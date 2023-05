Top coat, cos’è e perché è importante metterlo

S e vuoi aumentare la durata del tuo smalto e renderlo più luminoso, non puoi proprio rinunciare al top coat: ecco di cosa si tratta

Hai davvero a cuore le tue unghie? Non solo smalti, tra ultime tendenze e colori più in voga: le unghie vanno curate con regolarità. Per farlo, ricordati di non mangiarle, non strappare quelle fastidiosissime pellicine e segui alcune accortezze. Limale regolarmente, lucidale, idratale e non dimenticarti di rimuovere le cuticole. Ne migliorerai l'aspetto e la salute. Sono piccoli e semplici gesti per sfoggiare mani morbide e impeccabili, eleganti e senza fronzoli. Ma non è tutto: la ciliegina sulla torta è il top coat. Sai di cosa si tratta e perché è importante?

Cos’è il top coat e perché non devi farne a meno

Per una manicure perfetta, dopo esserti limata le unghie e aver applicato lo smalto, non dimenticarti il top coat. Non puoi farne a meno se vuoi sfoggiare unghie curate e lucenti e può essere un valido sostituto dello smalto colorato se temi di incappare in qualche sbavatura o hai poca manualità. Si tratta di una lacca trasparente che protegge e fissa lo smalto, prolungandone la durata.

Finish luminoso, il top coat si caratterizza per le sue componenti a base di solventi e resine e per la sua funzione protettiva. Preserva il colore e la sua durata, lo rende luminoso ed evita sbeccature. Ne esistono diverse versioni: puoi provare la soluzione 2 in 1, perfetta anche come base, oppure quello a base di oli. Se non hai mai tempo e sei costantemente di corsa, ti servono i top coat ad asciugatura rapida. E se non riesci a fare a meno dello smalto semipermanente, perché non provarlo in formato top coat? Ma non dimenticarti di usare lampade LED o UV per l’asciugatura e il fissaggio.

Insomma, una volta provato non riuscirai a starne senza. L’applicazione del top coat è una fase essenziale per la cura delle tue unghie. Ne migliora l’aspetto, le rafforza e protegge il colore del tuo smalto, fungendo da pellicola.

Quando applicarlo?

Scoperti i benefici del top coat, non puoi trascurare i passaggi che garantiscono un’applicazione a regola d’arte. Come fare?

Devi metterlo sopra il colore e mai prima dello smalto, a meno che non funga anche da base. È l’ultimo step per una manicure perfetta, che prolunga la durata del tuo smalto e ne esalta la lucentezza. Insomma, la finitura trasparente da applicare sopra il colore è l’ingrediente segreto per lucidare e proteggere.