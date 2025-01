L’olio d’oliva ha numerose proprietà salutari e svolge un importante ruolo per la bellezza del corpo, sia come alimento che come cosmetico. Gli antichi Egizi lo impiegavano per i trattamenti della pelle e dei capelli; in Grecia, veniva usato dagli atleti per massaggi e frizioni; i Fenici lo definivano “oro liquido”. La sua composizione a base di Vitamina A, beta-carotene, acidi grassi insaturi, alcoli triterpenici, esercita un’azione emolliente, nutritiva, cicatrizzante, elasticizzante sull’epidermide. Oggi, è l’ingrediente principale di molti prodotti efficaci per la cura del corpo. Vediamo come utilizzare l’olio d’oliva in ricette fai-da-te per la bellezza del viso, dei capelli e della pelle.

Olio d’oliva: le proprietà

L’olio d’oliva non può mancare nella nostra dispensa: lo impieghiamo tutti i giorni per cucinare, condire le insalate, perfino da solo sul pane è una leccornia. Ma ci sono altre ragioni per apprezzare questa fondamentale fonte di lipidi sani: si tratta infatti di una sostanza utilissima anche per la nostra routine di bellezza. Come idratante, struccante, lenitivo, gli usi cosmetici dell’olio d’oliva per rendere pelle, unghie e capelli splendenti e sani sono rinomati. Provare per credere.

Potente antiossidante

L’olio d’oliva è una miniera dorata di potenti antiossidanti naturali: i polifenoli, fondamentali per la salute perché in grado di preservare l’integrità delle membrane cellulari, garantendo una difesa contro la formazione e lo sviluppo di molti tipi di tumori. Non solo, i polifenoli sarebbero anche in grado di contrastare l’invecchiamento della pelle, ma anche l’alterazione delle altre funzioni cognitive legata all’avanzare dell’età. Sono proprio i polifenoli a conferire all’olio extravergine d’oliva quell’inconfondibile nota amara e lievemente piccante. Leggere le etichette per capire se stiamo consumando olio buono: gli oli di alta qualità contengono almeno 250 mg per chilo di polifenoli, dei veri e propri elisir di salute.

Amico del cuore

L’olio d’oliva, meglio ancora se extravergine, è un alimento, non un condimento. Particolarmente ricco di acidi grassi monoinsaturi, importanti per la prevenzione dei disturbi cardiovascolari, e povero invece di grassi saturi, responsabili dell’aumento dei livelli di colesterolo nel sangue e correlati a problematiche che interessano il nostro cuore come l’occlusione delle arterie, l’arteriosclerosi e l’infarto. A essere presente in quantità generose nell’olio d’oliva è soprattutto l’acido oleico, un grasso monoinsaturo capace di regolare i livelli di colesterolo “cattivo” nel sangue. L’acido oleico, dunque, riduce il rischio di infarto, ictus, trombosi e coronaropatie. I grassi monoinsaturi, inoltre, rendono l’olio d’oliva resistente alle alterazioni. Grazie a loro, l’olio non irrancidisce e, se cucinato a elevate temperature, non dà luogo alla formazione di sostanze nocive (cosa che avviene invece con gli oli di semi).

Ricco di vitamina E

L’olio d’oliva è un alleato naturale di bellezza. Il merito di questo suo potere è dovuto alla vitamina E, antiossidante che protegge le membrane cellulari dai processi d’invecchiamento e dalla formazione dei radicali liberi. Per questa sua proprietà è considerata la vitamina della bellezza.

Olio d’oliva: gli usi per la bellezza

Vediamo quindi i principali usi cosmetici dell’olio d’oliva, prezioso alleato per la nostra bellezza.

Contro le smagliature

L’olio d’oliva previene la formazione di smagliature in gravidanza già dai primi mesi (ma è utile proseguire anche dopo il parto, durante l’allattamento) e in caso di diete. Come applicarlo: massaggiate due o tre volte al giorno l’olio d’oliva puro sulle zone critiche, ossia cosce, glutei, pancia, seni e interno delle braccia.

