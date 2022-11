L’atteggiamento che hai verso i tuoi problemi ti blocca. O li risolve

H ai mai pensato che l'atteggiamento che adotti di fronte ai tuoi problemi può essere determinante? Ti spieghiamo come!

L’atteggiamento che hai verso i tuoi problemi può bloccarti…oppure potrebbe aiutarti a risolverli. Ci hai mai pensato? Il modo in cui affrontiamo ciò che ci accade quotidianamente, soprattutto quando è spiacevole, può condizionare non solo l’umore, ma anche molto altro.

Come risolvere i problemi (davvero)

Quante volte di fronte a un problema di cui ti lamentavi ti sei sentita dire di sorridere. Una risposta che – ammettiamolo – spesso fa arrabbiare, ma che nasconde un fondo di verità. Certo, quando ti trovi di fronte a una difficoltà (magari insormontabile), non hai alcuna voglia di sorridere, ma scegliere di farlo o meno potrebbe cambiare le cose.

Le reazioni positive infatti sono in grado di innescare una sorta di “circolo virtuoso”, che potrebbe aiutarti a vivere al meglio anche situazioni particolarmente stressanti. D’altronde – come ben sappiamo – la vita non va mai secondo i nostri piani e tentare di forzare il destino spesso è un errore. C’è però qualcosa che puoi cambiare: l’atteggiamento con cui ti poni di fronte alle situazioni. Perché se alcune realtà sono fuori dal tuo controllo, tu hai sempre un potere: quello di controllare le tue emozioni. E imparare a gestirle, soprattutto sotto stress, potrebbe diventare il tuo super potere.

Cambia l'atteggiamento per cambiare le cose

Come allenare la positività di fronte alle avversità della vita? Non è semplice e dovrai farlo un passo dopo l’altro. Lo sappiamo bene: imparare a rispondere in modo positivo anche alle situazioni negative non è affatto semplice. Ti servirà un lavoro fatto di costanza e allenamento. I risultati non saranno immediati e a volte ti sentirai scoraggiata, ma vale la pena provarci. Te lo garantiamo!

Affronta l’inaspettato – Gli imprevisti fanno parte dell’esistenza e ci facciamo i conti tutti i giorni. Dal traffico che ti fa arrivare in ritardo a un appuntamento a un partner che confessa di non amarti più. Reagire positivamente è impossibile? Forse no. Per prima cosa domandati: “Posso in qualche modo controllare questa situazione?”. Se la risposta è “sì”, potrai capire come risolvere la situazione, se è “no”, dovrai accettare questa verità. In ogni caso capirai che stressarsi è inutile e dannoso.

– Gli imprevisti fanno parte dell’esistenza e ci facciamo i conti tutti i giorni. Dal traffico che ti fa arrivare in ritardo a un appuntamento a un partner che confessa di non amarti più. Reagire positivamente è impossibile? Forse no. Per prima cosa domandati: “Posso in qualche modo controllare questa situazione?”. Se la risposta è “sì”, potrai capire come risolvere la situazione, se è “no”, dovrai accettare questa verità. In ogni caso capirai che stressarsi è inutile e dannoso. Gestisci il dialogo interiore – Spesso l’ansia e la negatività deriva da ciò che ci ripetiamo nella nostra testa. Frasi che, una dopo l’altra, diventano da supposizioni vere e proprie certezze, generando ansia. “Tutto questo è colpa mia”, “Se avessi fatto così non sarebbe accaduto”, “Sono una stupida perché…”. Il modo in cui ti rivolgi a te stessa può mutare il tuo umore (oltre che mettere a rischio la tua autostima). Impara a trattarti bene, come faresti con un’amica, smettila di criticarti e incolparti di cose che sono fuori dal tuo controllo.

– Spesso l’ansia e la negatività deriva da ciò che ci ripetiamo nella nostra testa. Frasi che, una dopo l’altra, diventano da supposizioni vere e proprie certezze, generando ansia. “Tutto questo è colpa mia”, “Se avessi fatto così non sarebbe accaduto”, “Sono una stupida perché…”. Il modo in cui ti rivolgi a te stessa può mutare il tuo umore (oltre che mettere a rischio la tua autostima). Impara a trattarti bene, come faresti con un’amica, smettila di criticarti e incolparti di cose che sono fuori dal tuo controllo. Accetta i cambiamenti – Tutti abbiamo paura dell’ignoto, ma è essenziale capire che i cambiamenti fanno parte della vita e ne sono parte integrante. Quando le cose cambiano non lasciare che sia l’ansia a dominarti, ma chiediti perché provi timore. Parlane con qualcuno oppure scrivi i tuoi pensieri: in questo caso andrai alla radice del problema e riuscirai non solo ad accettare il mutamento come parte della vita, ma anche a trattarti in modo gentile.

– Tutti abbiamo paura dell’ignoto, ma è essenziale capire che i cambiamenti fanno parte della vita e ne sono parte integrante. Quando le cose cambiano non lasciare che sia l’ansia a dominarti, ma chiediti perché provi timore. Parlane con qualcuno oppure scrivi i tuoi pensieri: in questo caso andrai alla radice del problema e riuscirai non solo ad accettare il mutamento come parte della vita, ma anche a trattarti in modo gentile. Pratica la positività – Come accennato in precedenza sorridere di fronte a un evento negativo è tutt’altro che semplice. Ma se alleni la tua positività, cercando sempre di trovare un lato positivo in ogni situazione, con il tempo questo ti aiuterà molto. Anche le esperienze negative, come un amore finito oppure il licenziamento, possono rivelarsi formative e insegnarti qualcosa che ti aiuterà in futuro. Ad esempio se la tua relazione termina bruscamente, dopo aver superato un periodo complicato non solo tornerai a sorridere, ma sarai anche più cosciente riguardo i rapporti amorosi e ciò che vuoi da un partner.

Allena il problem solving

E mentre muti il tuo atteggiamento verso i problemi non dimenticarti di allenare il problem solving. Parliamo di un insieme di tecniche che possono rivelarsi utile per risolvere una questione perché consentono di guardarla da una nuova prospettiva.

Una qualità essenziale per essere felici che si può sviluppare e accrescere. Ciò che dovrai fare è lavorare su te stessa e sul modo in cui ti poni di fronte alle questioni che reputi difficili. L’incapacità di gestire le emozioni, di mettere in moto la razionalità e l’avversione nei confronti del cambiamento riducono questa capacità di risolvere i problemi.

Allo stesso modo coltivare l’autostima, imparare a dare un nome alle emozioni e avere fiducia in sé sono elementi che favoriscono il problem solving. Parti da una considerazione chiave: qualsiasi problema ha dentro di sé un obiettivo che vuoi raggiungere, dunque un ostacolo che ci impedisce di raggiungerlo e le azioni per superarlo. Questi elementi sono le varie fasi del problem solving. Impara a inquadrare meglio il problema, sezionalo in tanti piccoli sotto-problemi e cerca delle soluzioni mirate per ognuno di essi. Il risultato ti stupirà!