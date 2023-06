N on solo betacarotene, ma anche vitamine, coenzima Q10, Omega 3 e altre sostanze antiossidanti: gli integratori solari possono fare davvero la differenza!

Una volta provati, non li si lascia più. Gli integratori solari rendono l'abbronzatura più bella. E la loro azione è lampante a mano a mano che ci si espone: il colorito è intenso, omogeneo e duraturo. Inoltre, dopo l'estate la pelle risulta più morbida e idratata. Certo, non sostituiscono la crema solare ma senz'altro favorisco una bella abbronzatura. Se assunti bene, inoltre, abbassano il rischio dell'insorgenza dell'eritema nelle carnagioni predisposte.

Integratori per il sole: come si scelgono

Gli integratori solari proteggono la pelle dal danno solare e la rendono più forte nei confronti delle scottature, un rischio che corrono anche le carnagioni più scure. Inoltre, fanno abbronzare meglio perché favoriscono la formazione della melanina, il pigmento protettivo dai raggi UV. Ecco perché, per preparare la pelle al sole una buona idea è assumere gli integratori solari almeno 1 mese prima dell'esposizione diretta. La pelle così ha tutto il tempo necessario per arricchirsi di difese ed essere più pronta all'insulto con i raggi UV.

In particolare, grazie agli integratori per il sole, la pelle farà il pieno di sostanze antiossidanti con cui sarà più in grado di contrastare i radicali liberi prodotti dall'esposizione solare.

Le sostanze più efficaci per l'abbronzatura

Tra le più sostanze più efficaci anti scottature, oltre al betacarotene, troviamo l'astaxantina, il licopene, l'acido alfa lipoico, il coenzima Q10, la vitamina C, la vitamina E, gli acidi grassi polinsaturi, contenuti nell'olio di pesce e di borragine.

Il betacarotene favorisce l'abbronzatura poiché fornisce una colorazione all'epidermide. Essendo una sostanza liposolubile di colore arancione, il betacaratone si lega al grasso sottocutaneo, conferendo un colorito sano all'epidermide. Inoltre, il betacarotene viene convertito in vitamina A, che stimola il rinnovamento cellulare.

Un'altra sostanza benefica è il coenzima Q10 che, in associazione alla vitamina C, aiuta a mantenere la pelle elastica perché in grado di mantenere intatti collagene ed elastina, le fibre elastiche della pelle.

Utili anche gli integratori a base di omega 3 e omega 6, che mantengono la pelle idratata, creando un film idrolipidico protettivo. Insieme al selenio, questi acidi grassi polinsaturi contrastano le alterazioni degenerative delle cellule e dei tessuti a causa dei radicali liberi, che si generano in modo particolare con l’esposizione al sole.

Quando usare gli integratori solari?

Come per tutti gli integratori, anche quelli per il sole vale la regola per cui vanno assunti se non si assumono molte sostanze antiossidanti attraverso l'alimentazione. Ma in realtà tutti possono beneficiare di un surplus di sostanze specifiche per l'abbronzatura, per esempio se si desidera prevenire il photoaging. Un'attenzione particolare riguarda le carnagione chiare, più soggette a scottature ed eritemi, e chi tende alle macchie iperpigmentarie. Trarranno infine giovamento da un'integrazione antiossidante le pelli secche e mature, in virtù dell'intenso nutrimento che contrasta disidratazione e perdita di elasticità.