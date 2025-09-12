Cerchi uno stile per le tue unghie che sia classico ma non noioso, di tendenza ma non eccessivo, colorato ma non troppo vistoso? La french burgundy manicure è quello che fa per te, perché abbina uno dei colori di tendenza dell’autunno a una delle nail art più amate. La lunetta superiore dell’unghia, che generalmente è bianca, si tinge del colore caldo e intenso del vino, un roso profondo con una leggera punta di viola. Il risultato è perfetto per affrontare la stagione in arrivo con il graffio giusto.

Il burgundy torna a dominare l’autunno

Il burgundy è stato tra i colori protagonisti dello scorso inverno, e anche questo autunno torna ad avere un ruolo di primo piano. Dall’abbigliamento al make-up non potrai farne a meno. Caldo, avvolgente, elegante, sa abbracciarti in una cornice morbida e raffinata. Puoi abbinarlo facilmente creando stili diversi. Con i colori neutri come il panna o il beige restituisce un contrasto luminoso e chic, con quelli caldi come l’arancione o il senape è audace perfetto per le palette autunnali, con quelli freddi come il blue navy e l’oliva è ricercato e sofisticato. Puoi sceglierlo anche nel make-up per un tocco drammatico ed elegante, ideale per smokey eyes, mascara o rossetti. E allora perché no sulle unghie con una burgundy french manicure?

Il fascino intramontabile della french manicure

Del resto la french manicure è uno degli stili più amati di sempre. Rivoluzionata e rivisitata, ma mai tramontata, è sinonimo di classe e di eleganza senza tempo con un’estetica pulita e minimalista. Versatile e sempre attuale, si adatta perfettamente a ogni occasione, dal look quotidiano a quello da sposa, e continua a reinventarsi con varianti moderne, come punte colorate, glitter o finiture opache, pur mantenendo intatto il suo fascino intramontabile.

Come realizzare la burgundy french manicure

Per realizzare la burgundy french dovrai partire dalla cura dell’unghia. Limala accuratamente scegliendo la forma che preferisci: ovale è perfetta, ma anche quelle quadrate sono tornate di tendenza e vale la pena provare. Dopo aver eliminato con attenzione le cuticole, puoi passare allo smalto. Stendine una o due mani di una shade leggermente rosata, poi applica lo smalto burgundy sulla lunetta superiore dell’unghia. Il contrasto tra le due tonalità è inaspettato ed estremamente elegante. Termina con un top-coat lucido per un risultato che lascerà senza fiato.

Non dimenticare la personalizzazione

Per rendere la tua burgundy french manicure ancora più indimenticabile, non trascurare la personalizzazione. Qualche tocco che renda unico il tuo stile donerà una marcia in più a tutto il tuo look. Lasciati trasportare dall’ispirazione e disegna qualche cuoricino o alcuni pois sulle unghie. Oppure potresti realizzare delle righe, magari solo sull’anulare, per dare un po’ di movimento. Puoi anche scegliere di rendere più spessa o più sottile la linea della lunetta, o per un tocco ancora più sorprendente, realizzare una reverse french. Insomma, le ispirazioni sono infinite… ma l’autunno è lungo e hai tutto il tempo per provarle tutte.

