A San Valentino non si risparmiano parole d’amore! Ecco, quale occasione migliore per rimarcare tutto il nostro sentimento? E quale modo migliore per farlo con bigliettini strepitosi, da abbinare a dei fiori o ad una piantina? Di seguito trovate alcune idee per far parlare i biglietti di San Valentino fatti a mano ancora prima che vengano letti!

Non solo cioccolatini: per la festa degli innamorati puoi fare di meglio e soprattutto puoi fare qualcosa di più originale e personale. Proviamo a trovare per San Valentino qualche idea a cui non avevate pensato, come ad esempio degli originali biglietti d’amore per il 14 febbraio fatti a mano per fare gli auguri di Buon San Valentino.

Una delle idee per San Valentino fai da te può essere anche un biglietto di cartoncino con le migliori foto vostre e del partner, magari foto scattate quando eravate appena fidanzati e vi luccicavano gli occhi quando vi guardavate. Avrete sicuramente un po’ di vostre fotografie a disposizione.

Un’altra realizzazione semplice e duratura è un calendario fatto a mano da usare come una delle decorazioni di San Valentino fai da te, sempre utilizzando foto o, per i più capaci, propri disegni. L’inizio dell’anno è il momento giusto per regalare un calendario, così il partner avrà con sé il tuo regalo tutti i giorni dell’anno… bisogna solo ricordarsi di scegliere pezzi unici fatti a mano per coccolare il proprio amore.

I biglietti personalizzati di San Valentino sottolineano un sentimento importante e vero, che poi magari può essere usato come segnaposto, portatovagliolo, sottopiatti o sottobicchieri, quindi un biglietto che può essere usato anche per le successive cene romantiche.

Per rendere ancora più speciale il giorno di San Valentino potete personalizzare il biglietto con un disegno fatto da voi o con la tecnica del collage.

Vediamo quindi alcune idee per realizzare dei biglietti d’amore a mano super romantici e originali.

Questo biglietto fai da te per San Valentino si realizza ricorrendo a del cartoncino colorato, matita e forbici. Si tratta di un tutorial veramente semplice e veloce, adatto a chiunque voglia fare gli auguri di buon San Valentino con il cuore ma non sia esattamente un esperto di fai da te. Bastano davvero pochi passaggi per completare le istruzioni per il vostro biglietto di San Valentino fai da te e il materiale necessario, come vedremo, è davvero esiguo.

Vi serviranno:

cartoncino beige o colorato

un’immagine che vi piacerebbe copiare

colori a matita

Istruzioni

Con la matita ricopiate il disegno facendo molta attenzione alle proporzioni. Colorate il disegno con i colori a matita così potrete realizzare le sfumature necessarie. Ripassate i bordi con la matita nera molto appuntita. Ritagliate il disegno e incollatelo su un cartoncino, che poi piegherete come un bigliettino e sul quale scriverete le vostre frasi romantiche.

Per realizzare un biglietto d’amore con la tecnica del collage sarà necessario avere a portata di mano:

cartoncino beige o colorato

cartoncino rosso

pennarelli argento e oro

colla vinilica

Istruzioni

Piegate a metà il cartoncino beige. Disegnate e ritagliate dal cartoncino rosso un cerchio più piccolo della copertina del vostro biglietto e disegnate un bordo con il pennarello argento. Sul cartoncino bianco o beige realizzate una busta e con il pennarello oro ripassate i bordi. Disegnate e ritagliate due cuori: uno beige e uno rosso. Incollate i cuori all’interno della busta, che a sua volta verrà incollata nel cerchio rosso. Con il cartoncino rosso realizzate una strisciolina sulla quale scriverete con il pennarello argento “San Valentino” e che applicherete sotto il cerchio.

Lasciamo perdere i soliti biglietti di San Valentino, realizziamone uno davvero originale piegando il cartoncino rosso come una fisarmonica e nascondendo nelle pieghe altri biglietti e altri piccoli segni d’amore: sarà un modo per dedicare al vostro partner tante frasi d’amore una diversa dall’altra.

I golosoni possono nascondere un lecca – lecca di carta per San Valentino nel loro biglietto, oppure scrivere una frase romantica su un piccolo bigliettino di carta che andrà fissato al lecca – lecca con un piccolo fiocchetto rosso e il San Valentino non sarà mai stato così dolce!

Avete dei vecchi bottoni che non sapete come usare? Riciclateli creativamente utilizzandoli per creare un bellissimo cuore per decorare il vostro biglietto di San Valentino. Il biglietto può essere reso speciale aggiungendo qualche verso di una canzone d’amore per San Valentino!