Maschera anti age

Un trattamento semplice che aiuterà ad attenuare le rughe e a purificare la pelle. Una maschera semplice da preparare a casa mescolando un cucchiaino di olio di oliva a un cucchiaio di argilla bianca con due gocce di olio essenziale di lavanda. Applicate uno strato sottile di maschera su tutto il viso a esclusione del contorno occhi, lasciate in posa per 8-10 minuti e risciacquate con acqua tiepida. Da ripetere una o due volte la settimana.

Protegge la pelle sensibile

La pelle brucia e si arrosa. Con i primi freddi, l’olio d’oliva può venire in soccorso e lenire le pelli più sensibili, che si irritano e infiammano facilmente. Come fare? Potete semplicemente massaggiate qualche goccia di olio di oliva due volte al giorno sulle zone arrossate oppure aggiungere qualche goccia di olio essenziale di lavanda per ottenere un effetto decongestionante immediato.

Crema nutriente per pelli secche

Una crema morbida da massaggiare sulle pelli molto secche, da conservare in un barattolo e applicare su talloni, gomiti e zone particolarmente screpolate. Fate così: mescolate 10 gr di olio di oliva con 40 grammi di burro di karité (ammorbidito in precedenza), 10 gocce di olio essenziale di lavanda e 5 gocce di olio essenziale di geranio. Travasate in un vasetto pulito e asciutto e conservate al riparo da luce e calore per al massimo tre mesi.

Mani e unghie idratate

Una lozione emolliente e super profumata per mani e unghie sane. Basterà fare un’emulsione di olio d’oliva e succo di limone e applicarla sulle mani lasciando in posa per una ventina di minuti. Infine, risciacquate con acqua e un sapone delicato. Ripetete il trattamento due volte a settimana: vi aiuterà non solo a idratare pelle e cuticole, ma anche a contrastare la formazione di macchie scure.

Ciglia più forti e folte

Avete notato che le vostre ciglia sono fragili e tutt’altro che voluminose. Correre ai ripari con una lozione da applicare tutti i giorni per stimolare la loro crescita e rinforzarle. L’ingrediente principale è ovviamente l’olio d’oliva. Come fare: inumidite d’olio un applicatore da mascara accuratamente lavato e senza residui di prodotto e passatelo sulle ciglia dalla radice fino alle punte. Tutti i giorni prima di andare a dormire aggiungete questo passaggio alla beauty routine serale.

Olio d’oliva per i capelli

Come accennato, l’olio d’oliva è utilissimo per idratare il cuoio capelluto e rendere le chiome più lucenti. Inoltre, la vitamina E contenuta nell’olio d’oliva aiuta a combattere la forfora e lenire i fastidi del cuoio capelluto secco ed irritato. Volete una prova? Mescolate un cucchiaino da caffè di olio d’oliva con un goccio di succo di limone e distribuite uniformemente sul cuoio capelluto. Applicate, massaggiate e lasciate agire almeno 1 volta a settimana. Contro le doppie punte ed i capelli sfibrati, impacchi e maschere all’olio d’oliva sono un toccasana. Storcete il naso perché non vi piace il suo odore? Basta aggiungere qualche goccia di olio essenziale al cocco per renderlo piacevole. Oppure ancora: prima dello shampoo applicate un impacco rigenerante sulla chioma ancora asciutta. Ungete le mani pulite con qualche goccia d’olio e massaggiate le punte senza mai toccare il cuoio capelluto. Lasciate in posa per 25-30 minuti e sciacquate normalmente. Per capelli secchi e danneggiati aggiungete al tuo balsamo abituale 1 bicchiere di miele e 3 cucchiai di olio. Fate trascorrere 15 minuti e poi lavate via con abbondante acqua.

