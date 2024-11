Si sa che la stagione fredda è una piccola sfida per la nostra pelle del viso, così delicata e così poco amante delle temperature basse, ma ci sono diversi modi per affrontare la stagione invernale al meglio. I rimedi non si trovano solo nel nostro beauty case, ma anche nel nostro piatto, perché sia l’uso di prodotti cosmetici che un’alimentazione sana ed equilibrata sono indispensabili. Scopriamo insieme come avere un viso luminoso anche con il freddo.

Viso luminoso anche con il freddo

In inverno la pelle è esposta a varie aggressioni, come le basse temperature, che irritano e inaridiscono il viso, favorendo un colorito spento e grigiastro. È normale. L’importante è averne molta cura nei mesi freddi dell’anno, ma si sa che, un pochino, in autunno e in inverno la pelle si spegnerà. Esistono 3 passi fondamentali, però, che ci permettono di vedere la primavera anche sul nostro viso.

Esfoliare

L’esfoliazione è il primo passaggio per togliere il grigiore dell’inverno dal viso, molto molto importante. Permette di eliminare le cellule morte, di levigare il derma e di stimolare il rinnovamento cellulare. È possibile farlo con uno scrub, magari una o due volte alla settimana evitando i prodotti che contengono granuli di nocciolo perché potrebbero tagliare gli strati superficiali della pelle. Già alla prima applicazione potrete notare una maggiore luminosità! Ricordo che c’è sempre la possibilità di creare un prodotto naturale con i prodotti che abbiamo in casa. Fare uno scrub homemade è semplicissimo con ingredienti come bicarbonato, miele, zucchero di canna, sale, olio di oliva, farina di avena. Tutti prodotti naturali che permettono di realizzare un composto ruvido adatto ad esfoliare e rinvigorire la pelle del viso.

Trattare

Dopo l’esfoliazione, è importante applicare dei trattamenti in base alle nostre necessità. Per esempio se la vostra pelle è secca e arrossata avete bisogno di un impacco o di una maschera lenitiva, a base di camomilla, o miele, o ancora olio di rosa o mandorle, ma anche calendula. Anche al supermercato sotto casa potrete trovare una varietà infinita di questi trattamenti. Per la pelle grassa e con punti neri sono ottime le maschere a base di argilla, ma il tea tree oil sembra essere miracoloso e possiede anche proprietà lenitive. Per una pelle senza particolari problemi va benissimo un semplice trattamento idratante e anche abbastanza nutriente, che trovate senza problemi ovunque. Se il derma non è particolarmente sensibile è davvero consigliata una maschera naturale a base di uva, molto adatta per raggiungere il nostro obiettivo. Questo è un frutto in grado di eliminare le tossine, leviga e illumina l’incarnato ed è un ottimo tonificante.

Idratare

Il terzo passo è l’idratazione. È fondamentale, qualsiasi tipo di pelle ha sempre bisogno di essere idratata, altrimenti il derma si indebolisce e diventa sensibile. Controllate bene il vostro tipo di pelle facendo questo facile test: dopo i trattamenti dei primi due step appoggiate una velina sulla pelle; se scivola subito, non rimane un minimo di untuosità e sentite tirare significa che avete bisogno di una crema ricca e nutriente. Se vedete o sentite l’untuosità minima potete utilizzare una semplice crema idratante, mentre se l’untuosità è visibile sulla velina significa che la pelle è grassa e potete utilizzare un gel sebo-regolatore per pelli grasse.

Viso luminoso anche con il freddo: occhio all’alimentazione

Siamo ciò che mangiamo e in particolare la nostra pelle risente molto dell’alimentazione che seguiamo. Per l’inverno è essenziale mangiare frutta e verdura per rifornire la cute del viso di acqua e di vitamine, in modo che possa resistere meglio ai freddi venti invernali.

Viso luminoso anche con il freddo: make up leggero

La pelle deve respirare per essere bella, ecco perché è meglio non usare un trucco troppo pesante. Non esageriamo sovrapponendo troppi strati di prodotti diversi, perché il rischio è di chiudere eccessivamente i pori. Ricordiamoci inoltre di struccare sempre bene e molto attentamente la pelle, questa è il vero segreto di bellezza.

