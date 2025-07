Se c’è un’imperfezione della pelle che le donne proprio non sopportano è avere la pelle lucida. Rientrate anche voi in questa categoria? Se avete la pelle particolarmente grassa potreste notare sul vostro viso delle zone più lucide, decisamente antiestetiche. Provate a farvi qualche foto o ad osservarvi allo specchio e vedere se anche voi avete delle zone del viso più lucide, quasi che riflettono la luce. La cosiddetta “zona T”, quella che comprende fronte, naso e mento, è quella più colpita. Se avete questo piccolo grande inestetismo, vi forniremo qualche utile consiglio sui modi più efficaci per opacizzare la pelle.

Come opacizzare la pelle grassa

La pelle non è tutta uguale ma può essere secca, mista o grassa. Chi ha la pelle grassa molto spesso si trova a combattere contro acne, punti neri e pori dilatati.

Come se non bastasse, il viso si lucida in un istante, soprattutto nella zona T, e a volte risulta perfino difficile far durare il trucco, che dopo poche ore dalla sua applicazione tende letteralmente a scivolare via dalla faccia.

Una bella seccatura, indubbiamente, ma come spesso accade nel beauty ad ogni problema equivalgono più soluzioni. Ecco quindi i modi più semplici per opacizzare la pelle grassa.

Come opacizzare la pelle grassa: attenzione ai prodotti

Prima di procedere con l’acquisto di prodotti per opacizzare la pelle, assicuratevi che non sia proprio la crema che già utilizzate a provocarvi l’eccesso di lucidità o addirittura sebo. Provate a trascorrere qualche giorno senza applicare creme o latte detergente, se il problema persiste allora proseguite con l’acquisto, altrimenti limitatevi a sostituire uno o più dei vostri consueti prodotti.

Come opacizzare la pelle grassa: detersione

Il primo comandamento per curare la pelle è quello di lavarla nel modo ottimale.

In commercio esistono tantissimi detergenti pensati proprio per contrastare l’untuosità della pelle grassa ma se volete sperimentare un metodo naturale, il sapone di nigella è quello che fa per voi. La nigella nera è una pianta originaria dell’Africa settentrionale, che cresce anche del Mediterraneo orientale. Il sapone si realizza dai suoi semi e prende la tipica colorazione nera che lo rende immediatamente riconoscibile. Particolarmente indicato per chi soffre di acne, dermatiti, eritemi e psoriasi, esercita sulla pelle un’azione purificante ed antinfiammatoria.

Reperibile facilmente in erboristeria, si usa come un normale detergente viso, mattino e sera e insistendo sulle zone più lucide.

Come opacizzare la pelle grassa: tonico naturale

Il tonico è un prodotto molto utile per le pelli grasse perché oltre a pulirle lascia una sensazione di freschezza unica. Gli ingredienti naturali più indicati per comporre una versione home made sono due: rosmarino e tè verde perché purificano i pori, hanno un effetto astringente su di essi ed evitano la comparsa di punti neri. Per realizzare un tonico a base di questi elementi la tecnica che si deve usare è quella dell’infusione. Per applicarlo basta usare i dischetti come con un tonico tradizionale.

Tonico al rosmarino

Fate bollire un paio di rametti di rosmarino in 200 ml di acqua per circa 10 minuti. Filtrate il tutto, aggiungete un po’ di succo di limone, aspettate che si raffreddi e tamponate l’infuso sulla pelle.

Tonico al tè verde

Fate bollire in una tazza di acqua 2 bustine di tè verde, aggiungete un cucchiaio di gel di aloe vera, mescolate e il tonico naturale è pronto.

Come opacizzare la pelle grassa: amido di riso

La cipria è ottima per fissare il make up e per opacizzare la pelle e proprio per questo spesso viene usata da chi ha la pelle grassa per arginare il problema lucentezza. Tuttavia, visto che la sua azione è quella di fissare e assorbire le oleosità, a volte lo fa in modo troppo aggressivo, occludendo eccessivamente i pori e scatenando così la formazione di acne e punti neri. Questo inconveniente può capitare a tutti ma in presenza di pelle grassa le probabilità aumentano quindi il consiglio è di optare per un piano B naturale.