Olio d’oliva per le unghie

L’olio d’oliva fa bene anche alle unghie (costituite come i capelli da cheratina), rendendole forti e favorendone la crescita veloce. Riempite una ciotolina con olio d’oliva, immergete le unghie e lasciatele in ammollo ad assorbire per almeno 20 minuti, 1 volta a settimana per ottenere i migliori risultati. Ottimo rimedio anche per le unghie fragili, che si sfaldano facilmente. Per risolvere questo problema delle unghie fragili, mescolate 2 cucchiai di olio ed uno di succo di limone. Applicate questa miscela ogni sera sulle unghie pulite e senza residui di smalto. Oltre che per le unghie, l’olio d’oliva è portentoso anche per le cuticole. Le cuticole devono essere sempre elastiche ed idratate, per evitare la comparsa di piccoli taglietti. Quando ciò accade, oltre a fastidio e dolore, date modo a batteri e funghi di penetrare sotto le unghie, causando micosi. Essendo ricco di vitamina E, l’olio d’oliva è estremamente idratante e di facile assorbimento. Se le vostre cuticole sono molto secche, ogni notte prima di coricarvi applicate qualche goccia di olio d’oliva sulle pellicine attorno all’unghia e massaggiate per farlo assorbire bene. In pochi giorni noterete che le renderà morbide e più sane.

Olio d’oliva per la pelle del viso

Molti ritengono che applicare olio d’oliva su una pelle già tendenzialmente grassa possa peggiorare il problema. Sfatiamo un mito: l’olio di oliva non unge, anzi è un ottimo prodotto struccante. Libera i pori dalle impurità perché cattura le sostanze grasse presenti nell’epidermide. Massaggiatene qualche goccia sul viso prima di procedere con la routine di detersione quotidiana. È talmente delicato da poter usato anche ogni giorno. L’olio d’oliva è ottimo come maschera per il viso e peeling. Se avete la pelle secca e disidratata, mescolate un cucchiaino di olio, uno di miele e uno di yogurt. Per pelli normali o grasse, create un prodotto purificante con olio, miele ed argilla bianca in polvere. Contro le imperfezioni e le impurità, realizzate un composto cremoso a base di bicarbonato di sodio ed olio d’oliva. Strofinate delicatamente e risciacquate con acqua tiepida e sapone neutro. La pelle apparirà da subito liscia, luminosa e non sarà necessario usare la crema idratante.

Olio d’oliva come struccante

L’olio d’oliva è un perfetto struccante e lascia la pelle ben idratata. Bagnate un dischetto o un batuffolo di cotone con acqua calda, eliminandone l’eccesso. Versate qualche goccia d’olio d’oliva e massaggiate viso e collo. Ripetete l’operazione una seconda volta, per usarlo come tonico. Infine, sciacquate con sapone neutro ed acqua tiepida.

Olio d’oliva per la pelle di mani e corpo

Come abbiamo visto, l’olio d’oliva è un ottimo idratante: grazie alla sua capacità di trattenere l’umidità, fa da barriera contro gli agenti esterni e rende la pelle morbida ed elastica. Versatene qualche goccia nel palmo della mano e massaggiate per distribuirlo su entrambe le mani e su tutto il corpo, anche tutte le sere. In pochi giorni avrete una pelle liscia come la seta. Infine l’olio d’oliva combatte le irritazioni cutanee. Se soffrite di pelle secca, arrossata, che vi causa prurito, ricorrete ad un bel bagno caldo, avendo l’accortezza di versare nella vasca 5 cucchiaiate d’olio d’oliva. Grazie all’“oleocantale” (un composto naturale e portentoso contenuto nell’olio d’oliva) lenirete i fastidi legati all’infiammazione e darete sollievo alla vostra epidermide.

Come fare una crema con l’olio d’oliva

In presenza di pelli avvizzite, secche, disidratate e messe a dura prova da un’eccessiva esposizione ai raggi solari o dal clima freddo della stagione invernale, una crema emolliente è ciò che occorre per porre rimedio. A tale proposito in casa è possibile prepararne una a base di olio di oliva da stendere al termine di una doccia o di un bagno rigenerante che rappresenta in entrambi i casi una vera e propria manna dal cielo.