Viso luminoso anche con il freddo: le zone sensibili

Alcune zone del viso sono più sensibili di altre. Una di queste è certamente il contorno occhi che si secca più facilmente con l’azione del freddo. Basta anche semplicemente bagnarsi le dita con un pochino d’olio e spalmarlo dolcemente sotto e sulla codina dell’occhio. Tutti, poi, conoscono la sensazione delle labbra screpolate dopo essere stati esposti al vento o a una giornata particolarmente fredda. Per proteggere le nostre labbra al meglio l’ideale è portare sempre con noi un burro di cacao o un balsamo specifico, ideale per lenire e fare da schermo.

Va da sé che non tutte possono permettersi di spendere un capitale in costose creme cosmetiche o impacchi nutrienti di note case di moda ma questo non significa che non esistano modi per proteggersi economici e veloci oltre che assolutamente naturali: parliamo delle maschere fai-da-te, una delle ultime tendenze in campo di bellezza che dal librone della nonna si sono imposte sulla scena cosmetica con una certa prepotenza.

Veloci, facili da preparare ed estremamente efficaci, le maschere fai-da-te combinano ingredienti che ognuna di noi tiene nella propria dispensa per risolvere ogni tipo di problema cutaneo: pelle secca, grassa, impurità, arrossamenti. E cosa c’è di meglio nella stagione fredda di un impacco nutriente ad intensa azione protettiva?

Maschera per pelle secca banana, miele e yogurt

Una delle più fastidiose conseguenze dell’azione combinata di freddo e vento è la pelle secca. Ecco una maschera che nutrirà a fondo la vostra pelle restituendole morbidezza ed elasticità grazie all’azione idratante della banana e a quella nutritiva di miele e yogurt che lasceranno la pelle piacevolmente profumata.

Ingredienti:

1 banana grande,

2 cucchiai di miele integrale,

2 cucchiai di yogurt bianco,

1 cucchiaino di olio extravergine di oliva

Frullate la banana ed unitela con il miele e lo yogurt fino ad ottenere un impasto omogeneo. Aggiungete l’olio e lasciate riposare il tutto per 5 minuti. Applicate al viso con una spugna morbida e lasciate agire 20 minuti. Risciacquate con cura.

Maschera per pelle arrossata miele, latte e farina

Quante volte vi sarà capitato di tornare a casa e ritrovare il viso arrossato a causa del freddo? Questa maschera sarà un’ottima alleata per attenuare il fastidio e dare sollievo alla pelle irritata grazie all’azione combinata di latte, miele e farina, ingredienti naturali ed efficaci.

Ingredienti:

1 cucchiaio di miele,

1 cucchiaio di latte fresco,

1 cucchiaino di farina bianca

Mescolate gli ingredienti fino a far scomparire tutti i grumi. Applicate al viso con una spatola o una spugnetta e lasciate in posa per 15 minuti. Risciacquate con acqua tiepida.

Maschera nutriente all’uovo

Una pelle nutrita è una pelle più tonica, compatta e meno soggetta a risentire dell’azione degli agenti atmosferici. Applicate questa maschera ogni due settimane e la pelle torturata sarà solo un lontano e brutto ricordo.

Ingredienti:

1 tuorlo d’uovo,

olio di mandorle,

qualche goccia di succo di limone.

Sbattete l’uovo con energia e aggiungete, continuando a mescolare, l’olio e il succo di limone. L’olio di mandorle è particolarmente indicato per le pelli secche e delicate e il limone restituirà alla vostra pelle colorito e luminosità. Il risultato deve essere una crema fluida, non densa e appiccicosa ma nemmeno eccessivamente liquida. Se volete combinare all’azione nutritiva un leggero scrub per eliminare le cellule morte aggiungete un pizzico di sale. Applicate la maschera sul viso e rilassatevi per 15-20 minuti. Risciacquate con acqua tiepida e date tono alla pelle con acqua fredda.

