile del mondo della moda, le righe trovano una nuova declinazione nel mondo della manicure. Con richiami allo stile marinière e al collegecore, questa fantasia minimal, ma d’impatto, si trasforma in una scelta stilistica perfetta per chi desidera un look sobrio ma originale anche sulle unghie. L’autunno diventa così la stagione ideale per sperimentare geometrie sottili e composizioni lineari, capaci di valorizzare ogni tipo di mano, indipendentemente dalla lunghezza o dalla forma delle unghie.

Eleganza grafica per il ritorno alla routine

Il rientro al lavoro o allo studio può essere l’occasione giusta per puntare su dettagli beauty che fanno la differenza. La manicure a righe si impone tra le tendenze unghie della stagione, conquistando chi cerca uno stile personale e curato, senza eccessi. La forza di questo look sta nella sua versatilità: può essere adattato facilmente a qualsiasi palette, dal nude ai colori più intensi, permettendo di giocare con le tonalità autunnali o con nuance più fresche che richiamano l’estate appena trascorsa.

Come realizzare la manicure a righe in pochi passaggi

La base di partenza per qualsiasi manicure riuscita è una corretta cura delle unghie. Una volta limate e idratate, si stende uno smalto neutro, scegliendo tra bianco latte e rosa cipria per ottenere un effetto pulito e uniforme. Dopo che la base sarà asciutta, si procede con la realizzazione delle righe utilizzando un pennellino a punta sottile e uno smalto a contrasto. Le righe possono essere verticali, orizzontali o oblique, a seconda del gusto personale e dell’effetto desiderato.

Palette cromatiche di tendenza

Per chi vuole evocare l’estate, colori pastello come verde menta, lilla e azzurro chiaro sono ottime scelte. Chi invece preferisce restare in sintonia con la nuova stagione, può optare per tonalità più calde e intense come marrone, bordeaux, arancio bruciato o verde bosco. Il bello della manicure a righe è che può essere discreta o vistosa, minimal o più creativa, senza perdere in eleganza.

Sobrietà o carattere: due anime per una sola manicure

Un’idea più sobria, adatta anche a contesti formali o professionali, prevede semplici linee bianche su una base nude. Una scelta che conferisce ordine e pulizia all’unghia, perfetta per chi vuole essere sempre in ordine senza rinunciare a un tocco di stile. Chi desidera qualcosa di più vivace può alternare colori diversi tra le unghie o inserire accenti metallici e giochi di spessore nelle righe per creare movimento. Qualunque sia il risultato finale, non bisogna dimenticare l’importanza del top coat. Applicare uno strato finale di smalto trasparente effetto gel è fondamentale per sigillare la nail-art, aumentarne la durata e conferire una lucentezza professionale. Questa fase, spesso sottovalutata, è invece ciò che rende il risultato più durevole e valorizza il lavoro fatto.

