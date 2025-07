Forse anche tu hai sottovalutato il problema, o magari non ti è mai venuto in mente, ma quando sei al mare o in piscina ti esponi a un rischio maggiore di cistiti, irritazioni o infezioni. L’igiene intima non va mai dimenticata, e soprattutto in certe circostanze è opportuno fare attenzione a mantenere alcune buone abitudini che ti permetteranno di stare più libera e fresca e al riparo da eventuali fastidi.

Acqua dolce dopo il bagno

Che tu sia a rilassarti al mare o a nuotare in piscina, dopo il bagno è buona norma sciacquarsi con acqua dolce. Questo vale per tutto il corpo, ma è vero soprattutto per quanto riguarda l’igiene intima. Il cloro e il sale possono alterare l’equilibrio della flora vaginale, e avere come conseguenza secchezza e bruciore. Se non c’è una doccia nei paraggi, puoi usare una borraccia o una bottiglietta d’acqua per lo scopo: l’importante è lavarsi al più presto.

Asciugarsi bene

L’umidità fa aumentare il rischio di infezioni, perché crea l’ambiente adatto per funghi e batteri che ne sono causa. Per una corretta igiene intima, utilizza un asciugamano pulito per asciugare la zona intima appena esci dall’acqua così da evitare le irritazioni.

Non tenere il costume bagnato

Non c’è niente di più bello della sensazione di immediata freschezza che si prova subito dopo aver fatto il bagno. Ma l’umidità può portare alla proliferazioni di funghi e batteri, per questo per una corretta igiene intima, è consigliabile cambiare il costume appena possibile. Non dimenticare mai di portarne uno asciutto con te e sostituiscilo dopo aver fatto il bagno.

Detergenti intimi delicati

Per non alterare il pH naturale, per la tua igiene intima scegli detergenti delicati. Evita saponi generici e, a meno che non te lo abbia indicato il medico, disinfettanti: sono troppo aggressivi e potrebbero causare irritazioni. Sempre meglio preferire prodotti specifici, che siano magari lenitivi o rinfrescanti. Scegliendo quello adatto alle tue esigenze riuscirai anche ad avere una vagina profumata.

Intimo di cotone

Igiene intima non significa solo lavarsi correttamente, ma anche scegliere la lingerie giusta. Soprattutto d’estate, è buona norma indossare biancheria traspirante e di cotone. Questo aiuta a mantenere asciutta la zona genitale e a ridurre il rischio di infezioni.

Salvaslip traspiranti, ma non tutto il giorno

Se utilizzare un salvaslip ti fa sentire più sicura e a tuo agio, non rinunciare. Scegli però quelli in cotone, traspiranti e senza profumazione. Cerca di non tenerli per tutta la giornata e soprattutto di cambiarli spesso.

Le buone pratiche

Quando sei in spiaggia o in piscina, evita di appoggiare costumi e biancheria intima negli spogliatoi. Molte volte si tende a sottovalutare il problema e, per risparmiare tempo o per praticità, si tende a lasciare le cose un po’ dove capita. Non commettere questo errore e presta sempre molta attenzione a dove appoggi i tuoi slip, se vuoi evitare spiacevoli conseguenze.