Occorrente

250 ml acqua

Camomilla 30 gr.

Tiglio 10 gr.

Rosmarino 5 gr.

Petali di rosa 5 gr.

300 ml di olio oliva

Cera d’api vergine 50 gr.

Burro di Karitè 20 gr.

Macerare il mix di erbe

Per iniziare la preparazione della crema idratante a base di olio d’oliva, per prima cosa in un pentolino mettete a scaldare circa 250 ml di acqua demineralizzata e, una volta che avrà raggiunto il grado di ebollizione, immergetevi una manciata di erbe a partire dalla camomilla quest’ultima importante componente in quanto per natura vanta delle azioni lenitive. Successivamente aggiungete delle profumate foglioline di tiglio e qualche rametto di rosmarino. Per ottimizzare ulteriormente il risultato, potete anche optare per l’uso dei petali di rosa appena raccolti dal vostro giardino o acquistati nell’erboristeria. Premesso ciò, lasciate macerare il tutto per almeno un quarto d’ora coprendo il pentolino con un coperchio, dopodiché eliminate le erbe e i fiori filtrando il liquido con un colino a maglia fine.

Aggiungere il burro di Karitè

Il secondo step necessario per preparare una crema idratante fai da te consiste nell’intiepidire in una terrina 300 ml di olio d’oliva e farvi fondere poi 50 gr di cera d’api vergine ridotta a scaglie con l’ausilio di una grattugia. Fatto ciò, il consiglio ulteriore è di aggiungere al composto anche un cucchiaio colmo di burro di Karitè quest’ultimo ideale poiché vanta apprezzate virtù nutrienti ed elasticizzanti. Premesso ciò, una volta che tutti gli ingredienti risulteranno sciolti, aggiungete molto lentamente al composto l’acqua aromatizzata preparata in precedenza e mescolate bene il tutto avvalendovi di una frusta elettrica fino a quando non otterrete una crema densa e visibilmente omogenea.

Optare per degli oli essenziali

Quando il preparato si sarà intiepidito, potete aggiungere delle altre sostanze attive vegetali in grado di dare un contributo nutriente e levigante alla vostra crema idratante con olio di oliva. In base a ciò che avete in casa, potreste ad esempio optare per qualche goccia di olio essenziale di lavanda o di geranio, ed invece per un’azione energizzante anche quello di cannella. Per le pelli particolarmente aride o non più giovanissime, è consigliabile tuttavia addizionare alla crema dell’olio di Argan e di camelia entrambi dall’incredibile effetto tensore, in modo da contrastare i segni del tempo e aumentare i livelli di idratazione dell’epidermide.

Conservare la crema in frigorifero

A margine di questa guida è importante sapere che una volta preparata la crema idratante a base di olio di oliva, potete conservarla utilizzando un barattolo di vetro di almeno 300 ml. Ben sterilizzato e ricoperto possibilmente con un tulle. Quest’ultimo è importante sia perché permette al composto di traspirare che per evitare l’accumulo di insetti che potrebbero essere attratti dai profumi emanati dalle varie sostanze inserite nel composto. Infine il consiglio ulteriore in merito è di riporre il barattolo in un luogo fresco e asciutto della casa o anche adagiandolo nei piani bassi del frigorifero.

Come fare uno scrub con l’olio d’oliva

Fare a casa uno scrub naturale all’olio di oliva ed allo zucchero di canna, è davvero semplicissimo e bello da realizzare. Grazie a questo fantastico scrub, che realizzeremo insieme, la nostra pelle diventerà estremamente liscia e potremo eliminare tutte le impurità, senza dover spendere denaro per acquistare delle costose creme.

