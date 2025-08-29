Grazie alla sua semplicità, all’essenza chic e alla classe innata, l’American manicure è sempre più richiesta e amata. In un periodo in cui il minimo dell’appariscente è il massimo dell’eleganza, questo stile è quanto di meglio tu possa chiedere alle tue unghie. Realizzarlo, anche da sola, non è difficile se hai un minimo di manualità. Potrai così sentirti glamour e seducente ma senza risultare forzatamente appariscente. Inoltre le tue unghie si adatteranno alla perfezione al tuo look da ufficio e da quello per la serata sfrenata.

Cos’è l’American manicure

L’American manicure è caratterizzata da uno smalto nude che sfuma in una sottile punta bianca. I due colori si fondono insieme in maniera delicata, con quello usato per la base molto lucido e l’altro più opaco e lattiginoso. Lo stacco tra loro resta percettibile, ma non definito e netto.

La differenza tra American manicure e French manicure

A prima vista l’American manicure è molto simile alla French manicure, e in effetti i punti di contatto sono molti. I due stili si distinguono però perché nel secondo la lunetta bianca si stacca in maniera netta e decisa dal resto dell’unghia ed è proprio questo il suo punto di forza. Nell’altro invece lo stacco è più soft, con un effetto maggiormente naturale, impalpabile e discreto.

Ispirazione anni Novanta

L’American manicure è nata negli anni Novanta, quando ha ottenuto un successo enorme. In un periodo in cui la moda e la bellezza iniziavano a spostarsi verso uno stile più sobrio e minimalista, le donne cercavano un look raffinato ma meno artificiale rispetto al contrasto netto della French. La tendenza si diffuse rapidamente grazie alle celebrità e alle passerelle, incarnando un’estetica clean e curata.

Perché piace a tutte

Proprio gli stessi motivi che hanno portato alla sua nascita negli anni Novanta, oggi l’American manicure è tornata sulla cresta dell’onda. L’ideale estetico a cui si punta è pulito, delicato, acqua e sapone. Dal make up ai capelli, si mira a uno stile demure e naturale, in cui il concetto vincente è less is more. Uno stile che dona alle unghie un aspetto naturale e discreto e che è amato anche dalle celebrità: Margot Robbie, Kim Kardashian, Jennifer Lopez sono tra quelle che l’hanno scelta per i red carpet.

I segreti per realizzarla

Realizzare l’American manicure è talmente semplice che ti sorprenderà. Prima di tutto prepara l’unghia eliminando le cuticole e limando per dare la forma desiderata. Puoi scegliere quella che ti fa sentire più a tuo agio, ma seguire la linea naturale dell’unghia è la soluzione ideale per enfatizzare l’effetto. A questo punto inizia delineando la lunetta con lo smalto bianco e, solo successivamente, passa un base coat su tutta la lunghezza dell’unghia. Il terzo passaggio consiste nell’applicare lo smalto nude, anch’esso su tutta l’unghia (quindi andando a coprire anche la lunetta). Termina con un top coat lucido.

A chi è adatta

L’American manicure è davvero adatta a tutte. Semplice e chic com’è, può essere portata a tutte le età e in ogni occasione. Qualunque sia il tuo stile di vita andrà bene, poiché è una manicure poco impegnativa e molto discreta. I motivi per cui sceglierla sono moltissimi: sa dare un tocco di eleganza alla vita di tutti i giorni, completa alla perfezione un outfit da cerimonia, evita di caricare troppo quello estroso che hai scelto per una serata mondana. Ha tutte le carte in regola per diventare la tua preferita.