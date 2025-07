Lo abbiamo fatto (quasi) tutte almeno una volta. Torniamo a casa distrutte e andiamo a dormire con il trucco ancora addosso, saltando la detersione serale. Ma cosa comporta alla pelle il non struccarsi? E se diventasse un’abitudine? Inoltre, lavarsi il viso al mattino solo con acqua di rubinetto incide sulla bellezza della pelle? I dermatologi avvertono: non struccarsi può avere varie conseguenze. Scopri perché è bene non trascurare questo gesto skincare basilare.

Non struccarsi: cosa accade alla pelle

Lavarsi il viso non è solo un passaggio cosmetico, ma è un vero e proprio gesto di cura vera. La pelle è un organo, e come tutti gli organi, ha bisogno di attenzioni quotidiane, un po’ come lavarsi i denti.

Durante il giorno, la nostra pelle è esposta a una serie di elementi che si accumulano: smog, polvere, sudore, sebo, trucco e filtri solari. Se non li rimuoviamo, il rischio è che queste sostanze occludano i pori, provocando imperfezioni, infiammazioni e – nel tempo – anche un invecchiamento cutaneo accelerato.

Come reagisce la pelle all’abitudine di non struccarsi

Il primo effetto visibile quando non ti lavi il viso? Comedoni, punti neri, brufoli e infiammazioni. Quando il mix di trucco, sporco e sebo resta sulla pelle, i pori si ostruiscono. Ma ciò è valido anche se non ci si trucca per abitudine, ma si ha un look acqua e sapone. Non usare un detergente e lavare il viso solo con acqua è il primo passo verso l’acne, specialmente se si è predisposti. Ma anche chi non soffre abitualmente di sfoghi cutanei e imperfezioni varie, può notare pelle opaca, irregolare, ruvida al tatto.

E non è tutto. Se hai una pelle sensibile o affetta da rosacea, la mancata detersione può peggiorare i sintomi e aumentare i rossori.

Unsplash

Infiammazione e danni invisibili al collagene

Saltare la detersione porta anche a un’infiammazione silente, che danneggia le fibre di collagene e di elastina, i “pilastri” che mantengono la pelle giovane. Questo processo, noto come inflammaging, è una delle principali cause dell’invecchiamento precoce.

Lo strato di sostanze irritanti che resta sul viso agisce come una lente che amplifica il danno ossidativo. Le molecole pro-infiammatorie prodotte in risposta al “carico” sulla pelle – composto da sebo, sporcizia e make up – minano la sua struttura, favorendo la comparsa di linee sottili e rughe.

La barriera cutanea si indebolisce

Ogni tanto sui social spunta un trend stravagante, come ad esempio quello di non lavare mai il viso con l’obiettivo di rafforzare la pelle, poiché la si fa riposare dalla detersione. Quanto di più falso: non lavare il viso porta a un accumulo di cellule morte, sebo ossidato, polveri sottili e microbi, e questo indebolisce la barriera cutanea invece di rinforzarla.

La pelle diventa più vulnerabile, più reattiva, e meno capace di difendersi da agenti esterni. Il risultato? Rossori, secchezza o, al contrario, un eccesso di sebo compensativo.

Microbioma sbilanciato: batteri buoni in crisi

La pelle è popolata da milioni di microrganismi che formano il cosiddetto microbioma cutaneo. Un ecosistema delicato, che si mantiene in equilibrio se la pelle è pulita. Quando non ci laviamo, però, i batteri “cattivi” prendono il sopravvento. Questo può provocare irritazioni, prurito e peggiorare condizioni come l’eczema o la dermatite.

Unsplash

Conseguenze del non struccarsi, giorno per giorno

Ecco un agile schema sul timing della mancata detersione della pelle. Le informazioni valgono anche se non si fa uso di make up come look quotidiano e persino se il mattino dopo ci si lava il viso solo con acqua di rubinetto, dimenticando ogni forma di detergente.