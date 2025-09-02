Spesso si tende a pensare che make-up, manicure, taglio di capelli e affini riguardino solamente l’esteriorità. Non ci si sofferma mai abbastanza su come questi siano invece un’espressione di come ti senti dentro, della tua personalità e del tuo essere più profondo. Anche a questo servono le aura nails, per raccontare a chi ti osserva qual è la tua energia, mostrare il riflesso del tuo spirito attraverso le unghie e i colori dei sette chakra. Sui social sono una tendenza e realizzarle anche da sola non sarà troppo complicato.

Cosa sono le aura nails

Il termine aura fa riferimento all’emanazione luminosa che, secondo la parapsicologia, avvolge ciascun essere vivente. Da questa teoria prendono spunto le aura nails, che sono caratterizzate da un effetto sfumato e delicato che ricorda appunto questo alone di luce. Il risultato finale è simile al tie-dye e all’ombré, ma più luminoso nell’aspetto e con una sfumatura che dal centro si irradia verso l’esterno proprio come una sorgente energetica. E in più capace di evocare e dichiarare il tuo stato d’animo.

Le unghie con i colori dei chakra

Niente ti vieta di scegliere semplicemente i colori che ami di più senza attribuire loro significati particolari. Per godere al meglio dell’effetto delle aura nails però sarebbe meglio utilizzare quelli dei sette chakra per la tua manicure. Così facendo infatti metterai insieme estetica ed equilibrio energetico. I colori tra i quali trovare quello giusto sono: rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e viola. Rappresentano le aree principali della vita, che devono essere tenute in equilibrio per vivere sani e felici.

Come scegliere i colori

Il rosso, l’arancio e il giallo sono i colori associati ai primi tre chakra, quelli dell’energia vitale. Il verde corrisponde al chakra del cuore, l’azzurro e l’indaco a gola e terzo occhio, il viola è simbolo di spiritualità. Scegliere uno o più di questi colori per le tue aura nails significa voler attirare le energie che vi sono associate.

Come realizzare a casa le aura nails

I professionisti utilizzano l’aerografo per realizzare le aura nails, ma ci sono alcune tecniche più casalinghe che garantiscono comunque un buon risultato. Innanzitutto elimina le cuticole e dai all’unghia la forma che desideri. Puoi scegliere quella che vuoi, anche corte e quadrate se rispecchiano di più il tuo stile, ma tieni a mente che una forma allungata e arrotondata enfatizza l’effetto finale.

Primo metodo: utilizza gli ombretti

Forse ti sembrerà strano, ma con i tuoi ombretti puoi realizzare delle aura nails perfette. Dopo aver steso la base e averla polimerizzata sotto la lampada, sfuma l’ombretto (o in alternativa va bene anche del blush in polvere) del colore scelto con il pennellino da trucco, in modo da creare l’alone di luce. Alla fine, passa il top coat per proteggere la nail art.

Secondo metodo: usa una spugnetta

Puoi anche realizzare le tue aura nails utilizzando una spugnetta. Con gli smalti disegna sulla spugna l’alone luminoso (che può essere chiaro al centro e scuro verso l’esterno o viceversa, a seconda di cosa preferisci). Tamponala sull’unghia ed elimina le sbavature con un cotton fioc imbevuto di acetone. Passa il top coat, polimerizza e ammira il risultato.