Occorrente

Zucchero di canna

olio d’oliva

ciotola

contenitore di vetro

acqua calda

acqua fredda

succo di limone o aceto di mele

Benefici derivanti dagli scrub

La pelle è l’organo emunitore per eccellenza, quindi in esso si rispecchiano tutte le tossine che vorrebbe espellere. Ovviamente, più tossine sono presenti e più saremmo soggetti a inestetismi cutanei, brufoli, arrossamenti, punti neri ecc. Oltre a pulire molto bene la pelle prima di andare a letto, lasciandola libera di rigenerarsi durante la notte, è buona pratica effettuare qualche scrub cutaneo di tanto in tanto, in modo da velocizzare e aiutare il processo di pulizia. Tramite lo scrub possiamo infatti eliminare le cellule morte che sono presenti sul derma, esfoliando la pelle tramite lo sfregamento di una sostanza granulosa, la quale aiuta a lasciare la pelle liscia, togliendo le sostanze in eccesso, rimuovendo così eventuali croste, imperfezioni, residui di trucco ecc.

Il necessario per lo scrub

Quindi, il primo passo che andremo ad eseguire ovviamente dopo esserci procurati tutti materiali per portare al termine il nostro lavoro, sarà sicuramente quello di recuperare una tazza abbastanza piccola. Quindi, arrivati a questo punto, potremo iniziare a lavorare per il nostro obiettivo. Dunque, posizioniamo all’interno della tazza i nostri tre cucchiai di zucchero di canna e 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva. Non ci resterà che far amalgamare l’impasto. Lo zucchero ovviamente non dovrà sciogliersi o non sarà in grado di adempiere al suo compito.

Applicazione scrub

L’applicazione prevede prima un inumidimento del viso con acqua calda, in modo da aprire i pori della pelle, consentendole di assorbire meglio i benefici derivanti dallo scrub, oltre che permettere a quest’ultimo di penetrare meglio esfoliando con più efficacia.

Successivamente, tamponiamo leggermente il viso in modo che sia leggermente umido e passiamo all’applicazione vera e propria dello scrub, non dovremo far altro che versare lo stesso sui palmi delle nostre mani e massaggiarlo sul viso, cercando di prestare molta attenzione ad evitare il contorno occhi, in modo da non rovinare il derma in queste zone che è estremamente delicato.

Quindi prendiamo la crema che abbiamo appena composto, e spalmiamola su tutta la superficie del nostro volto. Massaggiamo il viso, vigorosamente, per almeno cinque minuti. Noi consigliamo a tutti di creare un piccolo composto a parte, un composto costituito da un cucchiaio d’olio d’oliva ed una bustina di zucchero di canna, in modo da poter eseguire lo scrub sul naso, che per molte ragazze è sempre un punto del viso abbastanza critico ed anche molto ricco di punti neri.

Passi finali

Una volta che avremo finito di massaggiare il nostro scrub all’olio d’oliva e zucchero di canna, possiamo anche procedere a risciacquare il viso con abbondante acqua calda.

Se dovessero rimanere residui oleosi, consiglio di sigillare il lavaggio con un composto di acqua e limone o aceto di mele, in una ciotola d’acqua porre un cucchiaio di aceto o succo di limone, in modo da sgrassare la pelle dall’unto in eccesso e darle ulteriore beneficio tramite questi due ingredienti che disinfettano e ridonano tonicità e lucentezza alla pelle. Sciacquare poi con acqua fresca per richiudere i pori della pelle e impermeabilizzarla. A questo punto il nostro trattamento sarà completamente finito.

Perché olio d’oliva e zucchero di canna?

L’olio d’oliva è un fantastico alleato della nostra pelle, esso contiene tantissimi polifenoli che bloccano i radicali liberi, rallentando notevolmente il processo di invecchiamento cellulare, come la vitamina E, fitosteroli e clorofilla, contiene poi squalene, uno dei principali componenti della pelle. Esso ha un’azione emolliente, nutritiva, rigenerativa,

tonicizzante e antisettica, proteggendo la pelle dagli agenti indebolitori esterni. Lo zucchero con la sua forma a cristalli è l’ideale per esfoliare la pelle, rimuovendo le impurità, esso contiene inoltre acido glicolico che è un esfoliante naturale e battericida, oltre che un ottimo idratante in quanto cattura l’umidità esterna trattenendola, lasciando la pelle mai priva di idratazione.

