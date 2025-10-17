Marrone, beige, mattone, rame, bordeaux, zafferano, salvia, blu… I colori da sfoggiare in autunno sono tanti e tutti affascinanti. Riunirli in un solo outfit sarebbe rischioso, e anche averli tutti nell’armadio potrebbe non essere una buona idea. Se non vuoi fare rinunce, segui il consiglio di Iris Law e sfoggiali sulla manicure. Puoi applicare su ogni dito lo smalto di un colore diverso: ti basterà abbinarli nel modo giusto per una perfetta mismatched manicure.

Le manicure sempre audaci di Iris Law

Iris Law ha una vera passione per la manicure, e quelle che sfoggia sui social sono tutte da copiare. Le tendenze ama seguirle ma soprattutto le piace dettarle: dalle unghie a pois alle aura nails. Quindi non c’è da dubitare che anche la mismatched manicure che ha sfoggiato di recente diventerà il tormentone dell’autunno. La sua versione parte da un rosa e arriva a un marrone caldo separati dal verde. Certo puoi limitarti a copiarla, oppure puoi personalizzarla scegliendo i colori che ami di più.

La mismatched manicure per l’autunno

In un periodo di rinascita e di nuovi inizi come spesso viene percepito l’autunno, la mismatched manicure può essere la scelta giusta. Puoi accostare colori più chiari e luminosi ad altri scuri e intensi per simboleggiare proprio questo momento di passaggio. L’abbinamento di colori e texture diverse sulle unghie è una strategia sempre vincente per un risultato chic e contemporaneo. Devi fare attenzione però a dare una coerenza al risultato, non limitandoti a colorare in maniera casuale ogni unghia in modo diverso ma pensando a cosa vuoi trasmettere.

Come abbinare i colori autunnali

Imparando a capire come giocare con contrasti armoniosi e texture calde, riuscirai a evitare di cadere nel caos con la tua mismatched manicure. Puoi per esempio creare una palette coerente abbinando colori che provengono dalla stessa famiglia tonale. Potrai per esempio puntare su quelli caldi e abbinare ruggine, ocra, terracotta, borgogna, bronzo oppure quelli neutri come beige, taupe, caramello, crema, grigio tortora. Puoi anche giocare con le sfumature scegliendo 5 gradazioni diverse dello stesso colore, per esempio sul verde: salvia, oliva, muschio, foresta e bottiglia. Se ami le combinazioni audaci puoi alternare toni caldi a freddi, oppure colori metallici a quelli opachi oppure chiari e scuri, in questo caso dovrai fare attenzione a creare una coerenza visiva. In generale il consiglio è quello di ripetere almeno due volte lo stesso colore oppure creare un motivo che si ripeta.

Non solo tinta unita: gioca con la fantasia

Se l’idea di Iris Law ti ha conquistata, puoi rielaborarla come più ti piace. Una buona idea potrebbe essere anche quella di creare una base dello stesso colore per tutte le unghie e poi aggiungere dettagli diversi per ognuna di esse. Oppure la tecnica della mismatched manicure può tornarti utile per creare accenti particolari, se un risultato troppo variegato ti spaventa. La cosa bella è che la tecnica è talmente semplice che, una volta che sai come abbinare i colori, puoi realizzarla senza problemi anche da sola, divertendoti a sperimentare e a colorare l’autunno.

