V uoi nascondere qualche difettuccio e non sai come fare? Ci sono tantissimi prodotti da scoprire che potrebbero fare al caso tuo, eccone alcuni

Come avere gambe lisce e bellissime

“Saran belli gli occhi neri, saran belli gli occhi blu, ma le gambe a me piacciono di più” così cantava il Trio Lescano nel 1938. Ancora oggi le gambe sono considerate una parte importantissima del corpo femminile, ecco perché desideriamo averle sempre perfette. D’estate le gambe sono protagoniste, al mare, ma anche in città ed è impossibile non scoprirle con l’arrivo delle prime giornate calde. Se già durante l’anno abbiamo pensato a questa parte del corpo, dedicandogli attenzioni, con attività fisica, idratazione, massaggi, sicuramente saremo già a buon punto per avere gambe perfette. Se, invece, la pigrizia ha avuto la meglio e ora, all’ultimo momento vogliamo correre ai ripari, tranquille, perché ci sono dei prodotti che potrebbero fare decisamente al caso nostro, da mettere subito in valigia e perché no, usare fino a settembre.

BB Cream per le gambe

Il prodotto più interessante presente sul mercato è quello relativo alle BB Cream, creme speciali che soddisfano tanti bisogni con uno stesso prodotto, svolgendo funzioni sia idratanti che estetiche. La BB Cream per le gambe è studiata proprio per donare sollievo e benessere immediato contro i gonfiori, eliminando il senso di stanchezza dovuto dalla cattiva circolazione e dalla vita sedentaria. Non solo per sgonfiare, la novità sta anche nel fatto che da alle gambe un colore naturale che corregge e minimizza imperfezioni e discromie come capillari, macchie, smagliature, e proteggendo dai raggi UV grazie al SPF15, inoltre è resistente all’acqua. Un prodotto all inclusive che non deve mancare assolutamente nel nostro beauty case, sia al mare che in città.

BB Cream per le gambe: come si usa?

Basta semplicemente spalmarla sulle gambe come una normale crema, cercando di fare un massaggio uniforme e coprire i punti particolarmente segnati dalle imperfezioni, aspettare che si assorba completamente e procedere alla vestizione (non macchia e non unge); oppure, se siamo in vacanza, possiamo indossare il costume ed andare in spiaggia (la protezione è bassa, in ogni caso meglio mettere prima la protezione solare adatta al nostro tipo di carnagione e poi procedere, dopo che si è assorbita, a perfezionare tutto con la BB Cream).

Gambe abbronzate anche a Settembre

Avete presente quando, tornando in città dopo le vacanze, iniziate a perdere l’abbronzatura e quel colore dorato che il sole aveva conferito alle nostre gambe? Ebbene, con i fondotinta spray per le gambe possiamo prolungare questo effetto, e allungare la sensazione di gambe abbronzate e perfette. Le soluzioni per prolungare l’abbronzatura sono diverse, l’ideale sarebbe continuare ad andare al mare quando possiamo o anche al parco, i raggi saranno ancora abbastanza caldi da riuscirci ad abbronzare anche a Settembre. Provare per credere! In questo caso un solare con un po’ di autoabbronzante potrebbe esserci decisamente di supporto, per non perdere subito la tintarella.

Gambe perfette, come devono essere?

ginocchia toniche e cosce sode. La realtà è che pochi esemplari di donna sulla terra possono vantare cotanta perfezione e quasi sempre hanno un personal trainer, una vita scandita a suon di lezioni di pilates e di toast con l’avocado, per tutto il resto, tocca arrangiarsi con creme e cremine, di cui abbiamo ampiamente visto sopra, e con un po’ di sana attività fisica. D’estate dovremmo anche approfittarne per bere di più, provate ad esempio l’ Tutte sognamo di avere gambe lunghissime e affusolate, senza cellulite, cone cosce sode. La realtà è che pochi esemplari di donna sulla terra possono vantare cotanta perfezione e quasi sempre hanno un, una vita scandita a suon di lezioni di pilates e di toast con l’avocado, per tutto il resto, tocca arrangiarsi con creme e cremine, di cui abbiamo ampiamente visto sopra, e con un po’ di sana attività fisica. D’estate dovremmo anche approfittarne per, provate ad esempio l’ acqua detox (la potete fare anche a casa da sole) e di sicuro le vostre gambe ne gioveranno, perché la ritensione idrica si combatte anche così.

Esercizi per gambe perfette

Se non amate andare in palestra potete provare a schedulare una serie di esercizi da fare a casa, tra una faccenda e l’altra, magari seguendo qualche tutorial on line di affondi ad esempio. E poi, una passeggiata in più o una gita in bicicletta, il trucchetto di parcheggiare la macchina un po’ più lontano dall’ufficio per fare due passi in più prima di sederci per otto ore, funziona sempre, almeno un po’. Per chi invece vuole cimentarsi nella realizzazione di un gel rinfrescante, ci sono anche tante ricette da preparare comodamente in casa e che permettono di risparmiare tantissimo.

Depilazione gambe: ceretta, rasoio, silk epil

Qualsiasi sia il vostro metodo di depilazione, avere gambe lisce e senza peli è una delle condizioni imprescindibili per poter avere gambe perfette. Il rasoio è sicuramente il metodo più veloce e indolore, ma ha anche numerosi contro, meglio usarlo solo in extremis. Una soluzione, invece, per chi ha peli sottili e non troppo diffusi è la crema depilatoria, perfetta anche da portare in viaggio, indolore ed efficace. La ceretta è sicuramente il metodo che da i migliori risultati (se fatta bene) peccato sia parecchio dolorosa, in ogni caso sempre meglio affidarsi alle mani di una brava estetista, anche se ormai tantissime ragazze utilizzano la tecnica della ceretta araba, perfetta se avete un minimo di dimestichezza con i tutorial. Altrimenti, la soluzione definitiva che negli ultimi anni sta già riscuotendo un certo successo è la tecnicna della luce pulsata, più costoso e meno immediato come risultato, ma quello che a lungo termine regalerà più soddisfazioni. Molte donne scelgono invece, il silk epil, un metodo doloroso se non è utilizzato con costanza, piuttosto pratico se invece siamo delle fedelissime dell’epilatore elettrico. L’unico difetto è che in alcuni casi i peli essendo corti si spezzano e si creano follicoli sotto pelle. In ogni caso, qualsiasi sia il vostro metodo, l’importante è avere sempre un occhio di riguardo per le gambe.