Con la stagione invernale alle porte e le conseguenti temperature più fresche il mondo del beauty è portato a esplorare tonalità più calde e intense, non solo nel guardaroba, ma anche nel colore dei capelli. Tra le tendenze più in voga di quest’anno c’è castano espresso, una nuance intensa e avvolgente che richiama il fascino del caffè appena macinato. Questa tonalità, amata da celebrità e influencer, offre un mix perfetto di profondità e calore.

Castano espresso, la tonalità perfetta per l’autunno

Il castano espresso non è un semplice marrone: è un colore che unisce toni profondi e stratificati, creando un effetto tridimensionale che dona intensità allo sguardo e raffinatezza al look. L’effetto è versatile e personalizzabile: può essere declinato in sfumature più calde o più fredde, a seconda delle caratteristiche individuali, come il tono della pelle e il colore degli occhi. Non tutte le tonalità di castano, infatti, sono uguali: l’espresso brown è unico per la sua capacità di adattarsi alla personalità e alle esigenze di chi lo sceglie. Si possono aggiungere riflessi tono su tono per un effetto naturale, oppure optare per contrasti più marcati per un look audace e deciso. Le luci delicate, che creano punti di luminosità, donano movimento e profondità anche ai capelli lisci, mentre per i capelli ricci aggiungono un effetto dimensionale che enfatizza la texture naturale.

L’espresso brown per una scelta di stile e praticità

Uno dei principali vantaggi del castano espresso è la sua bassa manutenzione. Essendo una tonalità scura, permette di allungare i tempi tra un appuntamento dal parrucchiere e l’altro, poiché la crescita delle radici non risulta troppo visibile. Questa caratteristica lo rende ideale per chi ha una vita frenetica e vuole mantenere un look curato senza passare troppo tempo dal parrucchiere. Inoltre, la tonalità scura ha un ulteriore beneficio: crea l’illusione di capelli più folti e voluminosi.

Come ottenere il castano espresso perfetto

La scelta della tonalità di marrone non può essere casuale: per ottenere il massimo effetto è fondamentale personalizzare il colore in base alle caratteristiche individuali. Ad esempio un tono freddo su una carnagione calda può far sembrare il viso spento, mentre un tono caldo su una pelle fredda rischia di risultare troppo ottonato.

Manutenzione e cura del colore

Una volta scelto il castano espresso, è importante prendersi cura del colore per mantenerlo brillante e intenso nel tempo. Gli esperti consigliano di utilizzare prodotti specifici per capelli colorati, come shampoo e balsami privi di solfati, che aiutano a preservare il colore senza aggredire la struttura dei capelli. Anche l’uso di maschere nutrienti e trattamenti idratanti è essenziale per mantenere la luminosità e la salute della chioma, soprattutto se si hanno capelli ricci o particolarmente secchi. Per proteggere il colore, è utile ridurre la frequenza dei lavaggi e preferire acqua tiepida, evitando l’uso eccessivo di strumenti termici come piastre e phon ad alte temperature, che possono danneggiare i pigmenti e far perdere intensità al colore.

