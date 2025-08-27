Le vacanze stanno volgendo al termine più o meno per tutte ed è tempo di prepararsi al rientro. Arrivederci spiagge assolate, mare cristallino, aperitivi al tramonto e brezza che profuma di salsedine. Riposto il bikini nell’armadio insieme alla borsa di paglia, è tempo di tornare alla routine. Ma non per forza devi dimenticare l’estate, anzi puoi portarne un pezzettino con te ancora per qualche tempo anche al rientro in ufficio. Come? Scegliendo una manicure che ti faccia sentire ancora in vacanza.

I toni del mare

Blu, azzurro, celeste, turchese, acquamarina… Le mille sfumature del mare sono quelle da scegliere per il rientro dalle vacanze e sono perfette per esaltare la pelle abbronzata. Scegli un colore pieno e saturo e stendilo con la massima precisione. Termina la manicure con un top coat lucido per enfatizzare l’effetto. Per l’unghia puoi scegliere la forma che ti piace di più, ma quelle corte e quadrate sono particolarmente indicate, oltre che di tendenza.

Nail art delicate e marinare

Piccoli disegni come onde, micro conchiglie e linee irregolari sapranno impreziosire la tua manicure, in modo da ricordarti l’estate ma con discrezione. Scegli colori chiari per la base, ma punta su tonalità fredde e brillanti per richiamare il mondo marinaro.

Colori perlati

L’effetto perlato, che richiama l’interno delle conchiglie, sembra fatto apposta per accompagnarti nei giorni del rientro al lavoro mentre hai ancora in mente la spiaggia. Inoltre sarà anche uno dei trend della prossima stagione, perciò sembra proprio la scelta giusta. Punta su un effetto semitrasparente e lattiginoso per ricreare la colorazione della madreperla. Abbina un bianco chiaro o un rosa delicatissimo a top coat extra lucidi, così da ricreare l’effetto riflettente e leggermente cangiante.

Coconut manicure

Le cocconut nails sono caratterizzate da uno smalto bianco lattiginoso che ricorda l’interno della noce di cocco e da un finish extra lucido. Sono perfette per esaltare la tua abbronzatura e, non creando stacchi netti, hanno un effetto luminoso ed elegante. Realizzala anche a casa scegliendo un polish diluito e molto fluido, da applicare sull’unghia in due passate. Finisci con un top coat glossato. L’effetto finale sarà irresistibile e ti ricorderà i pomeriggi trascorsi in spiaggia sotto il sole.

Amalfi Coast Nails

La Amalfi Coast manicure ti consente di conservare un po’ di calore del Mediterraneo. Piccole e delicate nail art sulle unghie che richiamano i limoni di Sorrento e i motivi delle ceramiche sono gli ingredienti principali. La base dell’unghia è trasparente, e i colori da scegliere per le decorazioni sono il bianco, il giallo e l’azzurro.

Lemon nails

Pochi colori come il giallo sanno richiamare l’estate e la spensieratezza delle vacanze, ma scegliendo shade più calde e intense è perfetto anche per traghettarti all’autunno. Per questo dovresti scegliere le lemon nails per la tua manicure da rientro: un perfetto compromesso per riportare la luce estiva nelle giornate d’ufficio. Potresti optare per uno smalto opaco per un effetto più sofisticato o aggiungere qualche glitter per un tocco di energia. Se sei amante della french manicure, allora sostituisci il classico bianco con il giallo per un twist insolito.