Per realizzare il nostro biglietto d’auguri di San Valentino basta del cartoncino colorato, del cordino e…delle bustine di tè. Dentro al nostro biglietto potremo poi scrivere una dedica romantica, una frase o una citazione tratta da una canzone, da una poesia o semplicemente ispirata dalla persona che amiamo. Possiamo accompagnare questo biglietto fai da te con un regalo di San Valentino, facciamo trovare al nostro lui un pacchetto e il biglietto sulla tavola accanto a una candela accesa: tutto sarà pronto a quel punto per una serata romantica di San Valentino.

Materiale necessario

Cartoncino in 2 fantasie

Cartoncino nero, fucsia, bianco e rosa

Cordino rosa

Bustine di te o infusi

Istruzioni

tagliare un rettangolo dal cartoncino nero di 70×18 piegare ogni 10 cm sul lato dei 70cm. tagliare 6 rettangoli dal cartoncino fantasia di 9.5×12 e realizzare la taschina rotonda incollare i rettangoli precedentemente tagliati sul cartoncino nero incollare la copertina realizzare le tag dal cartoncino fucsia annodare il cordoncino realizzare 3 rose e una targhetta con timbro e tampone incollare le rose, la targhetta e il cordino a fiocco sulla copertina attaccare le bustine degli infusi

Cosa vi serve per realizzare un biglietto d’amore per San Valentino con un cuore in mongolfiera? Bastano del cartoncino, fantasia e passione. Per questo biglietto di San Valentino potete ritagliare del cartoncino bianco, disegnare in maniera stilizzata una mongolfiera il cui involucro sarà costituito da due cuoricini sovrapposti. Il cuore più grande sarà incollato completamente, mentre quello più piccolo sarà incollato solo al centro per evitare un effetto statico. Sul retro potrete scrivere la vostra dedica d’amore ispirandovi al disegno.

Stoffa o cartoncino? Una lettera d’amore per il vostro principe azzurro, che sia di poche parole da ricamare o un pensiero con l’inchiostro, possiede sempre un grande effetto: abituatevi di nuovo alle parole d’amore da condividere con il vostro compagno di vita. Questo originale bigliettino d’auguri è realizzato in feltro. Ritagliate due cuori uniti in al centro in modo da poterli piegare su ste stessi. All’interno incollate del cartoncino bianco su cui scrivere. Potete ritagliarlo più piccolo a forma di cuore. L’esterno del cuore potete decorarlo come preferite, con ciò che avete a disposizione: nastri, bottoni, filo.

Cosa volete dire al vostro lui? Esprimere le emozioni con autenticità e semplicità è importante. Ritagliate due cartoncini colorati e lasciatevi guidare dall’istinto dei vostri sentimenti.

Questo bigliettino è molto semplice, anche per chi non è molto pratica di fai da te. Disegnate due cuori di dimensioni differenti e incollateli l’uno sull’altro. Che carta sceglierete? Lasciatevi guidare dalle sensazioni e ricordate che ogni tipo di carta veicola emozioni e significati diversi. Se volete, potete utilizzare del semplice cartoncino colorato oppure realizzare il cuore più grande con della carta di riso o cartoncino ondulato,

Se vi piace lavorare all’uncinetto potete creare un bigliettino davvero originale. Realizzate dei cuoricini che poi potrete disporre a vostro piacimento in modo da creare una composizione. Questo bigliettino potrebbe poi diventare un quadretto aggiungendo semplicemente una cornice.

Conoscete la tecnica del quilling? Se avete tempo e pazienza, provate a realizzare un bigliettino con questa tecnica. Dare forme alla carta è anche un modo per realizzare delle opere meravigliose. Per creare decorazioni con la filigrana di carta è necessario utilizzare sottili strisce di carta, arrotolate e fissate con la colla. Potete prendere spunto da un cuore con decorazioni floreali all’interno, ma decidete come meglio decorarlo secondo i vostri gusti e la vostra fantasia.

Ricordate che scrivere una lettera d’amore è una questione di cuore e pancia, passione e istinto: il cuore si esprime con poche parole. Basta anche un pensiero breve per esprimere ciò che sentite davvero. Un puzzle per scomporre e ricomporre il vostro amore in un gioco di passione. Avete attraversato una crisi di coppia? Può succedere: cogliete l’occasione per dargli un messaggio chiaro e far capire che insieme sapete ancora divertirvi cogliendo il lato più ironico della vita.

Riuscite a immaginare il suo sorriso di sorpresa quando vedrà il suo inaspettato biglietto di San Valentino?

Perché non cogliere l’occasione del prossimo 14 febbraio per preparare al vostro lui dei dolcetti di San Valentino?

Un biscotto di frolla decorato con pasta di zucchero. Se siete appassionate di cake design divertitevi ad esprimere il vostro amore in dolcezza. Sarà una splendida occasione per iniziare insieme la giornata ma anche per fare un dolcissimo regalo economico per San Valentino.

