Chiuso il capitolo estivo con i suoi colori accesi e vivaci, preparati a un autunno caldo e avvolgente. La manicure perfetta è quella con tonalità cozy e suadenti, che richiamino sensazioni di eleganza, comfort e morbidezza. Se a dominare la scorsa stagione è stato il rosa guava, così fresco e fruttato, ora è il rosé mocha ad essere il nuovo protagonista, con la sua essenza chic e avvolgente. Un colore che non potrai fare a meno di sperimentare e che ti farà innamorare.

Che colore è il rosé mocha

Il rosé mocha è una tonalità che parte dal mocha mousse ma vira verso sfumature rosate. Si avvicina al taupe e al cipria, né troppo sciro né troppo chiaro, si colloca in quella gamma di nude eleganti e sofisticati. È il colore che fa per te se vuoi emanare classe ma hai paura di cadere nello scontato.

Perché sceglierlo per l’autunno

Il rosé mocha è un colore che racchiude in sé tutte le caratteristiche dello stile autunnale: caldo, elegante e versatile. La base mocha richiama i toni avvolgenti tipici di questo periodo come caffè, cioccolata e foglie secche, mentre le sfumature rosé aggiungono una nota delicata e luminosa che evita l’effetto troppo cupo, tipico di molti smalti che di solito si usano in queto periodo. Inoltre, si abbina facilmente ai colori moda della stagione, rendendo la manicure particolarmente facile da abbinare al resto del look.

Come realizzare la manicure

Una manicure minimal e raffinata come quella con lo smalto rosé mocha ha bisogno di un’unghia sana, robusta e perfettamente curata. Lima con delicatezza le unghie per dare loro la forma che desideri ed elimina le cuticole. Poi passa una prima mano di base coat a cui farà seguito il polish colorato. Ricordati che serviranno almeno due passate per un risultato intenso e totalmente coprente. Puoi scegliere il finish che preferisci, applicando un top coat satinato oppure glossy.

Abbina lo smalto al tuo outfit

Abbinare lo smalto rosé mocha all’outfit non è difficile, proprio perché la shade è piuttosto neutra e di per sé chic. I colori chiari, come crema o beige, creano un contrasto che mette il risalto la sfumatura rosata mentre quelli caldi (come marrone o ruggine) armonizzano con la base mocha. Scegliendo queste tonalità per un maglione ampio e morbido otterrai un risultato sobrio ed elegantissimo. Se abbinata a un total black, la manicure può diventare un dettaglio che aggiunge una nota colorata, mentre il prugna o il verde bosco amplificano la sofisticatezza: questi colori sono particolarmente adatti per una serata speciale. I gioielli perfetti sono quelli in oro rosa che armonizzano con il sottofondo rosato dello smalto, mentre argento e acciaio satinato donano un tocco androgino e moderno.

Leggi anche Le manicure più eleganti se porti le unghie corte

Leggi anche Una manicure luminosa ed elegante? Copia quella di Rosalìa