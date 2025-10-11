Senza dubbio, avere una pelle luminosa, idratata e nutrita è la cartina tornasole di un corpo sano. Una pelle bella e tonica si vede subito. Non c’è alcun trucco, correttore o fondotinta che tenga. Una pelle sana si riconosce al primo impatto. Per avere un’epidermide perfetta bisogna seguire alcune regole quotidiane e soprattutto usare i prodotti giusti in base al tipo di pelle che ci ritroviamo. Seguite attentamente gli utili suggerimenti contenuti nei vari passi di questa guida su come e quando usare il tonico per il viso e su come sceglierlo in base al proprio incarnato.

Tonico viso

Il tonico viso è uno degli step fondamentali di una buona skincare routine, fondamentale per avere sempre una pelle perfetta. Una buona skincare dovrà essere differente a seconda dell’età e del tipo di pelle e dovrà essere composta da più step. Al mattino e alla sera, dopo la detersione con un detergente specifico, dovrete idratare il viso applicando una crema idratante abbinata, possibilmente, ad un siero. Prima della crema però è indispensabile utilizzare anche il tonico, una lozione viso dalla texture liquida simile all’acqua, che in molte dimenticano di utilizzare nella quotidiana cura del viso.

Si tratta di un cosmetico molto utile per la pelle da utilizzare due volte al giorno. Ma a cosa serve di preciso il tonico? Scopriamolo insieme.

Tonico viso: cos’è

Il tonico è un prodotto cosmetico molto importante. Ha la particolare funzione di mantenere in perfetto equilibrio l’umidità della pelle, per renderla sempre sana e con il giusto grado di idratazione. Allo stesso tempo, è anche il prodotto cosmetico che le donne utilizzano meno in assoluto. Il tonico è un prodotto a base di sostanze leggermente acide che aiutano a mantenere il perfetto grado di acidità. Il pH della pelle è infatti, di norma, leggermente acido. Quando ci si strucca, o ancora meglio quando ci si trucca, questo pH viene modificato con l’utilizzo di fondotinta, ombretti, correttori, ciprie e quant’altro. Senza contare poi tutti i prodotti che si utilizzano per la detersione: dai saponi, alle salviette struccanti, fino al latte detergente. È bene sapere che, se detti prodotti sono troppo aggressivi, possono danneggiare l’epidermide, rendendola eccessivamente secca o grassa.

Tonico viso: funzioni

Le sue funzioni principali sono queste:

ristabilisce il giusto pH della pelle, che – non tutti sanno – viene spesso stravolto dalla componente calcarea dell’acqua del rubinetto che usiamo pere lavarci il viso

completa la detersione della pelle, e è fondamentale soprattutto se usiamo il latte detergente, perché ne toglie ogni residuo

aiuta a rafforzare le difese della cute e previene la comparsa di imperfezioni in quanto purifica l’epidermide

in quanto purifica l’epidermide Il tonico viso dona elasticità : picchiettato sulla pelle stimola la circolazione, rassoda la cute e la rende elastica

: picchiettato sulla pelle stimola la circolazione, rassoda la cute e la rende elastica il tonico ha azione astringente, vale a dire che dopo la detersione richiude i pori rende più omogenea la grana della pelle.

Tonico viso: quando usarlo

Generalmente il tonico per il viso si utilizza dopo il latte detergente. Quest’ultimo ha spesso una formulazione corposa e cremosa, mentre il tonico è decisamente più leggero, a base di acqua micellare oppure gel, a seconda della marca e del prodotto. Passare il tonico per il viso, con una spugnetta, dopo la fase di “struccaggio”, certamente permette di eliminare ogni residuo di trucco nonché del latte detergente stesso. Quando comincerete ad utilizzarlo difficilmente cambierete idea. Sentirete la vostra pelle più pulita, fresca, idratata. E la noterete giorno dopo giorno più luminosa.

Tonico viso: come usarlo

Vediamo ora come procedere alla corretta applicazione del tonico viso. Lavate bene il viso, idratatelo con il latte, e passate al tonico servendoci dei dischetti di ovattata tamponando anche la zona del seno e del collo. Subito avvertirete il senso di freschezza; lasciate agire qualche minuto senza risciacquare, applicate la crema. Il trattamento va ripetuto la mattina e la sera, è fondamentale la costanza nella pulizia quotidiana del viso. D’estate quando il sole secca la pelle, spruzziamo il prodotto sulla fronte, prestando particolare attenzione agli occhi. Per applicare il tonico di solito basta metterne un poco su un dischetto struccante e passarlo sul viso. Un’alternativa può essere travasare il tonico in una bottiglietta con tappo spray, e vaporizzarlo semplicemente sul viso aspettando che si asciughi prima di passare all’idratante.

Tonico viso in base al tipo di pelle

Come per gli altri tipi di prodotti, anche nel caso del tonico la scelta va fatta in base al tipo di pelle. Ci sono, ad esempio, quelli che vanno ad agire su sfoghi e imperfezioni, o quelli più idratanti, che solitamente sono più pesanti, lattiginosi e opachi e sono i migliori per chi ha la pelle secca o sensibile. In commercio ci sono poi i tonici esfolianti che eliminano delicatamente lo strato superiore della pelle per togliere le cellule morte e conferire un colorito sano. Vediamo come scegliere il tonico viso in base al tipo di pelle.

Pelle grassa

Se siete giovani ed avete la pelle grassa, mista o con imperfezioni scegliete un tonico più acido con estratti purificanti. Le pelli grasse e oleose devono optare per un tonico che contenga il 5-10% circa di alcol e ingredienti astringenti come la betulla, il rosmarino, la salvia o l’hamamelis.

Pelle secca

Se, invece, avete la pelle secca sono da evitare i tonici alcolici. Scegliete quindi un tonico senza alcol con estratti di rosa, camomilla, aloe, malva, calendula e simili. In più in questo caso può andare benissimo utilizzare come tonico l’acqua di rose.

Pelle sensibile

Se l’epidermide tende a diventare rossa, il tonico giusto è a base dicamomilla, lavanda, tiglio, rosa e melissa.

Pelle matura

Se la pelle è matura mai superare il 5% di alcol e ingredienti rassodanti, se il colorito è spento prediligere ingredienti come rosmarino, timo, salvia, mentolo e limone.

