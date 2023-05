R ughe, macchie e photoaging: con le protezioni avanzati se ne può ritardare la comparsa, nonostante le esposizioni al sole estivo. Guarda la nostra selezione!

Secondo i dermatologi la crema solare è il primo vero prodotto antietà per eccellenza. Del resto, è ampiamente dimostrato che l'esposizione prolungata e senza filtri ai raggi UV concorre in gran parte alla formazione di rughe e macchie. Il corredo genetico incide solo per il 30%: tutto il resto dipende dai fattori ambientali e dal nostro stile di vita (fumo, alcol, alimentazione carente).

Naturalmente gli allarmismi non servono: se ci si protegge, la pelle c'è la ragionevole certezza che la pelle resti giovane. È un dato di fatto. Il merito è della ricerca cosmetica in tema di protezione solari. Se da un lato i filtri anti-UVA e UVB son sempre più efficaci e sicuri, dall'altro lato le specialità per il viso contengono principi attivi antiossidanti che contrastano i radicali liberi sviluppati dall'esposizione solare. E poi molti hanno ingredienti che evitano la disidratazione, altra conseguenza delle esposizioni al sole. Oppure aiutano a distribuire la melanina in modo regolare per combattere il photoaging.

Il suggerimento, quindi, è di ripetere l'applicazione ogni 3 ore, senza ossessioni. E, lontano dalla spiaggia o dalle alte quote, usare un solare da città oppure, in alternativa, una crema da giorno con filtri solari. Così la probabilità di vedere comparire rughe e macchie diminuisce sensibilmente. Ecco la nostra selezione sulle protezioni solari viso antietà.

Protezione solare Reflexe di Avène

Un solare in formato tascabile con protezione molto alta indicato per pelli chiare sensibili che si scottano facilmente. E per condizioni di sole estremo: (alta quota, clima tropicale, elevata umidità, ecc.). Oltre che dai raggi UVA e UVB, protegge dalla luce blu Visibile ad Alta Eenergia (HEV). Ha una consistenza leggera che viene assorbita in 3 secondi. Adatto anche ai bambini. SPF 50+.

Reflexe Solaire, protezione solare molto alta, Avène (16,90 euro).

Il prodotto ideale per chi ha bisogno di ritocchi frequenti anche in città.

Réponse Soleil di Matis

Contiene un estratto dell’alga laminaria bruna, chiamata "alga dorata" che completa l’azione dei filtri solari. In più, agisce nel cuore delle cellule, proteggendo il DNA cellulare. Il burro di karitè e di mango ristabiliscono il film idrolipidico. Con SPF 50+, disponibile anche con SPF 30.

Réponse Soleil, protezione solare viso antietà, Matis (37 euro in salone).

Il prodotto ideale per una pelle normale a tendenza secca.

Fillerina Solare, protezione viso

Un trattamento di bellezza sotto il sole con 12 acidi ialuronici (brevetto Fillerina) dalla spiccata azione antiage. Contrasta e ripara i danni che l’esposizione solare può provocare sulla pelle del viso, come rughe e invecchiamento cutaneo. Ulteriori attivi antietà sono il Caprooyl Tetrapeptide-3 e l’estratto di Polypodium leucotomos. Con SPF 50+, disponibile anche con SPF 20, con la differenza che in più contiene stimolatori di melanini.

Fillerina Solare, crema solare viso, Labo (44euro in farmacia).

Il prodotto ideale per chi vuole evitare di formare o accentuare le rughe.

Photoaging control tinted di Eucerin

Una crema solare colorata, ricca di antiossidanti come ad esempio il Licocalcone A, per prevenire e attenuare i segni del photoaging. La texture è in gel-crema, facilmente assorbibile. Con SPF50+

Photoaging control tinted, crema solare viso, Eucerin (21,90 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per chi comincia a notare i primi segni del photoaging.

Age Active Fluide di Heliocare

Una protezione solare viso formulata per prevenire e correggere i segni del fotoinvecchiamento. Contiene un complesso di attivi anti-age (acido ialuronico, serina e trealosio) che aiuta a ridurre le rughe e dona tonicità.

La presenza di Fernblock® + e glicosilasi protegge dagli effetti dello stress ossidativo e dell’inquinamento. Con SPF 50.

Age Active Fluid, fluido solare antietà, Heliocare (27 euro, in farmacia).

Il prodotto ideale per pelli soggette a fotoinvecchiamento.

Crema solare viso di L'Erbolario

Contiene gel aloe vera e olio di macademia per lenire la pelle sotto il sole. Il burro di Karitè e l'olio di crusca di riso ristabiliscono il film idrolipidico e aumentano le difese della pelle sotto il sole. Con SPF 25.

Crema solare viso con aloe vera & macadamia, L'Erbolario (17,50 euro).

Il prodotto ideale per una carnagione medio-scura che si abbronza facilmente.

Uno stick facile da usare per proteggere il contorno occhi più volte al giorno, senza dimenticanze. La Vitamina E e il selenio proteggono le cellule dallo stress ossidativo. L'olio di borragine idrata e rigenera la pelle. Per ritardare la comparsa delle rughe.

Sunissime, protezione solare per il contorno occhi, Lierac (24,90 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per chi desidera un prodotto solare specifico per l'area attorno agli occhi.

Bariésun, protezione solare antimacchie di Uriage

Una fotoprotezione formulata con tecnologie che associano le proprietà dell'acqua termale di Uriage a principi attivi che aiutano a proteggere il DNA dai danni cellulari provocati dalla luce blu e dai raggi UVA e UVB. Il mix di acquaspongine e vitamina E evita la secchezza cutanea. Con SPF 50+.

Bariésun, Fluido solare antimacchie, Uriage (21,90 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per chi ha bisogno di controllare le macchie

UV-Bronze, fluido solare viso di Filorga

Un fotoprotettivo che sfrutta il calore per l'efficacia degli attivi anti-età con cui è formulato. Qualche esempio? Matrichine rigeneranti, polisaccaridi ristrutturanti, attivi rassodanti, attivi melano-regolatori, tutti ingredienti che combattono i rischi dell'invecchiamento cutaneo sotto il sole, come la formazione di rughe e macchie. Con SPF 50+.

UV-Bronze, fluido solare viso anti-età, Filorga (32,50 in farmacia e profumerie Marionnaud).

Il prodotto ideale per chi da un solare desidera un antietà completo.

Spray solare di Avène

Una protezione anti UV fluida e leggera adatta sia al viso che al corpo. Grazie alla provitamina E (pre-tocoferil), un antiossidante, protegge le cellule dai radicali liberi.

Spray solare, Avène (26,90 euro).

Il prodotto ideale per chi desidera una protezione versatile dalla testa ai piedi.