L’alleato numero 1 in questi casi è l’amido di riso (o amido di mais) perché assorbe il sebo ma lascia respirare la pelle: un rimedio totalmente naturale e privo di controindicazioni per opacizzare. Costa pochissimo e si trova sia al supermercato che nei negozi biologici o di prodotti naturali. Inoltre, ha un colore neutro quindi non modifica quello della base. Subito dopo aver applicato la vostra crema abituale (ideali quelle specifiche per pelli grasse), immergete il pennello nell’amido di riso o di mais e passatelo delicatamente sul volto, in particolare sulle zone critiche. Noterete immediatamente un effetto opaco degno del migliore fondotinta.

Come opacizzare la pelle grassa: maschera all’argilla

In una skincare routine completa non possono mancare gli appuntamenti con le maschere viso, che dovreste inserire in calendario almeno 2 volte a settimana. Tra le più indicate per la pelle grassa ci sono le maschere all’argilla verde o rossa. Questo elemento naturale è noto per le proprietà astringenti e assorbenti ed è quindi molto utile per asciugare il sebo che si forma sul viso, soprattutto nella tanto odiata zona T (fronte, naso e mento). Per realizzare una maschera all’argilla basta procurarsi presso una qualunque erboristeria un po’ di argilla verde o rossa in polvere, aggiungere la quantità giusta di acqua e, se si vuole, due o tre gocce di olio di lavanda.

Dopo aver creato un composto omogeneo, applicarlo sul viso e lasciarlo in posa circa 10 minuti, prima di rimuoverlo con acqua tiepida.

Come opacizzare la pelle grassa: fazzoletti assorbi sebo

Svolgere un’ottima skincare e usare prodotti make up adatti al proprio tipo di pelle è fondamentale per tenere a bada i problemi legati a quella grassa.

Tuttavia, se passate molte ore consecutive fuori casa, con il passare del tempo noterete sicuramente come la pelle tenda a tornare lucida. Colpa del sebo la cui produzione, purtroppo, non si ferma mai.

Fortunatamente però esistono prodotti salvifici, veri e propri SOS beauty in grado di opacizzare il volto in un secondo: le salviettine, o fazzoletti, assorbi sebo.

Si tratta di veline super sottili in vendita in comodissime e piccole confezioni, da portare sempre in borsa e tirare fuori all’occorrenza. La loro azione è quella di assorbire il sebo. Basta tamponarle delicatamente sulla pelle, anche se truccata, e in un attimo sarà di nuovo opacizzata. Provare per credere.

Come opacizzare la pelle grassa: i prodotti

Vediamo ora alcuni prodotti disponibili sul mercato e pensati appositamente per opacizzare la pelle grassa.

Cipria opacizzante

Un altro consiglio che possiamo darvi per opacizzare la pelle è quello di utilizzare una cipria opacizzante. Sceglietene una adatta al vostro incarnato, che opacizzi senza essere troppo coprente. Per il benessere e la salute della vostra epidermide, optate per dei prodotti ecobio, privi di petrolati, paraffine e sostanze dannose che ostruiscono i pori. La vostra pelle vi ringrazierà!

Detergenti a base di acido glicolico o acido salicilico

Per combattere il problema della pelle grassa alla radice, dovete puntare molto sulla fase del demaquillage. Dedicatevi del tempo, detergete il viso come si deve. Molti problemi di pelle passano anche per una scorretta igiene del viso. Utilizzate detergenti esfolianti, come quelli a base di acido glicolico o acido salicilico. Con la costanza ritroverete una pelle idratata ma non grassa.

Tonico opacizzante

Se il problema va oltre la zona T la soluzione per opacizzare la pelle resta comunque a portata di mano, o meglio, di farmacia! Vi basterà acquistare un tonico opacizzante, sul mercato ne esistono di molte tipologie con resa e costi differenti. Avete solo l’imbarazzo della scelta. Si consiglia di provare con l’acquisto di quello più economico e andare a tentativi fino a individuare quello più adatto per la propria pelle.

Creme

In commercio esistono apposite creme giorno opacizzanti: fanno da base per il trucco, sono incolori e hanno un effetto emulsione sebo regolatrice con effetto opacizzante. Alcune creme, più costose, esercitano un effetto preventivo, cioè assorbono il sebo in eccesso ancor prima che esso si formi e hanno un effetto positivo anche sui fastidiosissimi punti neri.

