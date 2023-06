F reschi, anzi freschissimi, i profumi per l'estate sanno di agrumi, erba tagliata, ma anche menta e lavanda e hanno un effetto energizzante. Oppure, grazie alla presenza di note marine e fiori esotici caldi e intensi, evocano spiagge e luoghi lontani, così grazie al profumo giusto ti senti sempre in vacanza

Da un giorno all’altro non riesci più a indossare il tuo profumo: lo senti troppo intenso e deciso, quasi invadente. È normale. Quando la temperatura si alza, gli ingredienti sulla pelle accaldata dal sole reagiscono in modo diverso. Ed è questo il momento di tradire la tua solita fragranza. Come scegliere il mix giusto? Qui di seguito scopri le dritte degli esperti per non sbagliare.

Fai attenzione alla concentrazione alcolica del profumo

«Un’eau de parfum, quando fuori ci sono 30 gradi, è troppo» avvisa Silvia Monti, creatrice di fragranze. «Meglio un’eau de toilette oppure un’acqua leggera che puoi spruzzare con generosità dalla testa ai piedi. Tra le novità esistono poi anche creazioni totalmente prive di alcol che assicurano comunque intensità al mix garantendo la leggerezza». Queste ultime hanno anche il vantaggio che possono essere indossate sotto il sole senza problemi. Un consiglio: se non vuoi abbandonare il tuo profumo, usa un’ acqua profumata su tutto il corpo e solo qualche goccia del tuo mix preferito sui polsi. Il suo bouquet ti accompagnerà comunque durante tutta la giornata.

Punta sugli agrumi per una carica extra

Conosciuti anche come esperidati (le Esperidi erano le ninfe greche che custodivano le arance nel giardino degli dei), i profumi agli agrumi sono estivi per eccellenza: aggiungono al profumo freschezza e un effetto energizzante che, con il caldo estivo, non guasta. I profumieri utilizzano solo l’olio essenziale ricavato dalla buccia del frutto, ed è proprio questa componente che rende il mix effervescente e sollecita piacevolmente i sensi. Arancio amaro, mandarino, bergamotto sono i più utilizzati, ma oggi contiamo anche su agrumi esotici come lo yuzu, il kumquat, il pomelo. Insomma, sono grandi classici della profumeria, oggi rivisitati dai maestri profumieri con tocchi contemporanei. «L’agrumato per me deve dare una scossa, aggiungere dinamicità al profumo» dice Silvia Monti. «Per questo mi piace associare all’arancio amaro il limone di Sicilia, al mandarino un tocco speziato quasi inatteso, il cardamomo, un balsamico e intenso, oppure la nota di rum, perfetta per dare persistenza al mix, così da sentirlo sulla pelle fino al tramonto». Vuoi un’idea in più? Tieni il flacone in frigorifero e ti sembrerà di vaporizzare una brume mattutina.





Un’intensa scossa di energia grazie al mix di bergamotto, limone e cassis con Orangerie di L’Erbolario (39,90 euro, ed. lim. 45° anniversario).





Nell’eau fraîche Bois d’Orange di Roger & Gallet (da 19,50 euro) trovi le sfaccettature vitaminiche e rigeneranti dell’arancio.



L’estratto di profumo Agrums di Claudia Scattolini (95 euro),

con limone, pompelmo, arancio e salvia, dà la carica.

Scegli i mix verdi se vuoi evadere

Basilico, menta, timo, fico: per riconnettersi con la natura e immaginarsi in un ambiente campestre, tutte le note verdi sono perfette. Una fra tutte, quella di galbano che sa di erba appena tagliata ed evoca una sensazione di leggerezza e spensieratezza. «Quando ti spruzzi un profumo così, hai davvero la sensazione di tenere una foglia fresca tra le mani, di percepirne l’aroma e di stare all’aria aperta» spiega Silvia Monti. «Si tratta sempre di mix freschi, ma più pungenti degli agrumi, con un carattere più intenso che rinforza la personalità di chi li indossa». Rientrano in questa categoria anche i mix a base di tè verde, ingrediente dalle proprietà aromaterapiche: il suo profumo, infatti, aiuta a rilassare la mente e mantenere la calma, l’ideale per partire con il piede giusto al mattino.



Sentore di fico mixato a note agrumate e vetiver

per Nerolia Vetiver Aqua Allegoria Harvest di Guerlain (153 euro).



L’eau de toilette Herbae Spartium di L’Occitane (65 euro, ed. lim.) è un’ode alle erbe

selvatiche provenzali esaltate dalla nota aromatica delle foglie di

rabarbaro.



L’Eau Rêvée d’Hubert di Sisley Paris (da 91 euro) combina

il sentore vellutato del geranio egiziano a quello delle foglie

di shiso e della menta.

Scopri i fiori esotici che sanno di sole

Per aggiungere quella fragranza particolare che il sole lascia sulla pelle dopo una giornata trascorsa al mare, basta un fiore avvolgente e carnoso come il frangipane. Conosciuto anche come il gelsomino delle Indie Occidentali, rilascia un profumo ipnotico e sensuale. Se poi viene abbinato a cocco e vaniglia, allora è fatta: ti basta spruzzarlo per ritrovarti su una spiaggia tropicale all’ora del tramonto. A differenza degli agrumi, questo tipo di fragranze intense e sofisticate va riservato alla sera. In tal caso, applicale sui punti più caldi del corpo: dietro le ginocchia, tra i seni, dietro le orecchie.



J’adore Parfum d’Eau di Dior (da 82 euro), senz’alcol,

ha un bouquet lattato e cremoso in cui spiccano

magnolia stellata cinese, gelsomino e caprifoglio.



Soleil de Feu Private Blend di Tom Ford (da 150 euro) combina tuberosa, ambra e legno di sandalo.



Note floreali e sfumature esotiche per l’eau de parfum intense Moorea Diario Olfattivo di Simone Andreoli (145 euro), che evoca una vacanza in Polinesia.

Preferisci le note marine se vuoi un profumo che sa di mare

Il profumo del mare viene creato sempre con note di sintesi. Il calone, per esempio, molecola creata negli anni Novanta, è l’ingrediente principe per evocare la fragranza delle onde che frangono sugli scogli. «Oggi i mix acquatici sono decisamente più intriganti e avvolgenti» afferma l’esperta. «Oltre alle note di ozono, infatti, vengono aggiunti elementi a contrasto che scaldano il cocktail e aggiungono personalità e grinta». L’abbinamento più attuale? «Con il lentisco, pianta che evoca la macchia mediterranea, ma anche con l’eliotropio, una nota calda e talcata che arricchisce i cocktail marini con una vibrazione decisamente più sensuale, quasi sexy»



L’accordo marino si esalta con i fiori d’arancio, il legno di sandalo e l’ambra: Polvere di Etere di Silvia Monti Profumi d’Artista (49,90 euro, da

Lafarmacia.)



Una fresca fragranza agrumata-acquatica per un viaggio virtuale: Paris-Fidji di Pierre Guillaume (160 euro).



Per Oceani di Seta Storie di Seta di Salvatore

Ferragamo (110 euro), un accordo salato che richiama le

onde del mare con petali di magnolia e note di eliotropio.