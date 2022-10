Chiediti come ti comporti con te stessa e capirai come essere felice

C ome ti comporti con te stessa? Il segreto per essere davvero felice non è lontano, devi solo scoprirlo

Il modo in cui ti comporti con te stessa influenza la tua felicità. E tu, ti sei mai chiesta se ti ami abbastanza? Per essere felice infatti devi prima di tutto imparare ad amarti e compiere le migliori scelte per te.

Il segreto della felicità

Facile a dirsi, vero? In realtà, come ci insegna l’esperienza, amarsi non è assolutamente qualcosa di automatico o semplice. Per riuscirci dovrai crescere e imparare, un passo dopo l’altro, ad accettarti e amarti per ciò che sei. Solo in questo modo diventerai la persona che hai sempre sognato (e desiderato) di essere.

Come imparare (davvero) ad amarti

Per raggiungere la felicità, dunque, tutto ciò che devi fare è imparare ad amarti. Come? Aumentando la tua autostima e sviluppando la resilienza, ossia la capacità di adattarti in modo positivo ad ogni evento. Il percorso è lungo, ma con un po’ di forza di volontà, un pizzico di fortuna e qualche consiglio utile, ce la farai.

Migliora l'autostima

L’autostima non è altro che la stima che nutri nei tuoi confronti. Non dipende in nessun modo da ciò che fai o da chi sei, ma semplicemente dal fatto che sei una persona degna di amore, con i suoi pregi e difetti. Se imparerai a sviluppare la tua autostima riuscirai ad accettare anche quegli aspetti della tua vita (e del tuo carattere) che non hai mai apprezzato o che non vorresti.

Se saprai nutrire la tua autostima riuscirai a scoprire cosa desideri davvero. A inseguire i tuoi obiettivi, ad essere onesta con gli altri e con te. Per farlo non ti serviranno azioni eclatanti o particolari, ma dovrai partire dalle piccole cose, un passo dopo l’altro. Fai delle piccole cose che ti rendono fiera, fidati del tuo intuito e assumi un atteggiamento vincente per darti la carica. Ricordano sempre una cosa importante: accettarsi vuol dire amarsi!

Sviluppa la resilienza

La resilienza è la capacità di adattarsi agli eventi senza però subirli, vivendoli, in ogni caso, in modo positivo. Di fronte a un problema cerca di guardare ogni cosa dal giusto punto di vista, trovando soluzioni innovative, creative e anticonvenzionali, che possano raccontare chi sei davvero. Per accrescere la tua capacità di guardare ai problemi in modo positivo esercitati e aiutati con delle frasi-mantra che ti permetteranno di farcela.

Punta sul buonumore

Essere felici non è una fortuna, ma una scelta! Forte ti sembrerà strano, ma la felicità è qualcosa che si costruisce, un modo dopo l’altro, affrontando la vita con il sorriso. Coltiva il tuo benessere interiore ed esteriore, per stare davvero bene. Fai quello che ti piace, migliora la qualità del tuo sonno, mangia in modo sano e impara a dire “no”. Il buonumore è contagioso: impara a sorridere e a circondarti di persone che lo fanno, lasciando che il pensiero positivo diventi virale.

Fai quello che ami

Vuoi amare davvero te stessa? Allora inizia a fare tutto ciò che ti piace, che ti dà soddisfazione e ti fa stare bene. Punta sempre sulle cose che senti vicine a te e alla persona che sei. Ricorda: non è mai troppo tardi per poter realizzare i propri sogni, per rendere prezioso il tempo che vivi e non sprecarlo, riempiendoti di obblighi. Il tuo lavoro non ti piace? Cercane un altro che reputi migliore. Vorresti iniziare uno sport, ma non ci riesci? Non rimandare ancora! L’esistenza è una sola e devi viverla al meglio, senza alcuna paura di sbagliare, di essere giudicata o di rimanere sola.

Coltiva al meglio il tuo talento

Una volta che avrai scoperto cosa ami, cerca di coltivare il tuo talento. Hai delle capacità e sei una persona speciale, diversa da chiunque altro, perciò insegui la tua naturale predisposizione e cerca di dargli seguito. Quando c’è il talento tutto diventa più divertente e semplice, ogni cosa avviene con facilità e ti piace. Se scrivi, disegni oppure cucini, le ore scorrono velocemente e non te ne rendi conto. Il risultato non è solo piacevole, ma ti rende anche fiera di te stessa. Impegnati in quello che credi, provaci, esplora i tuoi hobby e scopri qual è il tuo talento.

Prenditi cura delle persone che contano per te

Coltiva i legami con le persone che ami e che sono importanti per te, anche quando non ne hai voglia, quando sei stanca oppure hai troppi impegni. Cerca di non isolarti, ma condividi pensieri, problemi e desideri con chi ti ama davvero. Quando ne hai bisogno chiedi aiuto alle tue amiche, scopri quanto sia bello avere una spalla su cui appoggiarsi e dire “grazie”. Prova a non essere sempre diffidente o a fingerti forte per forza, ma scegli di condividere il bene e il male con chi ti vuole bene.