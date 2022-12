Sei in cerca di ispirazione per gli auguri di Natale da mandare alle persone care? Ecco qualche idea per frasi originali o divertenti a cui ispirarti

Auguri di Natale

Il Natale è un momento speciale, da trascorrere con le persone care per manifestare loro tutto l'affetto che durante l'anno spesso si dà per scontato.

E così parte la corsa ai regali: pensierini o regali importanti, ciò che rende il regalo speciale è il messaggio che lo accompagna, che fa breccia nel cuore dei nostri cari con frasi dolci e profonde o strappa loro un sorriso, con frasi di auguri divertenti.

Capita, però, di trovarsi nella situazione in cui manca l'ispirazione e di non riuscire a trovare le parole giuste per esprimere i tuoi sentimenti.

E allora, invece di cadere nella banalità dei soliti auguri, qui ti proponiamo una serie di frasi di auguri di Natale che porteranno il calore giusto dello spirito del Natale e al contempo riusciranno a strappare un sorriso al destinatario che lo conserverà tra i suoi ricordi.

Auguri di Natale originali

Frasi di Natale originali

Biglietti di Natale originali

Auguri di Buon Natale divertenti

Video di auguri di Buon Natale originali

Ad una persona speciale a cui vuoi comunicare i tuoi auguri più profondi, pensati per trasmettere tutte le emozioni più belle e l'affetto che ti lega a lei, ecco degli auguri di Natale originali:

Buon Natale, per ogni cosa che troverai sotto l'albero, per ogni sorriso che ti farà stare bene, per ogni abbraccio che ti scalderà il cuore. Auguri!

Natale una parola che trasmette felicità solo a pronunciarla. Il più grande augurio che possa fare è che sia Natale ogni giorno!

E' la vigilia di Natale. Lasciamo che in questo giorno magico, ogni cosa bella possa succedere. Buon Natale!

Il Natale è magia, è lo stupore negli occhi dei bambini. Ti auguro di stupirti sempre! Auguri di cuore

Il Natale è per sempre, non soltanto per un giorno. L’amare, il condividere, il dare, non sono da mettere da parte come i campanelli, le luci e i fili d’argento in qualche scatola sullo scaffale

Natale è la dolce stagione durante la quale dobbiamo accendere il fuoco dell’ospitalità e la straordinaria fiamma della carità nel nostro cuore (Washington Irving)

È Natale ogni volta che facciamo nascere l’amore nei nostri cuori.



Quello che mi piace del Natale è che si può far dimenticare il passato alle persone con il presente. (Don Marquis)

Abbiamo scelto le frasi più belle e originali di Natale per una persona speciale a cui far sentire tutto il tuo affetto e calore e per dirle quanto tieni a lei.

Ecco le frasi di Natale più belle ed originali:

Non importa cosa trovi sotto l'albero, ma chi trovi intorno (Stephen Littleword)

E' Natale ogni volta che facciamo nascere l'amore nei nostri cuori. Auguri

Incanto, meraviglia, stupore, ti accompagnino per sempre. Che tu possa avere un cuore pieno di amore, occhi raggianti per sognare ed ali per volare. Buon Natale!

Quand’ero bambino, erano la luce dell’albero di Natale, la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi a far risplendere il regalo di Natale che ricevevo (Antoine de Saint Exupéry

Lascia che la magia del Natale pervada la tua anima, accendendo l’amore nel tuo cuore. Buon Natale!

Natale è una parola che trasmette felicità solo a pronunciarla. Il più grande regalo che possa farti è che sia Natale ogni giorno. Auguri!

A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati. (Alda Merini)

Che il calore e le luci di questo Natale entrino nella tua casa per portarti gioia e serenità

Vorrei poter mettere lo spirito del Natale all’interno di un barattolo e poterlo tirare fuori mese per mese, poco alla volta (Harlan Miller)

Biglietti di Natale originali

Un bigliettino con una frase che va dritta al cuore e scalda l'anima è quello che ci vuole per completare il tuo regalo. Qui troverai delle idee che saranno davvero di grande effetto!

Ecco cosa scrivere sui tuoi biglietti di Natale per renderli originali:

A Natale si accende una nuova luce piena di speranza che mi auguro possa illuminare sempre i tuoi passi. Buon Natale.

Natale non è tanto aprire i regali, ma aprire i nostri cuori

Le cose più belle della vita non si trovano sotto l'albero ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali. Buon Natale

Questo Natale fatti il milgior regalo possibile: rimani come sei! Buon Natale

E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. E’ Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. E’ Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri” (Madre Teresa di Calcutta).

Gelida l’aria ma non il cuore, questi son giorni colmi d’amore, ogni tuo sogno diventi reale, tantissimi auguri di Buon Natale

Natale - quella coperta magica che si avvolge su di noi, quella cosa così intangibile che è come una fragranza. Può tessere un incantesimo di nostalgia. Il Natale può essere un giorno di festa o di preghiera, ma sarà sempre un giorno di commemorazione, un giorno in cui pensiamo a tutto ciò che abbiamo sempre amato.

Con te è Natale tutto l’anno. Grazie di esserci sempre. Buon Natale!

Auguri di Buon Natale divertenti

Per spezzare un po' la mielosità che nei giorni di Natale pervade i nostri cuori, ti proponiamo degli auguri divertenti se proprio non riesci ad essere seria, perchè l'ironia è la tua caratteristica o perchè vuoi strappare un sorriso alla persona a cui il dono è destinato con una battuta divertente e spiritosa.

Ecco gli auguri di Natale divertenti:

Non ho la barba e il vestito rosso, ma un dono te lo mando lo stesso. Buon Natale!

Per questo Natale avrei voluto inviarti qualcosa di divertente, sexy, sorprendente, tenero, dolce e divertente. Poi però fortunatamente ho cambiato idea. Buon Natale!

Le tre fasi della vita di un uomo: credere in Babbo Natale, non credere in Babbo Natale, camuffarsi da Babbo Natale. Complimetni per avere raggiunto il terzo livello. Auguri!

Congratulazioni! Sei stato scelto per trainare la slitta di Babbo Natale. Fatti trovare e Buon Natale!

Vorrei fare gli Auguri di Natale ad una persona sorprendente, brillante e decisamente stupenda. Ma considerando che gli auguri di Natale non me li posso mica far da solo... allora li faccio a te! Buon Natale

Lo spirito non ti manca, la follia nemmeno, non ci resta che brindare insieme ad un meraviglioso buon Natale!

Il Natale è come un giorno in ufficio. Tu fai tutto il lavoro di cercare i regali e il tipo grasso con la tuta si prende tutti i meriti!

Quest'anno troverai la felicità, la salute, l'amore, il denaro, la pace e tutto il necessario. Quel che non trovi cercalo su Google.

Metti la mano destra sulla spalla sinistra e la mano sinistra sulla spalla destra. Ecco, hai appena ricevuto un abbraccio a distanza. Buon Natale!

La domanda di oggi è : Ma Babbo Natale e Amazon sono la spessa persona? Buon Natale!